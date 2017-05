Feb 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 99.9326 8.2059 1 50 99.9326 8.2059 INE562A16HE6 INDIAN BK 16-Feb-15 99.9351 7.9013 1 25 99.9351 7.9013 INE141A16OM8 OBC 18-Feb-15 99.8869 8.2656 1 25 99.8869 8.2656 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 99.8441 8.1418 4 100 99.8439 8.1522 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 99.8455 8.0685 1 95 99.8455 8.0685 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE457A16EF3 BK OF MAHARASHTRA 23-Feb-15 99.7789 8.0898 4 400 99.7786 8.0990 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 99.7786 8.0990 1 25 99.7786 8.0990 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 99.7595 7.9995 1 25 99.7595 7.9995 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.7595 7.9995 1 25 99.7595 7.9995 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.7377 7.9993 1 50 99.7377 7.9993 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 99.7123 8.1010 2 200 99.7123 8.1010 INE008A16VD3 IDBI BK 26-Feb-15 99.7194 7.9006 1 25 99.7194 7.9006 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 99.6979 7.9000 1 25 99.6979 7.9000 INE683A16CT9 THE SOUTH INDIAN BK 27-Feb-15 99.7610 7.9495 1 25 99.7610 7.9495 INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 99.7625 7.8994 1 25 99.7625 7.8994 INE976G16AI1 THE RATNAKAR BK 27-Feb-15 99.7565 8.0995 1 5 99.7565 8.0995 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.6949 7.9787 1 25 99.6949 7.9787 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.6941 7.9997 1 25 99.6941 7.9997 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 99.6218 8.1510 1 23 99.6218 8.1510 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 99.6070 8.0006 1 50 99.6070 8.0006 INE008A16VG6 IDBI BK 3-Mar-15 99.6682 8.1007 1 5 99.6682 8.1007 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.6514 7.9803 1 25 99.6514 7.9803 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.5636 7.9992 1 25 99.5636 7.9992 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 99.4657 8.1695 1 19.75 99.4657 8.1695 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 99.5418 8.0006 1 5 99.5418 8.0006 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 99.4625 8.2187 1 3 99.4625 8.2187 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 99.5198 8.0058 2 375 99.5201 8.0004 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 99.4505 8.0669 2 95 99.4489 8.0906 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 99.5171 8.0506 1 10 99.5171 8.0506 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.4334 7.9995 1 20 99.4334 7.9995 INE141A16SL1 OBC 11-Mar-15 99.4167 8.2367 1 4 99.4167 8.2367 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 99.4117 8.0000 1 50 99.4117 8.0000 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 99.4117 8.0000 1 50 99.4117 8.0000 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 99.4007 8.1505 1 25 99.4007 8.1505 INE976G16760 THE RATNAKAR BK 13-Mar-15 99.3408 8.6502 1 40 99.3408 8.6502 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.3787 8.1497 1 34.5 99.3787 8.1497 INE483A16IO2 CENTRAL BK OF INDIA 16-Mar-15 99.3109 8.1699 1 40 99.3109 8.1699 INE608A16GB5 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-15 99.3109 8.1699 1 25 99.3109 8.1699 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 99.3243 8.0099 1 25 99.3243 8.0099 INE238A16YL3 AXIS BK 20-Mar-15 99.3035 8.0002 1 5 99.3035 8.0002 INE608A16HR9 PUNJAB AND SIND BK 27-Mar-15 99.0791 8.0774 2 200 99.0791 8.0774 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 98.7639 8.7848 7 650 98.7747 8.7074 INE112A16GK9 CORPORATION BK 6-Apr-15 98.7373 8.9767 5 300 98.7354 8.9902 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 98.7363 8.9835 3 300 98.7354 8.9902 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 98.8692 8.5196 1 5 98.8692 8.5196 INE428A16NH1 ALLAHABAD BK 6-Apr-15 98.7985 8.5362 4 4.5 98.7985 8.5362 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 98.7480 8.7315 11 700 98.7277 8.8750 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 98.7528 8.6977 4 225 98.7528 8.6977 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 98.6964 8.9278 4 240 98.6964 8.9278 INE141A16SV0 OBC 17-Apr-15 98.5210 8.6974 1 25 98.5210 8.6974 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 97.9675 9.0149 1 32.75 97.9675 9.0149 INE238A16WR4 AXIS BK 9-Jun-15 97.2178 9.0049 1 2.75 97.2178 9.0049 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 95.3921 8.8599 1 100 95.3921 8.8599 INE651A16GS9 STATE BK OF MYSORE 4-Sep-15 95.3999 8.8000 1 50 95.3999 8.8000 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 95.2157 8.8600 1 50 95.2157 8.8600 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 95.0786 8.8699 1 25 95.0786 8.8699 INE141A16SU2 OBC 12-Feb-16 91.9785 8.7450 5 375 91.9785 8.7450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com