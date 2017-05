Jan 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16RZ3 OBC 30-Jan-15 99.9795 7.4841 3 450 99.9781 7.9953 INE683A16EW9 THE SOUTH INDIAN BK 30-Jan-15 99.9788 7.7397 3 200 99.9795 7.4840 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.9795 7.4840 1 50 99.9795 7.4840 INE476A16PE2 CANARA BK 2-Feb-15 99.9126 7.9859 4 375 99.9127 7.9731 INE683A16FA2 THE SOUTH INDIAN BK 2-Feb-15 99.9119 8.0462 5 225 99.9119 8.0462 INE528G16WL8 YES BK 2-Feb-15 99.9108 8.1468 1 150 99.9108 8.1468 INE668A16766 TAMILNAD MERCANTILE BK 2-Feb-15 99.9130 7.9457 1 45 99.9130 7.9457 INE141A16RY6 OBC 2-Feb-15 99.9130 7.9457 1 20 99.9130 7.9457 INE008A16TZ0 IDBI BK 5-Feb-15 99.8474 7.9692 1 50 99.8474 7.9692 INE691A16IZ6 UCO BK 6-Feb-15 99.8239 8.0487 1 495 99.8239 8.0487 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.8244 8.0243 2 330 99.8271 7.9022 INE008A16TX5 IDBI BK 6-Feb-15 99.8250 7.9984 1 200 99.8250 7.9984 INE476A16PF9 CANARA BK 6-Feb-15 99.8464 8.0215 1 75 99.8464 8.0215 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 99.8250 7.9984 1 50 99.8250 7.9984 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 99.8261 7.9480 1 50 99.8261 7.9480 INE434A16FG7 ANDHRA BK 6-Feb-15 99.8250 7.9984 1 45 99.8250 7.9984 INE692A16DV4 UNION BK OF INDIA 9-Feb-15 99.7610 7.9495 1 50 99.7610 7.9495 INE112A16ET5 CORPORATION BK 9-Feb-15 99.7808 8.0184 1 25 99.7808 8.0184 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.7840 7.9011 1 5 99.7840 7.9011 INE476A16LZ6 CANARA BK 10-Feb-15 99.7580 8.0495 1 25 99.7580 8.0495 INE112A16FC8 CORPORATION BK 12-Feb-15 99.7152 8.0191 1 25 99.7152 8.0191 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 99.6903 8.0994 1 10 99.6903 8.0994 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 99.6036 8.0701 1 160 99.6036 8.0701 INE649A16FI6 STATE BK OF HYDERABAD 16-Feb-15 99.6046 8.0497 1 20 99.6046 8.0497 INE562A16HE6 INDIAN BK 16-Feb-15 99.6288 7.9996 1 5 99.6288 7.9996 INE476A16PA0 CANARA BK 18-Feb-15 99.5827 8.0501 1 5 99.5827 8.0501 INE112A16FG9 CORPORATION BK 18-Feb-15 99.5827 8.0501 1 5 99.5827 8.0501 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 99.5171 8.0506 1 25 99.5171 8.0506 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 99.5350 8.1199 1 5 99.5350 8.1199 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 99.5333 8.1497 1 5 99.5333 8.1497 INE008A16UY1 IDBI BK 23-Feb-15 99.4517 8.0493 1 25 99.4517 8.0493 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.4298 8.0506 3 170 99.4298 8.0506 INE608A16HJ6 PUNJAB AND SIND BK 24-Feb-15 99.4483 8.0995 1 25 99.4483 8.0995 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 99.4550 8.0006 1 5 99.4550 8.0006 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.4080 8.0506 2 100 99.4080 8.0506 INE705A16IY7 VIJAYA BK 25-Feb-15 99.4080 8.0506 1 75 99.4080 8.0506 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 99.4228 8.1500 1 5 99.4228 8.1500 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 99.3645 8.0497 1 50 99.3645 8.0497 INE608A16FR3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-15 99.3825 8.0996 1 25 99.3825 8.0996 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.3176 8.0899 1 25 99.3176 8.0899 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.2639 8.2021 2 52 99.2639 8.2021 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.2949 8.0997 1 25 99.2949 8.0997 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.2743 8.0854 1 15 99.2743 8.0854 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 99.2949 8.0997 1 5 99.2949 8.0997 INE168A16KY4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Mar-15 99.2845 8.2200 1 5 99.2845 8.2200 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.2340 8.0499 1 25 99.2340 8.0499 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 99.2192 8.2067 1 21 99.2192 8.2067 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.1525 7.9995 1 25 99.1525 7.9995 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 99.1469 8.0528 2 21 99.1469 8.0528 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 99.1235 8.2757 1 8 99.1235 8.2757 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.1201 8.1004 1 10 99.1201 8.1004 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.0818 8.2500 1 50 99.0818 8.2500 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.1201 8.1004 1 5 99.1201 8.1004 INE705A16JK4 VIJAYA BK 12-Mar-15 99.0596 8.2501 1 50 99.0596 8.2501 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 99.1039 8.0496 1 25 99.1039 8.0496 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.0551 8.0969 2 62.1 99.0553 8.0954 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.0822 8.0500 1 25 99.0822 8.0500 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 99.0336 8.2832 1 16 99.0336 8.2832 INE428A16OY4 ALLAHABAD BK 19-Mar-15 98.9184 8.1449 1 100 98.9184 8.1449 INE077A16BH1 DENA BK 19-Mar-15 98.9048 8.2485 2 95 98.9048 8.2485 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 98.9046 8.2500 1 85 98.9046 8.2500 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 98.8324 8.1360 1 15 98.8324 8.1360 INE691A16HX3 UCO BK 24-Mar-15 98.7942 8.2498 2 190 98.7942 8.2498 INE077A16BN9 DENA BK 25-Mar-15 98.7721 8.2501 1 85 98.7721 8.2501 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 98.4659 8.4876 3 600 98.4659 8.4876 INE683A16FE4 THE SOUTH INDIAN BK 6-Apr-15 98.4281 8.7001 2 400 98.4281 8.7001 INE084A16BE4 BK OF INDIA 6-Apr-15 98.4748 8.4376 2 300 98.4748 8.4376 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 98.4584 8.5298 1 215 98.4584 8.5298 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 98.4637 8.5000 1 200 98.4637 8.5000 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 98.4867 8.4976 1 200 98.4867 8.4976 INE434A16JV8 ANDHRA BK 6-Apr-15 98.4659 8.4876 1 100 98.4659 8.4876 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 98.4548 8.5500 2 50 98.4548 8.5500 INE090A16V58 ICICI BK 6-Apr-15 98.4512 8.5702 1 5 98.4512 8.5702 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 98.4468 8.4686 5 5.5 98.4468 8.4686 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 98.2118 8.5202 1 50 98.2118 8.5202 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 97.6781 8.5063 4 7 97.6781 8.5063 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 97.4769 8.5114 4 25 97.4769 8.5114 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 97.1649 8.5200 1 25 97.1649 8.5200 INE483A16IY1 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jun-15 97.1331 8.5500 1 50 97.1331 8.5500 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 97.0143 8.5100 2 50 97.0143 8.5100 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 96.9626 8.5326 2 50 96.9618 8.5350 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 96.9872 8.5251 1 25 96.9872 8.5251 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 93.8741 8.6299 1 50 93.8741 8.6299 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 93.6893 8.6569 7 35.75 93.6893 8.6569 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com