Feb 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 99.9344 7.9880 4 225 99.9343 7.9988 INE428A16OR8 ALLAHABAD BK 9-Feb-15 99.9343 7.9988 1 145 99.9343 7.9988 INE112A16ET5 CORPORATION BK 9-Feb-15 99.9354 7.8647 2 95 99.9354 7.8647 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.9347 7.9500 2 75 99.9347 7.9500 INE692A16DV4 UNION BK OF INDIA 9-Feb-15 99.9343 7.9988 2 75 99.9343 7.9988 INE095A16PP6 INDUSIND BK 9-Feb-15 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE141A16OI6 OBC 11-Feb-15 99.8913 7.9437 1 75 99.8913 7.9437 INE141A16OP1 OBC 12-Feb-15 99.8678 8.0528 1 25 99.8678 8.0528 INE141A16OJ4 OBC 13-Feb-15 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE238A16YA6 AXIS BK 16-Feb-15 99.7813 8.0000 1 25 99.7813 8.0000 INE008A16UG8 IDBI BK 17-Feb-15 99.7607 7.9595 1 44.5 99.7607 7.9595 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 99.6941 7.9985 2 143 99.6889 8.1361 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 99.6941 7.9997 1 25 99.6941 7.9997 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 99.7574 8.0695 1 5 99.7574 8.0695 INE608A16HN8 PUNJAB AND SIND BK 20-Feb-15 99.7595 7.9995 1 5 99.7595 7.9995 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 99.7580 8.0495 1 5 99.7580 8.0495 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 99.6942 7.9971 3 5 99.6942 7.9971 INE457A16EF3 BK OF MAHARASHTRA 23-Feb-15 99.6288 7.9996 1 50 99.6288 7.9996 INE090A16M00 ICICI BK 23-Feb-15 99.6288 7.9996 1 25 99.6288 7.9996 INE434A16KA0 ANDHRA BK 23-Feb-15 99.6922 8.0496 1 5 99.6922 8.0496 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.6070 8.0006 2 125 99.6070 8.0006 INE077A16CF3 DENA BK 24-Feb-15 99.6070 8.0006 1 100 99.6070 8.0006 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 99.6080 7.9802 1 25 99.6080 7.9802 INE691A16JE9 UCO BK 24-Feb-15 99.6080 7.9802 1 25 99.6080 7.9802 INE483A16JM4 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-15 99.6080 7.9802 1 5 99.6080 7.9802 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 99.5853 7.9998 1 150 99.5853 7.9998 INE238A16VW6 AXIS BK 25-Feb-15 99.5853 7.9998 2 100 99.5853 7.9998 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 99.5636 7.9992 1 100 99.5636 7.9992 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 99.4757 8.0158 1 75 99.4757 8.0158 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 99.4605 8.2494 1 50 99.4605 8.2494 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.4865 7.8498 1 25 99.4865 7.8498 INE562A16HB2 INDIAN BK 2-Mar-15 99.5475 7.9006 1 5 99.5475 7.9006 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 99.4447 8.1527 1 10 99.4447 8.1527 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 99.5201 8.0004 1 5 99.5201 8.0004 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.4334 7.9995 1 25 99.4334 7.9995 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 99.4761 8.0096 1 25 99.4761 8.0096 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 99.3251 8.0004 1 50 99.3251 8.0004 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 99.3042 8.2499 1 50 99.3042 8.2499 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 99.3070 7.9597 1 25 99.3070 7.9597 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 99.3087 7.9400 1 15 99.3087 7.9400 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.3762 7.9006 1 5 99.3762 7.9006 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.2831 7.9862 2 15 99.2873 7.9395 INE008A16YM8 IDBI BK 13-Mar-15 99.2293 8.0997 2 150 99.2293 8.0997 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.2401 7.9854 1 25 99.2401 7.9854 INE683A16DD1 THE SOUTH INDIAN BK 16-Mar-15 99.1598 8.1387 1 200 99.1598 8.1387 INE095A16MU3 INDUSIND BK 20-Mar-15 99.0901 7.9801 1 5 99.0901 7.9801 INE428A16NH1 ALLAHABAD BK 6-Apr-15 98.6372 8.5474 7 450 98.6372 8.5474 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 98.6372 8.5474 6 300 98.6372 8.5474 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 98.6372 8.5474 2 250 98.6372 8.5474 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 98.6328 8.5752 5 140 98.6328 8.5753 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 98.6144 8.5475 9 400 98.6144 8.5475 INE483A16JQ5 CENTRAL BK OF INDIA 7-Apr-15 98.6144 8.5475 2 250 98.6144 8.5475 INE238A16YM1 AXIS BK 7-Apr-15 98.6073 8.5919 3 38 98.6073 8.5919 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 98.6900 8.4999 1 5 98.6900 8.4999 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 98.5965 8.5175 2 200 98.5965 8.5175 INE428A16NI9 ALLAHABAD BK 15-Apr-15 98.4380 8.5173 1 50 98.4380 8.5173 INE141A16SQ0 OBC 20-Apr-15 98.3173 8.5575 2 35 98.3173 8.5575 INE457A16EK3 BK OF MAHARASHTRA 22-Apr-15 98.2675 8.5802 1 1 98.2675 8.5802 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 97.9456 8.6998 5 115 97.9456 8.6998 INE652A16JY9 STATE BK OF PATIALA 5-May-15 97.9988 8.4699 1 50 97.9988 8.4699 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 97.9648 8.5200 2 400 97.9648 8.5200 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 97.3102 8.5501 1 25 97.3102 8.5501 INE683A16FG9 THE SOUTH INDIAN BK 8-Jun-15 97.1600 8.7451 2 50 97.1600 8.7451 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 97.2628 8.5600 1 50 97.2628 8.5600 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 97.1773 8.5501 1 25 97.1773 8.5501 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 97.1168 8.6001 1 5 97.1168 8.6001 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 96.9821 8.5399 2 21.5 96.9821 8.5399 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 94.4825 8.7000 1 50 94.4825 8.7000 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 94.4066 8.7200 2 25 94.4066 8.7200 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 94.1425 8.6350 1 100 94.1425 8.6350 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 93.8242 8.7049 3 9 93.8242 8.7049 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 93.2435 8.7001 1 25 93.2435 8.7001 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 93.2955 8.6000 1 25 93.2955 8.6000 INE008A16YC9 IDBI BK 9-Dec-15 93.2715 8.6900 1 25 93.2715 8.6900 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 93.1930 8.5450 1 25 93.1930 8.5450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com