Feb 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 99.9781 7.9953 1 38 99.9781 7.9953 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 99.9786 7.8248 2 15 99.9788 7.7396 INE483A16JN2 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-15 99.9559 8.0518 1 195 99.9559 8.0518 INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 99.9352 7.8841 2 170 99.9359 7.8038 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 99.9347 7.9500 2 100 99.9347 7.9500 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 99.9338 8.0597 1 25 99.9338 8.0597 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE562A16HB2 INDIAN BK 2-Mar-15 99.8695 7.9491 2 195 99.8695 7.9491 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.8695 7.9491 1 125 99.8695 7.9491 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 99.8695 7.9491 1 100 99.8695 7.9491 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 99.8695 7.9491 1 50 99.8695 7.9491 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 99.8711 7.8515 1 25 99.8711 7.8515 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.8892 8.0974 1 10 99.8892 8.0974 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.8469 7.9953 1 115 99.8469 7.9953 INE008A16VG6 IDBI BK 3-Mar-15 99.8487 7.9012 1 20 99.8487 7.9012 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 99.8431 8.1941 1 10 99.8431 8.1941 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.8019 8.0500 1 7 99.8019 8.0500 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.7141 8.0502 1 5 99.7141 8.0502 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 99.6941 7.9997 2 375 99.6941 7.9997 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 99.6929 8.0312 1 50 99.6929 8.0312 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.7212 7.8497 1 25 99.7212 7.8497 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.6922 8.0496 1 0.7 99.6922 8.0496 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.6714 8.0223 1 1 99.6714 8.0223 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 99.6265 8.0493 1 100 99.6265 8.0493 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 99.6265 8.0493 2 98.5 99.6265 8.0493 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 99.6265 8.0493 1 50 99.6265 8.0493 INE090A16N66 ICICI BK 13-Mar-15 99.6325 7.9195 1 50 99.6325 7.9195 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.6571 7.8493 1 25 99.6571 7.8493 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.6255 8.0710 1 5 99.6255 8.0710 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 99.5532 8.1907 1 25 99.5532 8.1907 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 99.5608 8.0508 2 12 99.5608 8.0508 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 99.5390 8.0497 1 14.1 99.5390 8.0497 INE095A16MU3 INDUSIND BK 20-Mar-15 99.5078 7.8496 1 5 99.5078 7.8496 INE608A16HT5 PUNJAB AND SIND BK 24-Mar-15 99.3832 8.0903 1 375 99.3832 8.0903 INE608A16HR9 PUNJAB AND SIND BK 27-Mar-15 99.3468 7.9995 1 5 99.3468 7.9995 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 99.0503 8.5357 3 100 99.0503 8.5357 INE651A16HE7 STATE BK OF MYSORE 6-Apr-15 99.0198 8.8126 1 95 99.0198 8.8126 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 98.9992 8.9996 1 11 98.9992 8.9996 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 99.0567 8.6896 1 5 99.0567 8.6896 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 98.9806 8.9503 1 11 98.9806 8.9503 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.0168 8.8398 1 10 99.0168 8.8398 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 99.0039 8.5403 1 50 99.0039 8.5403 INE008A16YK2 IDBI BK 8-Apr-15 98.9975 8.8004 1 5 98.9975 8.8004 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 98.6678 8.8003 2 25 98.6678 8.8003 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 98.5900 8.8475 9 600 98.5869 8.8674 INE428A16PI4 ALLAHABAD BK 24-Apr-15 98.5884 8.8578 2 200 98.5884 8.8578 INE562A16GG3 INDIAN BK 30-Apr-15 98.4454 8.8675 2 100 98.4454 8.8675 INE476A16NM0 CANARA BK 11-May-15 98.1871 8.8674 4 225 98.1871 8.8674 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 98.0914 8.8774 2 200 98.0914 8.8774 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 98.0098 8.9298 1 7.5 98.0098 8.9298 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 97.9773 8.8650 2 250 97.9773 8.8650 INE428A16PE3 ALLAHABAD BK 21-May-15 97.9580 8.8473 2 50 97.9580 8.8473 INE428A16PJ2 ALLAHABAD BK 25-May-15 97.8603 8.8674 4 600 97.8603 8.8674 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 97.8603 8.8674 2 500 97.8603 8.8674 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 97.8793 8.7870 6 425 97.8815 8.7776 INE750E16BA0 STANDARD CHARTERED BK 26-May-15 97.8412 8.8500 1 250 97.8412 8.8500 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 97.7236 8.7654 1 0.5 97.7236 8.7654 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 97.6360 8.8375 6 450 97.6360 8.8375 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 97.6024 8.8774 4 500 97.6024 8.8774 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 97.5161 8.7709 6 300 97.5150 8.7749 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 97.5392 8.7700 2 50 97.5392 8.7700 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 93.4370 8.7500 1 25 93.4370 8.7500 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 92.0587 8.7950 1 50 92.0587 8.7950 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 91.9567 8.7950 6 375 91.9567 8.7950 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 92.0821 8.6700 2 50 92.0821 8.6700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 