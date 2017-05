Mar 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16HP3 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-15 99.9808 7.0093 1 50 99.9808 7.0093 INE077A16BJ7 DENA BK 5-Mar-15 99.9564 7.9605 1 200 99.9564 7.9605 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 99.9556 8.1066 1 142 99.9556 8.1066 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.9603 7.2481 1 25 99.9603 7.2481 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 99.8687 7.9979 2 142 99.8687 7.9979 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.8683 8.0208 3 138 99.8769 7.4978 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 99.8653 8.2053 1 103 99.8653 8.2053 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 99.8678 8.0498 2 100 99.8670 8.1016 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.8719 7.8033 2 70.1 99.8654 8.1992 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 99.8687 7.9979 3 33.5 99.8687 7.9979 INE668A16782 TAMILNAD MERCANTILE BK 9-Mar-15 99.8618 8.4188 1 13 99.8618 8.4188 INE457A16FT1 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-15 99.8483 7.9200 3 125 99.8468 8.0005 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 99.8449 8.0999 2 100 99.8449 8.0999 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.8583 7.3991 1 45 99.8583 7.3991 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.8254 7.9819 3 108 99.8256 7.9709 INE483A16IN4 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-15 99.7977 8.2210 1 125 99.7977 8.2210 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 99.8007 8.0989 1 25 99.8007 8.0989 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 99.8040 7.9645 1 0.5 99.8040 7.9645 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.7786 8.0990 1 65 99.7786 8.0990 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.7786 8.0990 1 50 99.7786 8.0990 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 99.7762 8.1870 1 40 99.7762 8.1870 INE008A16YJ4 IDBI BK 16-Mar-15 99.7147 8.0333 1 150 99.7147 8.0333 INE483A16IO2 CENTRAL BK OF INDIA 16-Mar-15 99.7212 7.8497 1 40 99.7212 7.8497 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 99.7078 8.2281 1 24.5 99.7078 8.2281 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 99.6636 7.7000 1 20 99.6636 7.7000 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.5717 7.8501 1 25 99.5717 7.8501 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.5714 8.2691 1 5 99.5714 8.2691 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 99.5577 8.1078 1 0.5 99.5577 8.1078 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 99.5142 8.0992 1 5 99.5142 8.0992 INE141A16SP2 OBC 26-Mar-15 99.5082 8.1997 1 5 99.5082 8.1997 INE238A16YV2 AXIS BK 27-Mar-15 99.4629 8.2125 1 25 99.4629 8.2125 INE090A16V41 ICICI BK 31-Mar-15 99.3934 8.2504 1 5 99.3934 8.2504 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 99.2007 8.6499 3 94.7 99.2007 8.6499 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 99.1961 8.7000 1 5 99.1961 8.7000 INE008A16YH8 IDBI BK 9-Apr-15 99.1589 8.6002 1 25 99.1589 8.6002 INE428A16PG8 ALLAHABAD BK 13-Apr-15 99.0168 8.8398 1 5 99.0168 8.8398 INE428A16NI9 ALLAHABAD BK 15-Apr-15 99.0098 8.6917 2 30 99.0201 8.6001 INE008A16YI6 IDBI BK 20-Apr-15 98.8560 8.7998 2 25 98.8560 8.7998 INE683A16FI5 THE SOUTH INDIAN BK 21-Apr-15 98.8374 8.9449 2 30 98.8393 8.9298 INE008A16WF6 IDBI BK 21-Apr-15 98.8688 8.7003 1 5 98.8688 8.7003 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 98.7688 8.7498 3 100 98.7688 8.7498 INE651A16HF4 STATE BK OF MYSORE 28-Apr-15 98.7045 8.7103 1 5 98.7045 8.7103 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 98.6232 8.7853 4 150 98.6232 8.7853 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 98.6337 8.8703 1 25 98.6337 8.8703 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 98.6368 8.8499 1 25 98.6368 8.8499 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 98.5038 8.8001 1 25 98.5038 8.8001 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 98.4677 8.8749 1 125 98.4677 8.8749 INE141A16TL9 OBC 11-May-15 98.3691 8.7703 1 25 98.3691 8.7703 INE141A16SF3 OBC 20-May-15 98.1567 8.7877 2 200 98.1567 8.7877 INE750E16AZ9 STANDARD CHARTERED BK 22-May-15 98.1151 8.7651 1 175 98.1151 8.7651 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 98.1243 8.7215 1 2.2 98.1243 8.7215 INE483A16JW3 CENTRAL BK OF INDIA 28-May-15 97.9851 8.7275 3 300 97.9851 8.7275 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 97.9028 8.6875 6 500.1 97.9028 8.6875 INE428A16PM6 ALLAHABAD BK 1-Jun-15 97.8644 8.8500 2 200 97.8644 8.8500 INE036D16GN8 THE KARUR VYSYA BK 1-Jun-15 97.8674 8.8373 2 100 97.8674 8.8373 INE428A16PM6 ALLAHABAD BK 1-Jun-15 97.9204 8.7098 1 50 97.9204 8.7098 INE691A16JS9 UCO BK 1-Jun-15 97.9204 8.7098 1 50 97.9204 8.7098 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 97.8800 8.6875 4 350 97.8800 8.6875 INE528G16ZR8 YES BK 2-Jun-15 97.8579 8.7800 2 300 97.8579 8.7800 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 97.8692 8.7327 3 250 97.8692 8.7327 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 97.8253 8.7249 2 50 97.8253 8.7249 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 95.4138 8.6001 2 30 95.4240 8.5801 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 94.6162 8.6900 1 25 94.6162 8.6900 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 94.2960 8.6925 1 25 94.2960 8.6925 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 93.6181 8.7000 1 25 93.6181 8.7000 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 92.3042 8.6700 1 25 92.3042 8.6700 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 92.3490 8.6399 1 25 92.3490 8.6399 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 92.2398 8.6501 2 500 92.2398 8.6501 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 92.1593 8.6500 3 250 92.1593 8.6500 INE434A16KP8 ANDHRA BK 26-Feb-16 92.1350 8.6549 1 25 92.1350 8.6549 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 92.0367 8.7000 6 350 92.0367 8.7000 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 92.0123 8.7050 3 200 92.0165 8.7000 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.0636 8.6442 6 160 92.0690 8.6379 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 91.7681 8.9950 3 50 91.7681 8.9950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 