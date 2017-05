Mar 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 99.9799 7.3380 2 75 99.9799 7.3380 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 99.9565 7.9422 1 10 99.9565 7.9422 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 99.9343 7.9988 1 225 99.9343 7.9988 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 99.9384 7.4993 2 105 99.9384 7.4993 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 99.9384 7.4993 1 95 99.9384 7.4993 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 99.9343 7.9988 1 45 99.9343 7.9988 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 99.9384 7.4993 1 25 99.9384 7.4993 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 99.9151 7.7537 1 20 99.9151 7.7537 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 99.8468 8.0005 2 151.7 99.8468 8.0005 INE483A16IJ2 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-15 99.8476 7.9561 2 99 99.8427 8.2150 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.8454 8.0737 2 95 99.8468 8.0005 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.8471 7.9824 3 75 99.8481 7.9325 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 99.8468 8.0005 1 40 99.8468 8.0005 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 99.8525 7.7024 1 25 99.8525 7.7024 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.8250 7.9984 1 50 99.8250 7.9984 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 99.8293 7.8015 1 10 99.8293 7.8015 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 99.7813 8.0000 1 25 99.7813 8.0000 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.7581 8.0466 3 139.5 99.7580 8.0495 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 99.7595 7.9995 2 60 99.7595 7.9995 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.7587 8.0245 2 26 99.7595 7.9995 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 99.6929 8.0322 2 71.5 99.6941 7.9997 INE434A16GC4 ANDHRA BK 16-Mar-15 99.6941 7.9997 1 45 99.6941 7.9997 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 99.7247 7.7509 1 25 99.7247 7.7509 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 99.6265 8.0493 1 55 99.6265 8.0493 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 99.6070 8.0006 1 39 99.6070 8.0006 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 99.5360 8.1017 3 125 99.5358 8.1059 INE160A16KB9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Mar-15 99.5361 8.1006 2 100 99.5361 8.1006 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.5636 7.9992 1 25 99.5636 7.9992 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 99.5418 8.0006 1 5 99.5418 8.0006 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 99.5390 8.0497 1 0.1 99.5390 8.0497 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 99.5201 8.0004 1 25 99.5201 8.0004 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 99.4984 8.0003 1 25 99.4984 8.0003 INE090A16V41 ICICI BK 31-Mar-15 99.3711 8.2500 1 5 99.3711 8.2500 INE112A16GK9 CORPORATION BK 6-Apr-15 99.1406 9.0400 2 290 99.1406 9.0400 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 99.1406 9.0400 1 110 99.1406 9.0400 INE077A16CB2 DENA BK 6-Apr-15 99.0666 9.8257 1 100 99.0666 9.8257 INE428A16NI9 ALLAHABAD BK 15-Apr-15 98.9555 8.9598 2 10 98.9774 8.7699 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 98.8223 8.6997 1 5 98.8223 8.6997 INE428A16PI4 ALLAHABAD BK 24-Apr-15 98.7660 8.7700 1 5 98.7660 8.7700 INE476A16PN3 CANARA BK 24-Apr-15 98.7618 8.8002 1 5 98.7618 8.8002 INE434A16KI3 ANDHRA BK 25-Apr-15 98.7094 8.8376 1 50 98.7094 8.8376 INE608A16HW9 PUNJAB AND SIND BK 27-Apr-15 98.6796 8.8799 1 5 98.6796 8.8799 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 98.6406 8.8249 6 400 98.6406 8.8249 INE428A16PD5 ALLAHABAD BK 28-Apr-15 98.6387 8.8374 1 25 98.6387 8.8374 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 98.5926 8.8308 12 900 98.5916 8.8374 INE705A16KO4 VIJAYA BK 30-Apr-15 98.5979 8.7974 5 325 98.5979 8.7974 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 98.5900 9.0002 1 5 98.5900 9.0002 INE683A16FK1 THE SOUTH INDIAN BK 30-Apr-15 98.5746 9.0999 1 5 98.5746 9.0999 INE112A16FX4 CORPORATION BK 5-May-15 98.4966 8.7049 1 250 98.4966 8.7049 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 98.4826 8.7873 2 100 98.4826 8.7873 INE141A16SW8 OBC 5-May-15 98.4966 8.7049 1 25 98.4966 8.7049 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 98.4441 8.8751 3 225 98.4441 8.8751 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 98.4139 8.7800 1 250 98.4139 8.7800 INE141A16TL9 OBC 11-May-15 98.3580 8.7048 1 25 98.3580 8.7048 INE112A16HL5 CORPORATION BK 14-May-15 98.2888 8.7050 1 175 98.2888 8.7050 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 98.2540 8.7651 2 300 98.2540 8.7651 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 98.1967 8.7051 1 75 98.1967 8.7051 INE141A16SF3 OBC 20-May-15 98.1502 8.7076 2 100 98.1502 8.7076 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 98.1476 8.7201 1 50 98.1476 8.7201 INE562A16HI7 INDIAN BK 21-May-15 98.1272 8.7077 1 100 98.1272 8.7077 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 98.0327 8.7199 1 50 98.0327 8.7199 INE528G16YF6 YES BK 26-May-15 97.9952 8.7850 1 35 97.9952 8.7850 INE095A16QC2 INDUSIND BK 29-May-15 97.9253 8.7876 1 500 97.9253 8.7876 INE528G16ZR8 YES BK 2-Jun-15 97.8337 8.7849 2 300 97.8337 8.7849 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 97.8572 8.6875 2 25 97.8572 8.6875 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 97.7753 8.8350 1 200 97.7753 8.8350 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 97.7360 8.9000 2 150 97.7360 8.9000 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 97.7593 8.9000 1 150 97.7593 8.9000 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 97.7509 8.8401 1 100 97.7509 8.8401 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 97.7509 8.8401 1 50 97.7509 8.8401 INE238A16WR4 AXIS BK 9-Jun-15 97.6688 8.8000 1 0.2 97.6688 8.8000 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 94.3645 8.6500 1 100 94.3645 8.6500 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 94.3838 8.4840 2 50 94.3938 8.4679 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 93.9956 8.7000 1 50 93.9956 8.7000 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 93.8893 8.6700 1 100 93.8893 8.6700 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 93.7858 8.7626 1 90 93.7858 8.7626 INE691A16JI0 UCO BK 15-Dec-15 93.5884 8.6825 1 25 93.5884 8.6825 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 92.3284 8.6900 2 75 92.3284 8.6900 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 92.3244 8.6700 1 1 92.3244 8.6700 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 92.2390 8.7000 1 4.1 92.2390 8.7000 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 92.1391 8.6501 2 100 92.1391 8.6501 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 92.1190 8.6500 3 75 92.1190 8.6500 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 92.0968 8.6050 8 475 92.0968 8.6050 INE434A16KO1 ANDHRA BK 29-Feb-16 92.0461 8.6650 1 20 92.0461 8.6650 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.0217 8.6700 28 1850 92.0006 8.6949 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 91.9140 8.7973 9 850 92.0006 8.6949 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 92.0429 8.6450 3 325 92.0429 8.6450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 