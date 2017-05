Feb 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 99.9797 7.4062 2 190 99.9795 7.4840 INE683A16CT9 THE SOUTH INDIAN BK 27-Feb-15 99.9787 7.7701 2 150 99.9789 7.7031 INE237A16A40 KOTAK MAH BK 27-Feb-15 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 99.9792 7.5936 1 50 99.9792 7.5936 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.9129 7.9567 2 125 99.9124 8.0005 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 99.8912 7.9511 1 195 99.8912 7.9511 INE238A16WE2 AXIS BK 3-Mar-15 99.8912 7.9511 1 80 99.8912 7.9511 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 99.8919 7.8998 1 25 99.8919 7.8998 INE008A16VG6 IDBI BK 3-Mar-15 99.9146 7.7994 1 5 99.9146 7.7994 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.8905 8.0023 1 5 99.8905 8.0023 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.8933 7.7974 1 5 99.8933 7.7974 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 99.8482 7.9273 1 16.4 99.8482 7.9273 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 99.8719 7.8027 1 5 99.8719 7.8027 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.7577 8.0595 1 120 99.7577 8.0595 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 99.7612 7.9426 2 71 99.7617 7.9261 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 99.7610 7.9495 1 30 99.7610 7.9495 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.7575 8.0662 2 15 99.7565 8.0995 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 99.7813 8.0000 1 4.85 99.7813 8.0000 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 99.6958 7.9551 1 0.5 99.6958 7.9551 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.6738 7.9627 2 115 99.6744 7.9488 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 99.6075 7.9904 1 75 99.6075 7.9904 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 99.6095 7.9495 1 50 99.6095 7.9495 INE141A16PK9 OBC 16-Mar-15 99.6070 8.0006 1 0.1 99.6070 8.0006 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 99.5431 7.9778 1 200 99.5431 7.9778 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 99.4550 8.0006 1 25 99.4550 8.0006 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.4537 8.0198 1 25 99.4537 8.0198 INE008A16VC5 IDBI BK 24-Mar-15 99.4334 7.9995 2 200 99.4334 7.9995 INE608A16HQ1 PUNJAB AND SIND BK 25-Mar-15 99.4117 8.0000 1 25 99.4117 8.0000 INE648A16GT3 SBBJ 26-Mar-15 99.3886 8.0197 3 500 99.3878 8.0296 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 99.0842 8.6502 5 200 99.0842 8.6502 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 99.1331 8.3996 7 175 99.1331 8.3996 INE112A16GK9 CORPORATION BK 6-Apr-15 99.1331 8.3996 5 125 99.1331 8.3996 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 99.0611 8.8704 2 100 99.0611 8.8704 INE077A16CB2 DENA BK 6-Apr-15 99.0922 8.7995 1 5 99.0922 8.7995 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.0580 8.9000 1 10 99.0580 8.9000 INE608A16HU3 PUNJAB AND SIND BK 15-Apr-15 98.8515 8.8349 1 125 98.8515 8.8349 INE141A16SE6 OBC 15-Apr-15 98.8795 8.8004 1 10 98.8795 8.8004 INE428A16OZ1 ALLAHABAD BK 20-Apr-15 98.7410 8.9499 1 5 98.7410 8.9499 INE608A16HV1 PUNJAB AND SIND BK 22-Apr-15 98.6862 8.8349 3 275 98.6862 8.8349 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 98.6932 8.9500 1 5 98.6932 8.9500 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 98.6768 8.7401 1 5 98.6768 8.7401 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 98.3748 8.8676 1 150 98.3748 8.8676 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 98.3960 8.7501 2 11.28 98.3960 8.7501 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 98.3059 8.5000 1 75 98.3059 8.5000 INE483A16JV5 CENTRAL BK OF INDIA 20-May-15 98.0256 8.8575 3 250 98.0256 8.8575 INE976G16AQ4 RBL BK 22-May-15 97.9136 9.1502 1 50 97.9136 9.1502 INE434A16HI9 ANDHRA BK 26-May-15 97.9093 8.7573 2 125 97.9093 8.7573 INE141A16TE4 OBC 27-May-15 97.8532 8.8975 1 100 97.8532 8.8975 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 97.6559 8.8498 1 100 97.6559 8.8498 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 97.6584 8.8402 1 50 97.6584 8.8402 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 92.0246 8.7870 2 50 92.0246 8.7870 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 91.9645 8.7616 7 300 91.9364 8.7949 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com