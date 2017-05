Feb 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 99.9784 7.8857 1 50 99.9784 7.8857 INE095A16PR2 INDUSIND BK 12-Feb-15 99.9338 8.0597 2 250 99.9338 8.0597 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 99.9327 8.1896 2 75 99.9322 8.2546 INE036D16FH2 THE KARUR VYSYA BK 12-Feb-15 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE141A16OJ4 OBC 13-Feb-15 99.9128 7.9639 1 25 99.9128 7.9639 INE237A16C48 KOTAK MAH BK 16-Feb-15 99.8381 8.4556 1 125 99.8381 8.4556 INE457A16EA4 BK OF MAHARASHTRA 18-Feb-15 99.8271 7.9022 1 5 99.8271 7.9022 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 99.7520 8.2495 1 25 99.7520 8.2495 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 99.7610 7.9495 1 20 99.7610 7.9495 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 99.7840 7.9011 1 15 99.7840 7.9011 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 99.7840 7.9011 1 5 99.7840 7.9011 INE141A16SO5 OBC 23-Feb-15 99.7159 7.9994 1 25 99.7159 7.9994 INE238A16VV8 AXIS BK 23-Feb-15 99.7194 7.9006 1 5 99.7194 7.9006 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 99.6725 7.9953 2 195 99.6731 7.9807 INE483A16JM4 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-15 99.6918 8.0601 1 5 99.6918 8.0601 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.6907 8.0889 1 5 99.6907 8.0889 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.6723 8.0003 1 25 99.6723 8.0003 INE077A16AT8 DENA BK 27-Feb-15 99.5968 8.2091 1 50 99.5968 8.2091 INE976G16AI1 THE RATNAKAR BK 27-Feb-15 99.6186 8.2202 1 5 99.6186 8.2202 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.5304 8.2006 3 70 99.5304 8.2006 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.5169 8.0539 5 35.7 99.5171 8.0506 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 99.5052 8.2500 1 20 99.5052 8.2500 INE168A16KY4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Mar-15 99.5333 8.1497 1 5 99.5333 8.1497 INE608A16HP3 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-15 99.5261 7.8999 1 5 99.5261 7.8999 INE077A16BJ7 DENA BK 5-Mar-15 99.4984 8.0003 1 25 99.4984 8.0003 INE562A16HH9 INDIAN BK 5-Mar-15 99.4832 7.9005 1 25 99.4832 7.9005 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 99.4984 8.0003 1 5 99.4984 8.0003 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 99.4381 8.2501 1 20 99.4381 8.2501 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 99.3707 8.2553 2 18.75 99.3707 8.2553 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.3719 8.2395 1 17 99.3719 8.2395 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 99.3749 8.1999 1 10 99.3749 8.1999 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.3749 8.1999 1 10 99.3749 8.1999 INE434A16KB8 ANDHRA BK 9-Mar-15 99.4117 8.0000 1 5 99.4117 8.0000 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 99.3842 8.0771 1 1 99.3842 8.0771 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 99.3900 8.0006 1 25 99.3900 8.0006 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 99.3762 7.9006 1 25 99.3762 7.9006 INE008A16YM8 IDBI BK 13-Mar-15 99.2961 8.0852 2 150 99.2957 8.0904 INE008A16YM8 IDBI BK 13-Mar-15 99.3188 8.0756 1 150 99.3188 8.0756 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 99.3035 8.0002 2 50 99.3035 8.0002 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 99.2992 8.0499 1 25 99.2992 8.0499 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 99.2134 8.2682 3 24.5 99.2134 8.2682 INE036D16FT7 THE KARUR VYSYA BK 16-Mar-15 99.2193 8.2056 1 9 99.2193 8.2056 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 99.1956 7.9996 1 0.01 99.1956 7.9996 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 99.0715 8.1447 1 0.1 99.0715 8.1447 INE008A16VC5 IDBI BK 24-Mar-15 99.0709 8.1500 1 5 99.0709 8.1500 INE608A16HQ1 PUNJAB AND SIND BK 25-Mar-15 99.0371 8.0654 13 600 99.0371 8.0654 INE237A16YY8 KOTAK MAH BK 6-Apr-15 98.6903 8.6497 2 50 98.6903 8.6497 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 98.6783 8.7300 1 6 98.6783 8.7300 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 98.6812 8.5578 4 200 98.6812 8.5578 INE008A16YH8 IDBI BK 9-Apr-15 98.6222 8.6428 1 40 98.6222 8.6428 INE095A16PY8 INDUSIND BK 10-Apr-15 98.5840 8.7377 7 325 98.5840 8.7377 INE095A16PV4 INDUSIND BK 29-Apr-15 98.1258 8.8247 1 5 98.1258 8.8247 INE095A16PW2 INDUSIND BK 30-Apr-15 98.1025 8.8248 1 175 98.1025 8.8248 INE036D16GA5 THE KARUR VYSYA BK 30-Apr-15 98.1025 8.8248 1 10 98.1025 8.8248 INE095A16PZ5 INDUSIND BK 5-May-15 97.9952 8.7850 3 330 97.9941 8.7899 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 98.0142 8.7000 1 75 98.0142 8.7000 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 98.0371 8.7000 1 75 98.0371 8.7000 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 97.9247 8.7902 1 250 97.9247 8.7902 INE976G16AN1 RBL BK 9-May-15 97.8573 8.9799 1 50 97.8573 8.9799 INE457A16FX3 BK OF MAHARASHTRA 23-Sep-15 94.8989 8.7199 1 50 94.8989 8.7199 INE434A16JF1 ANDHRA BK 1-Oct-15 94.7545 8.6350 4 50 94.7545 8.6350 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 