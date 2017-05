Feb 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 99.9162 7.6532 1 58 99.9162 7.6532 INE608A16HM0 PUNJAB AND SIND BK 16-Feb-15 99.9130 7.9457 1 25 99.9130 7.9457 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 99.8516 7.7495 1 5 99.8516 7.7495 INE691A16JC3 UCO BK 23-Feb-15 99.7685 7.6994 1 130 99.7685 7.6994 INE562A16HD8 INDIAN BK 23-Feb-15 99.7685 7.6994 1 115 99.7685 7.6994 INE141A16SO5 OBC 23-Feb-15 99.7595 7.9995 1 10 99.7595 7.9995 INE483A16JM4 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-15 99.7426 7.8495 2 125 99.7426 7.8495 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.7426 7.8495 1 20 99.7426 7.8495 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.7664 7.7694 1 5 99.7664 7.7694 INE683A16EX7 THE SOUTH INDIAN BK 25-Feb-15 99.7002 8.4428 1 300 99.7002 8.4428 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.6994 8.4654 1 275 99.6994 8.4654 INE483A16JN2 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-15 99.6979 7.9000 1 75 99.6979 7.9000 INE608A16HK4 PUNJAB AND SIND BK 26-Feb-15 99.7247 7.7509 1 10 99.7247 7.7509 INE077A16AT8 DENA BK 27-Feb-15 99.6640 8.2036 1 50 99.6640 8.2036 INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 99.6776 7.8704 1 25 99.6776 7.8704 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 99.6288 7.9996 1 25 99.6288 7.9996 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 99.6095 7.9495 1 13.8 99.6095 7.9495 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.5760 8.1799 2 56 99.5760 8.1799 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.5516 8.2202 1 25 99.5516 8.2202 INE608A16HP3 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-15 99.5930 7.8506 1 5 99.5930 7.8506 INE667A16ET8 SYNDICATE BK 4-Mar-15 99.5905 7.8991 1 5 99.5905 7.8991 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.5280 8.2432 3 216.85 99.5447 7.9497 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 99.4584 7.9504 1 21 99.4584 7.9504 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 99.4388 8.2398 1 5 99.4388 8.2398 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.4392 8.2339 1 3.5 99.4392 8.2339 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 99.4573 7.9672 2 30 99.4686 7.7999 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 99.4618 7.9002 1 10 99.4618 7.9002 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.3956 8.2203 1 50 99.3956 8.2203 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 99.4128 7.9850 2 25 99.4128 7.9850 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 99.3527 8.2001 1 75 99.3527 8.2001 INE976G16760 THE RATNAKAR BK 13-Mar-15 99.3174 8.6504 1 40 99.3174 8.6504 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.3900 8.0006 1 5 99.3900 8.0006 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.3527 8.2001 1 3 99.3527 8.2001 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 99.3264 7.9849 1 25 99.3264 7.9849 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 99.2809 8.2616 1 3 99.2809 8.2616 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 99.2049 8.1260 1 175 99.2049 8.1260 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 99.1381 8.1366 1 85 99.1381 8.1366 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 99.1378 8.1395 2 58.7 99.1378 8.1395 INE160A16KB9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Mar-15 99.1358 8.1585 1 19 99.1358 8.1585 INE077A16BS8 DENA BK 23-Mar-15 99.1381 8.1366 1 16.5 99.1381 8.1366 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 99.1842 7.9004 1 5 99.1842 7.9004 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 99.1406 8.1128 1 5 99.1406 8.1128 INE077A16BN9 DENA BK 25-Mar-15 99.0943 8.1366 1 19 99.0943 8.1366 INE428A16NH1 ALLAHABAD BK 6-Apr-15 98.7761 8.5332 1 500 98.7761 8.5332 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 98.8314 8.2997 7 300 98.8314 8.2997 INE112A16GK9 CORPORATION BK 6-Apr-15 98.8314 8.2997 10 300 98.8314 8.2997 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 98.7727 8.5572 2 100 98.7727 8.5572 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 98.7341 8.8298 1 12 98.7341 8.8298 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 98.7633 8.6235 1 10 98.7633 8.6235 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 98.7296 8.6975 2 200 98.7296 8.6975 INE483A16JQ5 CENTRAL BK OF INDIA 7-Apr-15 98.7238 8.7377 2 40 98.7238 8.7377 INE095A16PY8 INDUSIND BK 10-Apr-15 98.6548 8.7315 1 15 98.6548 8.7315 INE036D16GA5 THE KARUR VYSYA BK 30-Apr-15 98.1367 9.0002 2 10 98.1367 9.0002 INE095A16PZ5 INDUSIND BK 5-May-15 98.0640 8.7877 1 200 98.0640 8.7877 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 97.9460 9.0051 1 50 97.9460 9.0051 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 97.9253 8.7876 1 100 97.9253 8.7876 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 94.3845 8.9000 1 25 94.3845 8.9000 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 93.8511 8.8899 1 25 93.8511 8.8899 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 93.8511 8.8899 1 25 93.8511 8.8899 INE434A16KE2 ANDHRA BK 2-Feb-16 92.1985 8.7000 2 10 92.1985 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.