Feb 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16HD8 INDIAN BK 23-Feb-15 99.9425 6.9999 1 75 99.9425 6.9999 INE691A16JC3 UCO BK 23-Feb-15 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE008A16UY1 IDBI BK 23-Feb-15 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE077A16CF3 DENA BK 24-Feb-15 99.9261 6.7484 2 200 99.9261 6.7484 INE483A16JM4 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-15 99.9151 7.7537 2 70 99.9151 7.7537 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 99.9192 7.3790 1 50 99.9192 7.3790 INE565A16921 INDIAN OVERSEAS BK 24-Feb-15 99.9119 8.0462 1 50 99.9119 8.0462 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.9192 7.3790 1 20 99.9192 7.3790 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.8982 7.4380 3 345 99.9001 7.3000 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 99.8965 7.5608 2 115 99.8919 7.8998 INE238A16VW6 AXIS BK 25-Feb-15 99.9042 7.0001 1 45 99.9042 7.0001 INE608A16HK4 PUNJAB AND SIND BK 26-Feb-15 99.8851 6.9978 1 215 99.8851 6.9978 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 99.8685 8.0101 1 75 99.8685 8.0101 INE434A16JY2 ANDHRA BK 26-Feb-15 99.8685 8.0101 1 25 99.8685 8.0101 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 99.8459 8.0476 1 75 99.8459 8.0476 INE237A16A40 KOTAK MAH BK 27-Feb-15 99.8459 8.0476 1 50 99.8459 8.0476 INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 99.8659 7.0017 1 25 99.8659 7.0017 INE667A16EU6 SYNDICATE BK 27-Feb-15 99.9146 7.7994 1 25 99.9146 7.7994 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 99.8468 8.0005 1 5 99.8468 8.0005 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 99.8239 8.0487 1 5 99.8239 8.0487 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.6288 7.9996 1 50 99.6288 7.9996 INE090A16N41 ICICI BK 9-Mar-15 99.6846 8.2489 1 10 99.6846 8.2489 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 99.5615 8.0379 1 25 99.5615 8.0379 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 99.5279 8.2445 1 0.5 99.5279 8.2445 INE683A16DD1 THE SOUTH INDIAN BK 16-Mar-15 99.4735 8.0496 1 0.1 99.4735 8.0496 INE608A16HS7 PUNJAB AND SIND BK 30-Mar-15 99.1635 8.1026 2 300 99.1635 8.1026 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 98.9189 8.8648 3 225 98.9189 8.8648 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 98.9153 8.8946 2 150 98.9153 8.8946 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 98.9165 8.8847 1 25 98.9165 8.8847 INE562A16GR0 INDIAN BK 6-Apr-15 98.9189 8.8648 1 25 98.9189 8.8648 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 99.0370 8.4503 1 5 99.0370 8.4503 INE691A16JG4 UCO BK 7-Apr-15 98.9959 8.6096 1 5 98.9959 8.6096 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 98.8654 8.9124 1 20 98.8654 8.9124 INE008A16YR7 IDBI BK 15-Apr-15 98.7853 8.8003 1 10 98.7853 8.8003 INE028A16AO2 BK OF BARODA 16-Apr-15 98.6930 8.7886 1 145 98.6930 8.7886 INE008A16YI6 IDBI BK 20-Apr-15 98.5771 8.9297 1 200 98.5771 8.9297 INE683A16FI5 THE SOUTH INDIAN BK 21-Apr-15 98.5320 9.0636 8 450 98.5297 9.0778 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 98.5364 8.8877 4 200 98.5364 8.8877 INE476A16PN3 CANARA BK 24-Apr-15 98.4892 8.8873 4 500 98.4892 8.8873 INE683A16FK1 THE SOUTH INDIAN BK 30-Apr-15 98.3202 9.0377 7 275 98.3202 9.0377 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 98.3477 8.8873 2 250 98.3477 8.8873 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 98.1983 9.0498 1 60 98.1983 9.0498 INE141A16SW8 OBC 5-May-15 98.2413 8.8300 1 5 98.2413 8.8300 INE238A16XI1 AXIS BK 7-May-15 98.1831 8.8874 1 0.1 98.1831 8.8874 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 98.1605 8.5500 1 125 98.1605 8.5500 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 98.0561 9.0449 1 100 98.0561 9.0449 INE428A16PE3 ALLAHABAD BK 21-May-15 97.8461 8.9276 3 300 97.8461 8.9276 INE562A16HI7 INDIAN BK 21-May-15 97.8626 8.8577 4 300 97.8626 8.8577 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 97.5098 8.8775 4 100 97.5098 8.8775 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 97.3482 8.8774 2 50 97.3482 8.8774 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 97.2873 8.8499 1 25 97.2873 8.8499 INE238A16WZ7 AXIS BK 24-Aug-15 95.6895 8.8876 1 0.1 95.6895 8.8876 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 95.4755 8.8250 2 150 95.4755 8.8250 INE651A16GV3 STATE BK OF MYSORE 16-Sep-15 95.2776 8.8249 1 100 95.2776 8.8249 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 93.5474 8.8650 1 7 93.5474 8.8650 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 93.2684 8.8699 1 25 93.2684 8.8699 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 93.5088 8.5025 2 50 93.5142 8.4950 INE141A16SU2 OBC 12-Feb-16 92.0501 8.8300 1 25 92.0501 8.8300 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 91.9771 8.7950 12 750 91.9771 8.7950 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 91.9352 8.8450 1 50 91.9352 8.8450 INE434A16KJ1 ANDHRA BK 18-Feb-16 91.8774 8.8894 7 400 91.8979 8.8650 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 91.9148 8.8449 8 335 91.9147 8.8450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.