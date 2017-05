Feb 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16OV0 ALLAHABAD BK 3-Feb-15 99.9782 7.9587 1 150 99.9782 7.9587 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 99.9111 8.1193 1 20 99.9111 8.1193 INE008A16TX5 IDBI BK 6-Feb-15 99.9124 8.0005 1 5 99.9124 8.0005 INE095A16PP6 INDUSIND BK 9-Feb-15 99.8462 8.0319 1 200 99.8462 8.0319 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.8462 8.0319 2 145 99.8462 8.0319 INE112A16ET5 CORPORATION BK 9-Feb-15 99.8463 8.0249 2 45 99.8462 8.0319 INE692A16DV4 UNION BK OF INDIA 9-Feb-15 99.8479 7.9430 1 25 99.8479 7.9430 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 99.8678 8.0528 1 5 99.8678 8.0528 INE112A16FC8 CORPORATION BK 12-Feb-15 99.7809 8.0147 1 25 99.7809 8.0147 INE562A16HE6 INDIAN BK 16-Feb-15 99.6943 7.9945 1 55 99.6943 7.9945 INE238A16YA6 AXIS BK 16-Feb-15 99.6922 8.0496 1 25 99.6922 8.0496 INE476A16PA0 CANARA BK 18-Feb-15 99.6486 8.0446 1 5 99.6486 8.0446 INE683A16FB0 THE SOUTH INDIAN BK 20-Feb-15 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE141A16SO5 OBC 23-Feb-15 99.5384 8.0603 2 175 99.5384 8.0603 INE238A16VV8 AXIS BK 23-Feb-15 99.5367 8.0901 1 25 99.5367 8.0901 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.5155 8.0768 3 125 99.5159 8.0707 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.5170 8.0515 2 54 99.5171 8.0506 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 99.5142 8.0992 1 15 99.5142 8.0992 INE483A16JM4 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-15 99.5276 8.2497 1 5 99.5276 8.2497 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.5361 8.1006 1 5 99.5361 8.1006 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.4926 8.0933 1 90 99.4926 8.0933 INE705A16IY7 VIJAYA BK 25-Feb-15 99.4934 8.0805 1 50 99.4934 8.0805 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 99.5142 8.0992 1 5 99.5142 8.0992 INE434A16JY2 ANDHRA BK 26-Feb-15 99.4947 8.0596 1 5 99.4947 8.0596 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 99.4702 8.1003 1 25 99.4702 8.1003 INE667A16EU6 SYNDICATE BK 27-Feb-15 99.4702 8.1003 1 5 99.4702 8.1003 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 99.3853 8.0626 1 7 99.3853 8.0626 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.3265 8.2498 1 25 99.3265 8.2498 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 99.3082 8.2021 1 20 99.3082 8.2021 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.3184 8.0804 1 10 99.3184 8.0804 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 99.2905 8.1506 1 20 99.2905 8.1506 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 99.2303 8.0891 1 100 99.2303 8.0891 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.2151 8.2501 1 25 99.2151 8.2501 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 99.1484 8.2501 1 25 99.1484 8.2501 INE434A16GD2 ANDHRA BK 18-Mar-15 99.0153 8.2498 2 100 99.0153 8.2498 INE457A16DZ3 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-15 98.9931 8.2501 1 100 98.9931 8.2501 INE141A16PG7 OBC 20-Mar-15 98.9710 8.2498 2 75 98.9710 8.2498 INE095A16MU3 INDUSIND BK 20-Mar-15 98.9895 8.0999 1 50 98.9895 8.0999 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 98.9309 8.0498 2 25 98.9309 8.0498 INE040A16AE8 HDFC BK 26-Mar-15 98.8620 8.0798 1 25 98.8620 8.0798 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 98.5246 8.6757 3 250 98.5243 8.6777 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 98.5553 8.4928 1 200 98.5553 8.4928 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 98.5558 8.4898 1 200 98.5558 8.4898 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 98.5474 8.5399 2 100 98.5474 8.5399 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 98.5457 8.5500 1 13 98.5457 8.5500 INE095A16PU6 INDUSIND BK 7-Apr-15 98.5145 8.5997 1 30 98.5145 8.5997 INE095A16PW2 INDUSIND BK 30-Apr-15 97.9640 8.7194 4 300 97.9644 8.7176 INE976G16AK7 RBL BK 4-May-15 97.8102 8.9799 1 50 97.8102 8.9799 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 97.7546 8.5551 2 1 97.7546 8.5551 INE090A16Q89 ICICI BK 9-Jun-15 97.0979 8.5900 1 0.05 97.0979 8.5900 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 93.7908 8.6300 1 10 93.7908 8.6300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com