Feb 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.9354 7.8708 7 335 99.9355 7.8526 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 99.9344 7.9823 2 295 99.9343 7.9988 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 99.9348 7.9378 3 200 99.9351 7.9013 INE238A16WD4 AXIS BK 2-Mar-15 99.9343 7.9988 1 185 99.9343 7.9988 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 99.9352 7.8841 3 120 99.9345 7.9744 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.9355 7.8526 3 100 99.9355 7.8526 INE457A16GD3 BK OF MAHARASHTRA 2-Mar-15 99.9355 7.8526 1 100 99.9355 7.8526 INE667A16ES0 SYNDICATE BK 2-Mar-15 99.9355 7.8526 1 50 99.9355 7.8526 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 99.9355 7.8526 2 50 99.9355 7.8526 INE008A16VG6 IDBI BK 3-Mar-15 99.9161 7.6642 2 175 99.9179 7.4978 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.9131 7.9335 4 165 99.9130 7.9457 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 99.9135 7.9000 4 150 99.9140 7.8543 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.9130 7.9457 2 125 99.9130 7.9457 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 99.9179 7.4978 1 75 99.9179 7.4978 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 99.9127 7.9731 1 5 99.9127 7.9731 INE608A16HP3 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-15 99.8919 7.8985 2 195 99.8926 7.8486 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.8904 8.0085 4 68 99.8908 7.9803 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 99.8905 8.0023 1 5 99.8905 8.0023 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.8709 7.8631 3 275 99.8711 7.8515 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 99.8677 8.0588 4 215 99.8649 8.2297 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 99.8690 7.9796 1 95 99.8690 7.9796 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 99.8671 8.0935 2 75 99.8690 7.9796 INE562A16HH9 INDIAN BK 5-Mar-15 99.8692 7.9674 1 50 99.8692 7.9674 INE166A16KX0 ING VYSYA BK 5-Mar-15 99.8651 8.2175 1 50 99.8651 8.2175 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 99.8690 7.9796 1 25 99.8690 7.9796 INE238A16WL7 AXIS BK 6-Mar-15 99.8431 8.1962 1 30 99.8431 8.1962 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.7799 8.0514 1 125 99.7799 8.0514 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 99.7801 8.0452 3 91.25 99.7799 8.0514 INE090A16N41 ICICI BK 9-Mar-15 99.7786 8.0990 1 10 99.7786 8.0990 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.7813 8.0000 1 10 99.7813 8.0000 INE457A16FT1 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-15 99.7595 7.9995 1 25 99.7595 7.9995 INE528G16WZ8 YES BK 10-Mar-15 99.7565 8.0995 1 25 99.7565 8.0995 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 99.7616 7.9294 1 10 99.7616 7.9294 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.7384 7.9766 4 110 99.7384 7.9766 INE141A16SL1 OBC 11-Mar-15 99.7393 7.9504 1 100 99.7393 7.9504 INE090A16N66 ICICI BK 13-Mar-15 99.6975 7.9105 2 50 99.6979 7.9000 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.6949 7.9780 2 23 99.6941 7.9997 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.6941 7.9997 1 15.5 99.6941 7.9997 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 99.6288 7.9996 1 50 99.6288 7.9996 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 99.6288 7.9996 1 46.5 99.6288 7.9996 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 99.5608 8.0508 1 25 99.5608 8.0508 INE095A16MU3 INDUSIND BK 20-Mar-15 99.5361 8.1006 2 30 99.5361 8.1006 INE238A16YL3 AXIS BK 20-Mar-15 99.6070 8.0006 1 25 99.6070 8.0006 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.4728 8.0603 2 102 99.4728 8.0603 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 99.4735 8.0496 1 72 99.4735 8.0496 INE160A16KB9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Mar-15 99.4735 8.0496 1 50 99.4735 8.0496 INE036D16FU5 THE KARUR VYSYA BK 23-Mar-15 99.4637 8.2002 1 5 99.4637 8.2002 INE008A16VC5 IDBI BK 24-Mar-15 99.5052 8.2500 1 5 99.5052 8.2500 INE648A16GT3 STATE BK OF BIKANER AND 26-Mar-15 99.4605 8.2494 1 5 99.4605 8.2494 INE090A16V41 ICICI BK 31-Mar-15 99.3488 8.2499 1 5 99.3488 8.2499 INE112A16GK9 CORPORATION BK 6-Apr-15 99.0738 8.9800 13 325 99.1331 8.3996 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 99.0739 8.9787 9 210 99.0666 9.0500 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 99.0666 9.0500 2 200 99.0666 9.0500 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.0666 9.0500 3 151 99.0666 9.0500 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 99.0666 9.0500 2 100 99.0666 9.0500 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 99.0666 9.0500 1 50 99.0666 9.0500 INE112A16GK9 CORPORATION BK 6-Apr-15 