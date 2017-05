Feb 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16VD3 IDBI BK 26-Feb-15 99.9784 7.8857 1 100 99.9784 7.8857 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 99.9563 7.9837 2 275 99.9570 7.8509 INE667A16EU6 SYNDICATE BK 27-Feb-15 99.9559 8.0518 1 275 99.9559 8.0518 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 99.9565 7.9422 1 100 99.9565 7.9422 INE683A16CT9 THE SOUTH INDIAN BK 27-Feb-15 99.9567 7.9118 2 75 99.9565 7.9422 INE608A16FR3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-15 99.9567 7.9057 1 50 99.9567 7.9057 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 99.9570 7.8509 1 25 99.9570 7.8509 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.8912 7.9511 2 185 99.8912 7.9511 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.9124 8.0005 1 75 99.9124 8.0005 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 99.8897 8.0610 2 48.5 99.8881 8.1779 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.8911 7.9584 2 45 99.8911 7.9584 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 99.8926 7.8486 1 25 99.8926 7.8486 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 99.8891 8.1047 1 5 99.8891 8.1047 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 99.9124 8.0005 1 5 99.9124 8.0005 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.8686 8.0012 3 192.2 99.8687 7.9979 INE008A16VG6 IDBI BK 3-Mar-15 99.8691 7.9764 4 170 99.8687 7.9979 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 99.8689 7.9827 2 80 99.8687 7.9979 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.8695 7.9491 1 50 99.8695 7.9491 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE090A16M91 ICICI BK 3-Mar-15 99.8687 7.9979 1 10 99.8687 7.9979 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.8477 7.9529 2 45 99.8478 7.9482 INE667A16ET8 SYNDICATE BK 4-Mar-15 99.8487 7.9012 1 40 99.8487 7.9012 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 99.8478 7.9482 1 25 99.8478 7.9482 INE608A16HP3 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-15 99.8478 7.9482 1 5 99.8478 7.9482 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 99.8271 7.9022 1 90 99.8271 7.9022 INE028A16995 BK OF BARODA 5-Mar-15 99.8261 7.9480 1 25 99.8261 7.9480 INE705A16JH0 VIJAYA BK 6-Mar-15 99.8068 7.8505 1 50 99.8068 7.8505 INE683A16DC3 THE SOUTH INDIAN BK 6-Mar-15 99.8068 7.8505 1 50 99.8068 7.8505 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 99.7393 7.9504 3 60 99.7393 7.9504 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 99.7377 7.9993 1 50 99.7377 7.9993 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.7377 7.9993 1 50 99.7377 7.9993 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 99.7377 7.9993 1 50 99.7377 7.9993 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 99.7393 7.9504 1 30 99.7393 7.9504 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 99.7580 8.0495 1 5 99.7580 8.0495 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 99.7505 8.2996 1 5 99.7505 8.2996 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.7393 7.9504 1 2.2 99.7393 7.9504 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.7176 7.9514 1 100 99.7176 7.9514 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 99.7159 7.9994 1 50 99.7159 7.9994 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.6945 7.9881 2 80 99.6947 7.9840 INE141A16SL1 OBC 11-Mar-15 99.6922 8.0496 1 5 99.6922 8.0496 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 99.6505 8.0009 1 100 99.6505 8.0009 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.6509 7.9917 1 8 99.6509 7.9917 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 99.5636 7.9992 1 100 99.5636 7.9992 INE090A16O08 ICICI BK 17-Mar-15 99.5608 8.0508 1 13.5 99.5608 8.0508 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 99.5231 7.9501 1 25 99.5231 7.9501 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 99.4953 8.0500 1 25 99.4953 8.0500 INE238A16YL3 AXIS BK 20-Mar-15 99.5082 8.1997 1 25 99.5082 8.1997 INE238A16YL3 AXIS BK 20-Mar-15 99.4953 8.0500 1 5 99.4953 8.0500 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 