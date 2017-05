Feb 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.9781 7.9953 4 200 99.9781 7.9953 INE168A16KX6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-Feb-15 99.9781 7.9953 1 70 99.9781 7.9953 INE008A16TX5 IDBI BK 6-Feb-15 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE434A16FG7 ANDHRA BK 6-Feb-15 99.9781 7.9953 1 20 99.9781 7.9953 INE565A16996 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-15 99.9135 7.9000 2 600 99.9135 7.9000 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.9130 7.9457 1 50 99.9130 7.9457 INE705A16IR1 VIJAYA BK 13-Feb-15 99.8267 7.9205 1 100 99.8267 7.9205 INE608A16HL2 PUNJAB AND SIND BK 13-Feb-15 99.8261 7.9480 1 50 99.8261 7.9480 INE238A16YA6 AXIS BK 16-Feb-15 99.7610 7.9495 1 175 99.7610 7.9495 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 99.6688 8.0866 2 105 99.6686 8.0909 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 99.6941 7.9997 1 25 99.6941 7.9997 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 99.6949 7.9787 1 5 99.6949 7.9787 INE691A16JE9 UCO BK 24-Feb-15 99.6134 7.8698 1 5 99.6134 7.8698 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 99.5646 7.9808 1 50 99.5646 7.9808 INE705A16IY7 VIJAYA BK 25-Feb-15 99.5636 7.9992 1 25 99.5636 7.9992 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 99.5418 8.0006 1 25 99.5418 8.0006 INE667A16EU6 SYNDICATE BK 27-Feb-15 99.5424 7.9901 1 25 99.5424 7.9901 INE976G16AI1 THE RATNAKAR BK 27-Feb-15 99.5219 8.3498 1 5 99.5219 8.3498 INE036D16FM2 THE KARUR VYSYA BK 2-Mar-15 99.4735 8.0496 1 5 99.4735 8.0496 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.4517 8.0493 1 15 99.4517 8.0493 INE667A16ET8 SYNDICATE BK 4-Mar-15 99.4102 8.0205 1 5 99.4102 8.0205 INE562A16HH9 INDIAN BK 5-Mar-15 99.4117 8.0000 1 25 99.4117 8.0000 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.4117 8.0000 1 25 99.4117 8.0000 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.3666 8.3095 1 9.8 99.3666 8.3095 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.3022 8.0152 1 25 99.3022 8.0152 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.3209 8.0505 1 15 99.3209 8.0505 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 99.3018 8.0198 1 0.1 99.3018 8.0198 INE095A16MO6 INDUSIND BK 10-Mar-15 99.2757 8.0696 1 50 99.2757 8.0696 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.2603 8.0001 1 25 99.2603 8.0001 INE008A16YM8 IDBI BK 13-Mar-15 99.2074 8.1003 1 50 99.2074 8.1003 INE090A16N66 ICICI BK 13-Mar-15 99.2293 8.0997 1 5 99.2293 8.0997 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 99.1235 8.2757 1 8 99.1235 8.2757 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 99.1240 8.0641 1 7.5 99.1240 8.0641 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 99.0994 8.0904 3 23.75 99.0994 8.0904 INE976G16778 THE RATNAKAR BK 20-Mar-15 99.0268 8.3421 1 22.5 99.0268 8.3421 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 98.9781 8.0180 3 9 98.9781 8.0180 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 98.6148 8.5450 5 400 98.6144 8.5475 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 98.6092 8.5800 2 400 98.6092 8.5800 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 98.5947 8.6709 2 300 98.6000 8.6376 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 98.6368 8.5499 1 125 98.6368 8.5499 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 98.6136 8.5525 2 100 98.6136 8.5525 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 98.5916 8.5477 3 400 98.5916 8.5477 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 98.6092 8.5800 1 200 98.6092 8.5800 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 98.5863 8.5803 1 50 98.5863 8.5803 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 98.5961 8.5200 1 16 98.5961 8.5200 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 98.5738 8.5177 2 50 98.5738 8.5177 INE008A16YH8 IDBI BK 9-Apr-15 98.5407 8.5799 1 20 98.5407 8.5799 INE095A16PX0 INDUSIND BK 20-Apr-15 98.2794 8.6353 1 6 98.2794 8.6353 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 97.9452 8.6039 5 500 97.9414 8.6200 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 97.3355 8.5400 1 50 97.3355 8.5400 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 97.2911 8.5402 2 50 97.2911 8.5402 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 97.2503 8.6001 1 50 97.2503 8.6001 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 97.2248 8.5399 2 75 97.2248 8.5399 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 97.1342 8.5466 3 75 97.1331 8.5500 INE683A16FH7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-15 96.9819 8.7376 2 50 96.9819 8.7376 INE090A16T60 ICICI BK 12-Oct-15 94.4490 8.6500 1 25 94.4490 8.6500 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 94.1393 8.6400 1 50 94.1393 8.6400 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 94.1312 8.6199 1 25 94.1312 8.6199 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 93.7145 8.6200 1 25 93.7145 8.6200 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 93.2798 8.6500 2 50 93.2798 8.6500 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 93.2801 8.5650 2 100 93.2801 8.5650 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 93.2414 8.5899 4 175 93.2414 8.5899 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 