Feb 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16OP1 OBC 12-Feb-15 99.9780 8.0318 1 25 99.9780 8.0318 INE141A16OJ4 OBC 13-Feb-15 99.9554 8.1431 1 200 99.9554 8.1431 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 99.9565 7.9422 1 25 99.9565 7.9422 INE651A16GR1 STATE BK OF MYSORE 16-Feb-15 99.8918 7.9041 2 180 99.8898 8.0535 INE238A16YA6 AXIS BK 16-Feb-15 99.8905 8.0023 1 35 99.8905 8.0023 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 99.8913 7.9437 1 25 99.8913 7.9437 INE692A16DW2 UNION BK OF INDIA 16-Feb-15 99.8892 8.0974 1 15 99.8892 8.0974 INE976G16AH3 THE RATNAKAR BK 16-Feb-15 99.8898 8.0535 1 5 99.8898 8.0535 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 99.8898 8.0535 1 5 99.8898 8.0535 INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 99.8898 8.0535 1 5 99.8898 8.0535 INE237A16C48 KOTAK MAH BK 16-Feb-15 99.8898 8.0535 1 5 99.8898 8.0535 INE457A16EA4 BK OF MAHARASHTRA 18-Feb-15 99.8487 7.9012 1 485 99.8487 7.9012 INE692A16DX0 UNION BK OF INDIA 20-Feb-15 99.7970 8.2495 1 50 99.7970 8.2495 INE562A16HD8 INDIAN BK 23-Feb-15 99.7377 7.9993 1 75 99.7377 7.9993 INE457A16EF3 BK OF MAHARASHTRA 23-Feb-15 99.7377 7.9993 1 75 99.7377 7.9993 INE691A16JC3 UCO BK 23-Feb-15 99.7377 7.9993 1 5 99.7377 7.9993 INE434A16KA0 ANDHRA BK 23-Feb-15 99.7344 8.1002 1 5 99.7344 8.1002 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.7377 7.9993 1 25 99.7377 7.9993 INE691A16JE9 UCO BK 24-Feb-15 99.7159 7.9994 1 25 99.7159 7.9994 INE608A16HJ6 PUNJAB AND SIND BK 24-Feb-15 99.7377 7.9993 1 25 99.7377 7.9993 INE483A16JM4 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-15 99.7377 7.9993 1 5 99.7377 7.9993 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.7071 8.2479 1 0.5 99.7071 8.2479 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 99.6895 8.1204 1 25 99.6895 8.1204 INE476A16PI3 CANARA BK 26-Feb-15 99.6983 7.8896 1 25 99.6983 7.8896 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 99.6764 7.8998 1 25 99.6764 7.8998 INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 99.6764 7.8998 1 25 99.6764 7.8998 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 99.6739 7.9611 1 5 99.6739 7.9611 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.5899 7.9107 1 50 99.5899 7.9107 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.6051 8.0394 1 25 99.6051 8.0394 INE457A16GD3 BK OF MAHARASHTRA 2-Mar-15 99.6119 7.9005 1 25 99.6119 7.9005 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.5538 8.1796 1 25 99.5538 8.1796 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.5304 8.2006 1 50 99.5304 8.2006 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 99.5636 7.9992 1 25 99.5636 7.9992 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 99.5361 8.1006 1 5 99.5361 8.1006 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.5082 8.1997 1 50 99.5082 8.1997 INE238A16WM5 AXIS BK 5-Mar-15 99.5062 8.2332 1 13 99.5062 8.2332 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 99.4165 8.2395 2 140 99.4165 8.2395 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.4215 8.1679 3 125 99.4291 8.0606 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 99.4183 8.2140 1 106.7 99.4183 8.2140 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 99.4155 8.2537 1 85 99.4155 8.2537 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.4166 8.2381 1 25 99.4166 8.2381 INE090A16N41 ICICI BK 9-Mar-15 99.4550 8.0006 1 25 99.4550 8.0006 INE141A16SL1 OBC 11-Mar-15 99.4117 8.0000 1 100 99.4117 8.0000 INE668A16675 TAMILNAD MERCANTILE BK 11-Mar-15 99.4190 7.9002 1 5 99.4190 7.9002 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 99.3637 8.0599 1 50 99.3637 8.0599 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.3549 7.8997 2 50 99.3549 7.8997 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.3409 8.0723 1 5 99.3409 8.0723 INE166A16LC2 ING VYSYA BK 18-Mar-15 99.2232 8.1643 1 0.05 99.2232 8.1643 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 99.1201 8.1004 1 118 99.1201 8.1004 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 99.1209 8.3004 1 5 99.1209 8.3004 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 99.1255 8.0502 1 0.5 99.1255 8.0502 INE652A16JD3 STATE BK OF PATIALA 24-Mar-15 99.1039 8.0496 2 111 99.1039 8.0496 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 99.1011 8.0750 1 53 99.1011 8.0750 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 98.7060 8.7000 3 39 98.7060 8.7000 INE095A16PW2 INDUSIND BK 30-Apr-15 98.1470 8.8348 1 100 98.1470 8.8348 INE095A16QB4 INDUSIND BK 12-May-15 97.8910 8.7374 1 100 97.8910 8.7374 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 97.7046 8.7500 2 25 97.7046 8.7500 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 97.2193 8.6999 2 50 97.2193 8.6999 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 97.2093 8.6599 1 25 97.2093 8.6599 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 97.1453 8.6499 1 25 97.1453 8.6499 INE652A16JM4 STATE BK OF PATIALA 21-Jul-15 96.3289 8.6939 1 20 96.3289 8.6939 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 94.1654 8.7999 2 125 94.1654 8.7999 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 93.8670 8.8000 1 0.5 93.8670 8.8000 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 93.3009 8.7650 1 25 93.3009 8.7650 INE141A16ST4 OBC 10-Feb-16 91.9789 8.7446 2 30 91.9785 8.7450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com