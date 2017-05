Feb 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16OI6 OBC 11-Feb-15 99.9788 7.7396 1 50 99.9788 7.7396 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 99.9797 7.4110 1 25 99.9797 7.4110 INE095A16PR2 INDUSIND BK 12-Feb-15 99.9578 7.7048 1 275 99.9578 7.7048 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 99.9581 7.6500 2 100 99.9589 7.5038 INE095A16PR2 INDUSIND BK 12-Feb-15 99.9777 8.1413 1 5 99.9777 8.1413 INE705A16IR1 VIJAYA BK 13-Feb-15 99.9368 7.6942 1 100 99.9368 7.6942 INE608A16HL2 PUNJAB AND SIND BK 13-Feb-15 99.9368 7.6942 1 50 99.9368 7.6942 INE141A16OJ4 OBC 13-Feb-15 99.9359 7.8038 1 25 99.9359 7.8038 INE976G16AH3 THE RATNAKAR BK 16-Feb-15 99.8688 7.9918 1 50 99.8688 7.9918 INE238A16YA6 AXIS BK 16-Feb-15 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE651A16GR1 STATE BK OF MYSORE 16-Feb-15 99.8919 7.8998 1 25 99.8919 7.8998 INE649A16FI6 STATE BK OF HYDERABAD 16-Feb-15 99.8752 7.6015 1 20 99.8752 7.6015 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 99.7782 8.1119 2 50 99.7725 8.3227 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 99.8056 7.8994 1 5 99.8056 7.8994 INE691A16JC3 UCO BK 23-Feb-15 99.7194 7.9006 1 200 99.7194 7.9006 INE457A16EF3 BK OF MAHARASHTRA 23-Feb-15 99.7194 7.9006 2 175 99.7194 7.9006 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.7194 7.9006 1 25 99.7194 7.9006 INE077A16CF3 DENA BK 24-Feb-15 99.6941 7.9997 1 10 99.6941 7.9997 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 99.6764 7.8998 2 209 99.6764 7.8998 INE705A16IY7 VIJAYA BK 25-Feb-15 99.6744 7.9488 1 25 99.6744 7.9488 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.6979 7.9000 1 10 99.6979 7.9000 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.6723 8.0003 1 5 99.6723 8.0003 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 99.6453 8.1204 1 25 99.6453 8.1204 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.5617 8.0339 6 150 99.5663 7.9495 INE667A16ES0 SYNDICATE BK 2-Mar-15 99.5853 7.9998 1 5 99.5853 7.9998 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 99.5015 7.9506 1 50 99.5015 7.9506 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.3943 8.2381 1 0.1 99.3943 8.2381 INE667A16EW2 SYNDICATE BK 10-Mar-15 99.4117 8.0000 1 5 99.4117 8.0000 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.3527 8.2001 2 125 99.3527 8.2001 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 99.3297 8.2104 2 50 99.3297 8.2104 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.3088 8.1950 2 77 99.3084 8.1997 INE166A16LC2 ING VYSYA BK 18-Mar-15 99.2010 8.1662 2 7.3 99.2010 8.1662 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 99.1906 8.0498 1 20 99.1906 8.0498 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 99.0939 8.1403 2 11.01 99.0939 8.1403 INE691A16HX3 UCO BK 24-Mar-15 99.0630 8.2200 1 90 99.0630 8.2200 INE238A16YV2 AXIS BK 27-Mar-15 98.9931 8.2501 1 90 98.9931 8.2501 INE428A16NH1 ALLAHABAD BK 6-Apr-15 98.7265 8.5607 6 194.5 98.7251 8.5700 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 98.7133 8.6500 2 100 98.7133 8.6500 INE090A16V58 ICICI BK 6-Apr-15 98.6913 8.8002 2 33.3 98.6913 8.8002 INE237A16YY8 KOTAK MAH BK 6-Apr-15 98.7133 8.6503 3 20.5 98.7133 8.6503 INE976G16AM3 RBL BK 6-Apr-15 98.6893 8.8138 2 18.4 98.6893 8.8138 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 98.6753 8.7501 2 50 98.6753 8.7501 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 98.6796 8.5683 3 150 98.6796 8.5683 INE095A16PY8 INDUSIND BK 10-Apr-15 98.6073 8.7375 2 25 98.6073 8.7375 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 98.0039 8.8502 1 10 98.0039 8.8502 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 97.9424 8.8138 3 100 97.9478 8.7902 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 97.8680 8.8348 1 300 97.8680 8.8348 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 97.4751 8.5951 1 25 97.4751 8.5951 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 97.3960 8.6360 1 15 97.3960 8.6360 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 95.1810 8.8000 2 25 95.1810 8.8000 INE238A16XB6 AXIS BK 11-Sep-15 95.1155 8.8000 2 50 95.1155 8.8000 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 94.9848 8.8000 2 75 94.9848 8.8000 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 94.3796 8.8000 1 50 94.3796 8.8000 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 91.9988 8.7450 2 100 91.9988 8.7450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com