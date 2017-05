Feb 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16EF3 BK OF MAHARASHTRA 23-Feb-15 99.8905 8.0023 2 270 99.8905 8.0023 INE691A16JC3 UCO BK 23-Feb-15 99.8905 8.0023 1 100 99.8905 8.0023 INE141A16SO5 OBC 23-Feb-15 99.8897 8.0608 1 25 99.8897 8.0608 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 99.8670 8.1016 1 15 99.8670 8.1016 INE238A16VW6 AXIS BK 25-Feb-15 99.8459 8.0476 2 50 99.8459 8.0476 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 99.8468 8.0005 1 50 99.8468 8.0005 INE705A16IY7 VIJAYA BK 25-Feb-15 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE562A16HG1 INDIAN BK 25-Feb-15 99.8900 8.0388 1 25 99.8900 8.0388 INE008A16VD3 IDBI BK 26-Feb-15 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 99.8031 8.0011 1 245 99.8031 8.0011 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 99.8012 8.0785 1 50 99.8012 8.0785 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 99.8007 8.0989 1 25 99.8007 8.0989 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 99.8031 8.0011 1 25 99.8031 8.0011 INE237A16A57 KOTAK MAH BK 2-Mar-15 99.7410 7.8984 1 180 99.7410 7.8984 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.7360 8.0513 2 120 99.7360 8.0513 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.7357 8.0604 2 26 99.7357 8.0604 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.7161 7.9937 1 120 99.7161 7.9937 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 99.7141 8.0502 1 25 99.7141 8.0502 INE457A16EG1 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-15 99.7141 8.0502 1 25 99.7141 8.0502 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.7568 8.0895 1 5 99.7568 8.0895 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 99.6427 8.1798 3 53 99.6427 8.1801 INE238A16WL7 AXIS BK 6-Mar-15 99.6413 8.2123 1 50 99.6413 8.2123 INE608A16FX1 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-15 99.6417 8.2031 1 23 99.6417 8.2031 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.5822 8.0598 1 50 99.5822 8.0598 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 99.5827 8.0501 1 0.5 99.5827 8.0501 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.5604 8.0581 1 116 99.5604 8.0581 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 99.5603 8.0600 1 50 99.5603 8.0600 INE528G16WZ8 YES BK 10-Mar-15 99.5997 8.1498 1 25 99.5997 8.1498 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.5386 8.0574 4 259 99.5386 8.0567 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 99.5165 8.0607 1 25 99.5165 8.0607 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.4947 8.0596 1 25 99.4947 8.0596 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.4934 8.0805 1 5 99.4934 8.0805 INE166A16LC2 ING VYSYA BK 18-Mar-15 99.4228 8.1500 1 25 99.4228 8.1500 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 99.3527 8.2001 1 100 99.3527 8.2001 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 99.2614 8.2302 1 75 99.2614 8.2302 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 99.2641 8.1998 1 25 99.2641 8.1998 INE608A16HR9 PUNJAB AND SIND BK 27-Mar-15 99.1868 8.0879 1 185 99.1868 8.0879 INE651A16HE7 STATE BK OF MYSORE 6-Apr-15 98.8764 8.8250 8 375 98.8764 8.8250 INE112A16GK9 CORPORATION BK 6-Apr-15 98.8581 8.9704 1 150 98.8581 8.9704 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 98.8581 8.9704 1 50 98.8581 8.9704 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 98.8770 8.8202 1 6 98.8770 8.8202 INE976G16AM3 RBL BK 6-Apr-15 98.9352 8.7297 1 5 98.9352 8.7297 INE483A16JS1 CENTRAL BK OF INDIA 9-Apr-15 98.7948 8.9053 1 110 98.7948 8.9053 INE651A16HD9 STATE BK OF MYSORE 13-Apr-15 98.7108 8.8278 1 125 98.7108 8.8278 INE428A16PG8 ALLAHABAD BK 13-Apr-15 98.7040 8.8750 3 100 98.7040 8.8750 INE428A16NI9 ALLAHABAD BK 15-Apr-15 98.6509 8.9133 3 275 98.6566 8.8753 INE428A16OZ1 ALLAHABAD BK 20-Apr-15 98.5385 8.8747 3 150 98.5385 8.8747 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 98.5144 8.8778 2 250 98.5144 8.8778 INE434A16KG7 ANDHRA BK 21-Apr-15 98.5046 8.9372 2 250 98.5046 8.9372 INE428A16PF0 ALLAHABAD BK 21-Apr-15 98.5062 8.9275 2 200 98.5062 8.9275 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 98.3006 8.8874 3 450 98.3006 8.8874 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 98.1505 9.0498 1 100 98.1505 9.0498 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 98.1073 8.5874 2 50 98.1073 8.5874 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 97.8597 8.8699 1 25 97.8597 8.8699 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 97.4552 8.9075 1 100 97.4552 8.9075 INE434A16IL1 ANDHRA BK 9-Jul-15 96.7218 8.9000 1 10 96.7218 8.9000 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 91.9364 8.7949 17 1000 91.9364 8.7949 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 91.8942 8.8450 5 400 91.8942 8.8450 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 91.8738 8.8450 3 125 91.8738 8.8450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com