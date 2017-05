Feb 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16IZ6 UCO BK 6-Feb-15 99.9340 8.0353 2 400 99.9340 8.0353 INE168A16KX6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-Feb-15 99.9351 7.9013 2 200 99.9351 7.9013 INE976G16AG5 THE RATNAKAR BK 6-Feb-15 99.9363 7.7551 1 190 99.9363 7.7551 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 99.9363 7.7551 1 50 99.9363 7.7551 INE008A16TX5 IDBI BK 6-Feb-15 99.9339 8.0475 1 5 99.9339 8.0475 INE095A16PP6 INDUSIND BK 9-Feb-15 99.8700 7.9206 5 150 99.8719 7.8027 INE428A16OR8 ALLAHABAD BK 9-Feb-15 99.8682 8.0284 1 15 99.8682 8.0284 INE649A16FI6 STATE BK OF HYDERABAD 16-Feb-15 99.7187 7.9203 1 20 99.7187 7.9203 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 99.6388 8.2697 1 5 99.6388 8.2697 INE683A16FB0 THE SOUTH INDIAN BK 20-Feb-15 99.6353 8.3502 1 5 99.6353 8.3502 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 99.5447 7.9497 1 50 99.5447 7.9497 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.5418 8.0006 1 20 99.5418 8.0006 INE077A16CF3 DENA BK 24-Feb-15 99.5608 8.0508 1 10 99.5608 8.0508 INE691A16JE9 UCO BK 24-Feb-15 99.5630 8.0103 1 5 99.5630 8.0103 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.5213 7.9803 2 100 99.5213 7.9803 INE483A16JN2 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-15 99.4987 7.9955 1 100 99.4987 7.9955 INE434A16JY2 ANDHRA BK 26-Feb-15 99.4928 8.0901 1 10 99.4928 8.0901 INE683A16CT9 THE SOUTH INDIAN BK 27-Feb-15 99.4754 8.0204 1 100 99.4754 8.0204 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 99.4715 8.0803 1 25 99.4715 8.0803 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 99.4102 8.0205 2 150 99.4102 8.0205 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.4172 8.2296 1 25 99.4172 8.2296 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.3889 8.0151 2 50 99.3885 8.0204 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 99.3900 8.0006 1 25 99.3900 8.0006 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.3841 8.0785 1 0.25 99.3841 8.0785 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 99.3468 7.9995 1 50 99.3468 7.9995 INE008A16UW5 IDBI BK 5-Mar-15 99.3451 8.0205 1 25 99.3451 8.0205 INE562A16HH9 INDIAN BK 5-Mar-15 99.3504 8.2295 1 25 99.3504 8.2295 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 99.3437 8.0377 1 4.5 99.3437 8.0377 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 99.2585 8.0197 2 2 99.2585 8.0197 INE008A16VK8 IDBI BK 10-Mar-15 99.2368 8.0203 1 200 99.2368 8.0203 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 99.2293 8.0997 1 5 99.2293 8.0997 INE008A16VK8 IDBI BK 10-Mar-15 99.2465 8.1505 1 5 99.2465 8.1505 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 99.1858 8.0979 1 50 99.1858 8.0979 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.1709 8.0303 5 275 99.1709 8.0303 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 99.1720 8.0196 1 6 99.1720 8.0196 INE457A16DZ3 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-15 99.0389 8.0501 1 50 99.0389 8.0501 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 98.9550 8.0303 1 25 98.9550 8.0303 INE008A16UX3 IDBI BK 23-Mar-15 98.9539 8.2099 1 5 98.9539 8.2099 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 98.8904 8.0304 1 25 98.8904 8.0304 INE238A16XG5 AXIS BK 2-Apr-15 98.6549 8.5803 3 125 98.6549 8.5803 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 98.5792 8.4849 1 200 98.5792 8.4849 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 98.5491 8.6676 3 200 98.5474 8.6776 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 98.5606 8.5979 4 135 98.5652 8.5698 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 98.5639 8.5776 2 65 98.5639 8.5776 INE141A16SM9 OBC 8-Apr-15 98.5217 8.5574 2 50 98.5217 8.5574 INE238A16WT0 AXIS BK 1-Jun-15 97.2941 8.6027 1 0.1 97.2941 8.6027 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 97.2437 8.5501 2 50 97.2437 8.5501 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 97.1331 8.5500 1 75 97.1331 8.5500 INE090A16T60 ICICI BK 12-Oct-15 94.4250 8.6201 1 25 94.4250 8.6201 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 94.0974 8.6400 2 200 94.0910 8.6499 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 93.3261 8.5300 1 50 93.3261 8.5300 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 93.3131 8.5199 1 25 93.3131 8.5199 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 93.3074 8.5000 1 50 93.3074 8.5000 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 93.1001 8.6150 1 25 93.1001 8.6150 INE434A16KE2 ANDHRA BK 2-Feb-16 92.0630 8.6450 5 165 92.0630 8.6450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com