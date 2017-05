Feb 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 99.9119 8.0462 2 267 99.9119 8.0462 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 99.9117 8.0645 2 75 99.9119 8.0462 INE683A16FB0 THE SOUTH INDIAN BK 20-Feb-15 99.9108 8.1468 1 75 99.9108 8.1468 INE434A16JZ9 ANDHRA BK 20-Feb-15 99.9096 8.2565 1 3.5 99.9096 8.2565 INE457A16EF3 BK OF MAHARASHTRA 23-Feb-15 99.8459 8.0476 1 150 99.8459 8.0476 INE691A16JC3 UCO BK 23-Feb-15 99.8459 8.0476 1 75 99.8459 8.0476 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 99.8266 7.9251 1 25 99.8266 7.9251 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.8228 8.0991 1 20 99.8228 8.0991 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.8019 8.0500 2 255 99.8019 8.0500 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 99.8007 8.0989 1 100 99.8007 8.0989 INE238A16VW6 AXIS BK 25-Feb-15 99.8019 8.0500 1 45 99.8019 8.0500 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 99.8468 8.0005 1 5 99.8468 8.0005 INE476A16PI3 CANARA BK 26-Feb-15 99.7813 8.0013 2 205 99.7799 8.0514 INE434A16JY2 ANDHRA BK 26-Feb-15 99.7813 8.0000 2 140 99.7813 8.0000 INE608A16FR3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-15 99.7580 8.0495 1 60 99.7580 8.0495 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 99.7580 8.0495 1 25 99.7580 8.0495 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 99.7580 8.0495 2 10 99.7580 8.0495 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 99.8031 8.0011 1 5 99.8031 8.0011 INE168A16IX0 THE JAMMU AND KASHMIR BK27-Feb-15 99.7565 8.0995 1 0.1 99.7565 8.0995 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.6926 8.0382 4 410 99.6922 8.0496 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 99.6903 8.0994 2 21.3 99.6903 8.0994 INE237A16A57 KOTAK MAH BK 2-Mar-15 99.7409 7.9014 1 5 99.7409 7.9014 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 99.6703 8.0492 1 25 99.6703 8.0492 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.6703 8.0492 1 25 99.6703 8.0492 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 99.6289 7.9974 1 200 99.6289 7.9974 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 99.6265 8.0493 1 25 99.6265 8.0493 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.6242 8.0991 1 14.45 99.6242 8.0991 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 99.6703 8.0492 1 5 99.6703 8.0492 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 99.5396 8.0398 3 124 99.5361 8.1006 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 99.5171 8.0506 2 35 99.5171 8.0506 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.4554 7.9947 1 55 99.4554 7.9947 INE976G16760 THE RATNAKAR BK 13-Mar-15 99.4110 8.6504 1 35 99.4110 8.6504 INE008A16VC5 IDBI BK 24-Mar-15 99.2511 8.1003 1 5 99.2511 8.1003 INE608A16HR9 PUNJAB AND SIND BK 27-Mar-15 99.1446 8.0747 6 300 99.1446 8.0747 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 98.8213 8.8852 12 800 98.8213 8.8848 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 98.8147 8.9352 2 500 98.8147 8.9352 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 98.8080 8.9861 2 250 98.8101 8.9703 INE112A16GK9 CORPORATION BK 6-Apr-15 98.8084 8.9835 2 150 98.8101 8.9703 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 98.8446 8.7072 2 150 98.8446 8.7072 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 98.7931 9.1000 1 16 98.7931 9.1000 INE976G16AM3 RBL BK 6-Apr-15 98.8707 8.8703 1 5 98.8707 8.8703 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 98.8172 8.7378 4 425 98.8172 8.7378 INE434A16JO3 ANDHRA BK 7-Apr-15 98.7986 8.8772 10 395 98.8179 8.7326 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 98.7998 8.8681 5 275 98.8015 8.8552 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 98.7975 8.8851 4 150 98.7975 8.8851 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 98.7922 8.9247 1 75 98.7922 8.9247 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 98.7683 8.9250 2 200 98.7683 8.9250 INE691A16JF6 UCO BK 10-Apr-15 98.7644 8.6158 1 20 98.7644 8.6158 INE028A16AO2 BK OF BARODA 16-Apr-15 98.6009 8.7782 11 400 98.5884 8.8578 INE476A16NR9 CANARA BK 16-Apr-15 98.5837 8.8877 2 50 98.5837 8.8877 INE141A16SV0 OBC 17-Apr-15 98.5904 8.6977 2 50 98.5904 8.6977 INE141A16SQ0 OBC 20-Apr-15 98.5143 8.7374 2 25 98.5143 8.7374 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 98.4708 8.8564 3 30 98.4707 8.8572 INE434A16KI3 ANDHRA BK 25-Apr-15 98.3622 8.9375 1 50 98.3622 8.9375 INE428A16PD5 ALLAHABAD BK 28-Apr-15 98.2931 8.9273 1 50 98.2931 8.9273 INE556R16023 THE BK OF TOKYO- 30-Apr-15 98.2222 9.0499 2 100 98.2222 9.0499 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 98.1846 8.8799 1 100 98.1846 8.8799 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 98.1027 9.0501 1 20.3 98.1027 9.0501 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 98.0893 8.9999 1 50 98.0893 8.9999 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 98.0609 8.5925 2 25 98.0609 8.5925 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 97.9538 8.9702 1 50 97.9538 8.9702 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 97.7826 8.9000 1 10 97.7826 8.9000 INE238A16ZI6 AXIS BK 28-May-15 97.6248 8.9701 1 50 97.6248 8.9701 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 97.4089 8.9074 1 50 97.4089 8.9074 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 97.2531 8.8874 9 375 97.2531 8.8874 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 97.3043 8.8701 1 25 97.3043 8.8701 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 93.8544 8.9851 2 5.25 93.8544 8.9851 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 