99.4334 7.9995 1 25 99.4334 7.9995 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 99.4298 8.0506 1 10 99.4298 8.0506 INE652A16JD3 STATE BK OF PATIALA 24-Mar-15 99.4117 8.0000 1 5 99.4117 8.0000 INE166A16MI7 ING VYSYA BK 31-Mar-15 99.2530 8.0796 4 500 99.2530 8.0796 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.0475 9.0001 1 125 99.0475 9.0001 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 99.0423 9.0498 1 100 99.0423 9.0498 INE077A16CB2 DENA BK 6-Apr-15 99.0423 9.0498 1 100 99.0423 9.0498 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 99.0423 9.0498 1 50 99.0423 9.0498 INE651A16HE7 STATE BK OF MYSORE 6-Apr-15 99.0423 9.0498 1 25 99.0423 9.0498 INE651A16HE7 STATE BK OF MYSORE 6-Apr-15 99.0437 8.8105 1 5 99.0437 8.8105 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.1052 8.4500 1 5 99.1052 8.4500 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 99.0250 8.7653 2 100 99.0250 8.7653 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 99.0341 8.8998 1 5 99.0341 8.8998 INE008A16YK2 IDBI BK 8-Apr-15 99.0102 8.8997 1 5 99.0102 8.8997 INE141A16SE6 OBC 15-Apr-15 98.8228 8.8734 1 63 98.8228 8.8734 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 98.6224 8.7905 8 575 98.6240 8.7801 INE476A16PN3 CANARA BK 24-Apr-15 98.6306 8.7374 2 25 98.6306 8.7374 INE008A16YV9 IDBI BK 24-Apr-15 98.6337 8.8703 1 5 98.6337 8.8703 INE428A16PD5 ALLAHABAD BK 28-Apr-15 98.5305 8.7801 1 25 98.5305 8.7801 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 98.4881 8.7549 1 250 98.4881 8.7549 INE428A16PL8 ALLAHABAD BK 30-Apr-15 98.4690 8.8672 1 200 98.4690 8.8672 INE141A16TH7 OBC 30-Apr-15 98.4826 8.7873 2 200 98.4826 8.7873 INE095A16PW2 INDUSIND BK 30-Apr-15 98.4626 8.9049 1 100 98.4626 8.9049 INE562A16GG3 INDIAN BK 30-Apr-15 98.4775 8.8173 1 100 98.4775 8.8173 INE683A16FK1 THE SOUTH INDIAN BK 30-Apr-15 98.4529 8.9620 1 50 98.4529 8.9620 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 98.3595 8.8230 12 1100 98.3641 8.7976 INE095A16PZ5 INDUSIND BK 5-May-15 98.3515 8.8665 1 234 98.3515 8.8665 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 98.3573 8.8348 1 100 98.3573 8.8348 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 98.3513 8.8676 1 100 98.3513 8.8676 INE483A16JV5 CENTRAL BK OF INDIA 20-May-15 98.0023 8.8574 2 250 98.0023 8.8574 INE562A16HI7 INDIAN BK 21-May-15 97.9879 8.8176 2 100 97.9879 8.8176 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 97.8835 8.8677 2 500 97.8835 8.8677 INE750E16AY2 STANDARD CHARTERED BK 25-May-15 97.8876 8.8502 1 250 97.8876 8.8502 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 97.8952 8.8176 1 100 97.8952 8.8176 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 97.8792 8.7874 8 1000 97.8792 8.7874 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 97.8626 8.8577 1 500 97.8626 8.8577 INE428A16PK0 ALLAHABAD BK 26-May-15 97.8650 8.8475 3 400 97.8650 8.8475 INE095A16NT3 INDUSIND BK 26-May-15 97.8762 8.8001 3 400 97.8762 8.8001 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 97.8839 8.7675 2 200 97.8839 8.7675 INE503A16CX1 DCB BK 26-May-15 97.8290 9.0000 1 50 97.8290 9.0000 INE750E16BB8 STANDARD CHARTERED BK 27-May-15 97.8412 8.8500 1 50 97.8412 8.8500 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 97.7300 8.7402 1 25 97.7300 8.7402 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 97.6772 8.7675 6 1000 97.6772 8.7675 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 97.6895 8.7200 1 100 97.6895 8.7200 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 97.5180 8.8475 1 15 97.5180 8.8475 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 97.5246 8.7401 1 25 97.5246 8.7401 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 97.2076 8.7375 3 200 97.2076 8.7375 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 93.5779 8.7585 1 1.8 93.5779 8.7585 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 92.0017 8.7900 1 50 92.0017 8.7900 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 91.9813 8.7900 1 5 91.9813 8.7900 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 91.9921 8.7050 2 225 91.9921 8.7050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com