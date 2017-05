Feb 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16TZ0 IDBI BK 5-Feb-15 99.9790 7.6666 1 20 99.9790 7.6666 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.9570 7.8509 1 125 99.9570 7.8509 INE008A16TX5 IDBI BK 6-Feb-15 99.9584 7.5952 1 50 99.9584 7.5952 INE503A16CV5 DCB BK 6-Feb-15 99.9562 7.9970 1 35 99.9562 7.9970 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 99.9584 7.5952 1 25 99.9584 7.5952 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.8930 7.8207 2 55 99.8933 7.7974 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 99.9130 7.9457 1 5 99.9130 7.9457 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 99.8941 7.7389 1 0.1 99.8941 7.7389 INE141A16OI6 OBC 11-Feb-15 99.8695 7.9491 1 5 99.8695 7.9491 INE692A16DW2 UNION BK OF INDIA 16-Feb-15 99.7377 7.9993 1 15 99.7377 7.9993 INE683A16FB0 THE SOUTH INDIAN BK 20-Feb-15 99.6723 8.0003 1 5 99.6723 8.0003 INE562A16HD8 INDIAN BK 23-Feb-15 99.5827 8.0501 1 5 99.5827 8.0501 INE483A16JM4 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-15 99.5796 8.1102 1 5 99.5796 8.1102 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.5843 8.0192 1 5 99.5843 8.0192 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 99.5644 7.9845 2 10 99.5652 7.9698 INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 99.5171 8.0506 2 25 99.5171 8.0506 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.4334 7.9995 2 50 99.4334 7.9995 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 99.4332 8.0024 2 6.5 99.4332 8.0024 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 99.2730 8.0999 2 75 99.2730 8.0999 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.2730 8.0999 1 50 99.2730 8.0999 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.2992 8.0499 1 25 99.2992 8.0499 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 99.2730 8.0999 1 25 99.2730 8.0999 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.2966 8.0800 1 25 99.2966 8.0800 INE008A16VK8 IDBI BK 10-Mar-15 99.2511 8.1003 1 95 99.2511 8.1003 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 99.2775 8.0494 1 25 99.2775 8.0494 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 99.2748 8.0797 1 25 99.2748 8.0797 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.2368 8.0200 1 50 99.2368 8.0200 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 99.2171 8.0004 1 25 99.2171 8.0004 INE077A16BO7 DENA BK 12-Mar-15 99.2368 8.0203 1 10 99.2368 8.0203 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.2123 8.0498 1 25 99.2123 8.0498 INE090A16N66 ICICI BK 13-Mar-15 99.2094 8.0797 1 25 99.2094 8.0797 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.2122 8.0504 2 10 99.2074 8.1003 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.1714 8.2423 2 1.5 99.1714 8.2423 INE141A16PQ6 OBC 23-Mar-15 98.9517 8.2273 3 47.5 98.9517 8.2273 INE705A16KF2 VIJAYA BK 27-Mar-15 98.8877 8.0501 1 25 98.8877 8.0501 INE428A16NH1 ALLAHABAD BK 6-Apr-15 98.5916 8.5477 2 500 98.5916 8.5477 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 98.5710 8.6746 2 270 98.5770 8.6376 INE084A16BE4 BK OF INDIA 6-Apr-15 98.5945 8.5298 2 50 98.5945 8.5298 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 98.5912 8.5502 1 25 98.5912 8.5502 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 98.5912 8.5502 1 25 98.5912 8.5502 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 98.5635 8.5801 2 200 98.5635 8.5801 INE238A16YM1 AXIS BK 7-Apr-15 98.5644 8.5746 2 30 98.5644 8.5746 INE095A16PX0 INDUSIND BK 20-Apr-15 98.2561 8.6376 6 130 98.2561 8.6376 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 97.5576 8.5401 1 0.3 97.5576 8.5401 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 97.3370 8.5349 1 150 97.3370 8.5349 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 97.2726 8.6001 1 5 97.2726 8.6001 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 97.1110 8.5500 1 100 97.1110 8.5500 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 97.0889 8.5501 1 75 97.0889 8.5501 INE008A16XR9 IDBI BK 5-Aug-15 95.8813 8.6149 1 5.5 95.8813 8.6149 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 94.3917 8.6401 1 25 94.3917 8.6401 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 94.1038 8.6300 2 100 94.1038 8.6300 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 93.8065 8.6999 1 25 93.8065 8.6999 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 93.6869 8.6300 2 50 93.6869 8.6300 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 93.4928 8.7300 1 25 93.4928 8.7300 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 93.4125 8.5800 1 100 93.4125 8.5800 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 93.3571 8.6000 1 25 93.3571 8.6000 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 93.3173 8.5700 1 100 93.3173 8.5700 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 93.3188 8.5400 2 25 93.3188 8.5400 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 93.2503 8.5500 1 25 93.2503 8.5500 INE434A16KF9 ANDHRA BK 4-Feb-16 92.0429 8.6450 4 475 92.0429 8.6450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com