99.1331 9.1196 1 35 99.1331 9.1196 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 99.1585 8.8501 1 25 99.1585 8.8501 INE651A16HE7 STATE BK OF MYSORE 6-Apr-15 99.0666 9.0500 1 25 99.0666 9.0500 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 99.1915 8.5002 1 5 99.1915 8.5002 INE691A16JG4 UCO BK 7-Apr-15 99.0895 8.5996 5 115 99.0895 8.5996 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 99.0947 8.5501 1 25 99.0947 8.5501 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.1347 8.8498 1 25 99.1347 8.8498 INE008A16YK2 IDBI BK 8-Apr-15 99.1009 8.9500 1 10 99.1009 8.9500 INE141A16TD6 OBC 9-Apr-15 99.1024 8.6998 1 5 99.1024 8.6998 INE428A16PG8 ALLAHABAD BK 13-Apr-15 98.9806 8.9503 1 5 98.9806 8.9503 INE428A16NI9 ALLAHABAD BK 15-Apr-15 98.9090 9.1502 1 5 98.9090 9.1502 INE028A16AO2 BK OF BARODA 16-Apr-15 98.8650 8.7298 2 50 98.8650 8.7298 INE028A16AO2 BK OF BARODA 16-Apr-15 98.9327 8.7504 1 50 98.9327 8.7504 INE608A16HW9 PUNJAB AND SIND BK 27-Apr-15 98.5916 8.8374 6 500 98.5916 8.8374 INE112A16HJ9 CORPORATION BK 27-Apr-15 98.6075 8.7360 4 125 98.6077 8.7350 INE008A16YG0 IDBI BK 27-Apr-15 98.6753 8.7501 1 5 98.6753 8.7501 INE608A16HZ2 PUNJAB AND SIND BK 28-Apr-15 98.5733 8.8047 3 350 98.5733 8.8047 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 98.5697 8.8272 6 200 98.5697 8.8272 INE651A16HF4 STATE BK OF MYSORE 28-Apr-15 98.5920 8.6877 2 100 98.5920 8.6877 INE483A16JT9 CENTRAL BK OF INDIA 28-Apr-15 98.5697 8.8272 2 100 98.5697 8.8272 INE112A16FW6 CORPORATION BK 30-Apr-15 98.5376 8.7372 5 875 98.5379 8.7352 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 98.5244 8.8174 4 100 98.5326 8.7674 INE237A16E61 KOTAK MAH BK 5-May-15 98.4192 8.7501 2 500 98.4192 8.7501 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 98.3983 8.8677 2 250 98.3983 8.8677 INE166A16MK3 ING VYSYA BK 5-May-15 98.4161 8.7676 4 200 98.4161 8.7676 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 98.4804 8.8001 2 50 98.4804 8.8002 INE166A16MJ5 ING VYSYA BK 7-May-15 98.3696 8.7675 3 225 98.3696 8.7675 INE483A16JU7 CENTRAL BK OF INDIA 8-May-15 98.3352 8.8277 1 150 98.3352 8.8277 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 98.3408 8.7975 1 50 98.3408 8.7975 INE237A16E53 KOTAK MAH BK 11-May-15 98.2801 8.7500 1 250 98.2801 8.7500 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 98.1840 8.7675 2 200 98.1840 8.7675 INE483A16JV5 CENTRAL BK OF INDIA 20-May-15 98.0489 8.8576 3 250 98.0489 8.8576 INE434A16HG3 ANDHRA BK 25-May-15 97.9562 8.7535 1 6 97.9562 8.7535 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 97.9253 8.7876 5 550 97.9230 8.7976 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 97.9438 8.7076 5 160 97.9438 8.7076 INE166A16ML1 ING VYSYA BK 27-May-15 97.9069 8.7676 2 125 97.9069 8.7676 INE141A16TE4 OBC 27-May-15 97.9139 8.7376 2 100 97.9139 8.7376 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 97.8839 8.7675 2 200 97.8839 8.7675 INE483A16JW3 CENTRAL BK OF INDIA 28-May-15 97.8910 8.7374 2 125 97.8910 8.7374 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 97.8346 8.8776 2 300 97.8346 8.8776 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 97.7460 8.7675 2 100 97.7460 8.7675 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 97.7299 8.7405 3 200 97.7231 8.7673 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 97.6662 8.8999 2 150 97.6662 8.8999 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 97.6751 8.8652 3 150 97.6815 8.8402 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 97.6803 8.8449 1 100 97.6803 8.8449 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 97.6265 8.6999 1 2 97.6265 8.6999 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 97.6071 8.6876 2 50 97.6071 8.6876 INE095A16QF5 INDUSIND BK 20-Jun-15 97.3515 8.7876 2 500 97.3515 8.7876 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 97.2529 8.7374 2 500 97.2529 8.7374 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 95.0820 8.7001 1 20 95.0820 8.7001 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 93.5486 8.6500 1 25 93.5486 8.6500 INE095A16QE8 INDUSIND BK 22-Jan-16 92.7012 8.7350 1 5 92.7012 8.7350 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 92.2720 8.6599 1 24 92.2720 8.6599 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 92.0582 8.7467 4 150 92.0179 8.7950 INE090A16W57 ICICI BK 24-Feb-16 92.0737 8.6800 1 25 92.0737 8.6800 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 91.9483 8.8050 4 150 91.9483 8.8050 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 91.9399 8.7908 9 925 91.9364 8.7949 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 91.9870 8.7349 9 425 91.9870 8.7349 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com