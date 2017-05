Feb 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16JE9 UCO BK 24-Feb-15 99.9781 7.9953 4 220 99.9781 7.9953 INE077A16CF3 DENA BK 24-Feb-15 99.9780 8.0318 1 100 99.9780 8.0318 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE683A16EX7 THE SOUTH INDIAN BK 25-Feb-15 99.9565 7.9422 1 100 99.9565 7.9422 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.9567 7.9115 2 53 99.9593 7.4308 INE705A16IY7 VIJAYA BK 25-Feb-15 99.9565 7.9422 1 25 99.9565 7.9422 INE238A16VX4 AXIS BK 26-Feb-15 99.9347 7.9500 1 50 99.9347 7.9500 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 99.9124 8.0005 2 30 99.9124 8.0005 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 99.9339 8.0475 1 5 99.9339 8.0475 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.8466 8.0107 4 115 99.8459 8.0476 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 99.8687 7.9979 1 5 99.8687 7.9979 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 99.8250 7.9984 1 125 99.8250 7.9984 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.8250 7.9984 1 5 99.8250 7.9984 INE238A16WI3 AXIS BK 4-Mar-15 99.8014 8.0704 1 25 99.8014 8.0704 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 99.7799 8.0514 2 475 99.7799 8.0514 INE166A16KZ5 ING VYSYA BK 9-Mar-15 99.6903 8.0994 1 14 99.6903 8.0994 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.6922 8.0496 1 12.45 99.6922 8.0496 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.6922 8.0496 2 10 99.6922 8.0496 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 99.6922 8.0496 1 4 99.6922 8.0496 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 99.6723 8.0003 1 50 99.6723 8.0003 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.6723 8.0003 1 50 99.6723 8.0003 INE528G16XB7 YES BK 11-Mar-15 99.6462 8.0997 1 75 99.6462 8.0997 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.6489 8.0388 2 26.5 99.6484 8.0492 INE141A16SL1 OBC 11-Mar-15 99.6690 8.0811 1 5 99.6690 8.0811 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 99.6297 7.9801 1 50 99.6297 7.9801 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 99.6288 7.9996 1 25 99.6288 7.9996 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.6046 8.0497 3 53.5 99.6046 8.0497 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 99.5996 8.1519 1 25 99.5996 8.1519 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 99.6046 8.0497 1 19.9 99.6046 8.0497 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 99.4948 8.0580 1 1.7 99.4948 8.0580 INE090A16N82 ICICI BK 20-Mar-15 99.4527 8.0346 1 10 99.4527 8.0346 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 99.3778 8.1616 1 50 99.3778 8.1616 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.3824 8.1009 1 10 99.3824 8.1009 INE608A16HQ1 PUNJAB AND SIND BK 25-Mar-15 99.3468 7.9995 1 25 99.3468 7.9995 INE040A16AE8 HDFC BK 26-Mar-15 99.3251 8.0004 1 25 99.3251 8.0004 INE090A16V41 ICICI BK 31-Mar-15 99.2151 8.2501 1 25 99.2151 8.2501 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 98.9907 8.8603 4 400 98.9902 8.8652 INE077A16CB2 DENA BK 6-Apr-15 98.9866 8.8971 4 300 98.9866 8.8971 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 99.0375 8.4459 1 100 99.0375 8.4459 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 98.9880 8.8847 2 100 98.9880 8.8847 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 98.9664 8.8652 1 125 98.9664 8.8652 INE562A16HK3 INDIAN BK 7-Apr-15 98.9664 8.8652 1 25 98.9664 8.8652 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.0032 8.7499 1 5 99.0032 8.7499 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.0032 8.7499 1 5 99.0032 8.7499 INE008A16YK2 IDBI BK 8-Apr-15 98.9751 8.7898 1 25 98.9751 8.7898 INE141A16TD6 OBC 9-Apr-15 98.9177 8.8747 2 135 98.9177 8.8747 INE562A16HJ5 INDIAN BK 9-Apr-15 98.9188 8.8653 2 110 98.9189 8.8648 INE141A16SE6 OBC 15-Apr-15 98.7751 8.8752 4 450 98.7751 8.8752 INE476A16NR9 CANARA BK 16-Apr-15 98.7524 8.8678 3 115 98.7524 8.8678 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 98.6341 8.8677 1 200 98.6341 8.8677 INE008A16WF6 IDBI BK 21-Apr-15 98.6678 8.8003 2 25 98.6678 8.8003 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 98.6100 8.8708 4 600 98.6105 8.8675 INE683A16FJ3 THE SOUTH INDIAN BK 24-Apr-15 98.5318 9.0644 2 150 98.5297 9.0778 INE095A16PW2 INDUSIND BK 30-Apr-15 98.3978 9.0049 3 250 98.3978 9.0049 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 98.4219 8.8673 1 100 98.4219 8.8673 INE683A16FK1 THE SOUTH INDIAN BK 30-Apr-15 98.3921 9.0375 1 50 98.3921 9.0375 INE036D16GA5 THE KARUR VYSYA BK 30-Apr-15 98.3921 9.0375 1 45 98.3921 9.0375 INE562A16GF5 INDIAN BK 5-May-15 98.3043 8.8677 2 200 98.3043 8.8677 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 98.2331 8.5262 1 50 98.2331 8.5262 INE691A16JD1 UCO BK 18-May-15 97.9934 8.8977 1 6 97.9934 8.8977 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 97.9534 8.8676 2 250 97.9534 8.8676 INE428A16PH6 ALLAHABAD BK 22-May-15 97.8999 8.8975 2 500 97.8999 8.8975 INE683A16FL9 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-15 97.7869 9.0776 2 250 97.7869 9.0776 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 97.6282 8.8674 2 100 97.6282 8.8674 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 97.5739 8.8975 1 50 97.5739 8.8975 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 97.5739 8.8975 1 15 97.5739 8.8975 INE683A16FG9 THE SOUTH INDIAN BK 8-Jun-15 97.4551 9.0776 2 100 97.4551 9.0776 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 97.5043 8.8976 2 100 97.5043 8.8976 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 97.3424 8.8974 2 200 97.3424 8.8974 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 94.6275 8.8940 1 20 94.6275 8.8940 INE434A16KK9 ANDHRA BK 10-Dec-15 93.4339 8.8450 2 75 93.4339 8.8450 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 93.3670 8.7900 1 75 93.3670 8.7900 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 92.1121 8.9049 1 100 92.1121 8.9049 INE434A16KJ1 ANDHRA BK 18-Feb-16 91.9595 8.8650 2 90 91.9595 8.8650 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 91.9364 8.7949 19 1525 91.9364 8.7949 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.