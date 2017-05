Mar 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 99.9781 7.9953 7 362 99.9781 7.9953 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 99.9804 7.1554 1 50 99.9804 7.1554 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.9800 7.3015 1 30 99.9800 7.3015 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 99.8974 7.4975 2 195 99.8974 7.4975 INE483A16IJ2 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-15 99.8974 7.4975 1 50 99.8974 7.4975 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 99.8960 7.5999 1 25 99.8960 7.5999 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 99.8974 7.4975 1 20 99.8974 7.4975 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 99.8974 7.4975 1 10 99.8974 7.4975 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.8880 8.1852 1 0.5 99.8880 8.1852 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.8878 8.1998 1 0.15 99.8878 8.1998 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.8752 7.6015 1 65 99.8752 7.6015 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 99.8752 7.6015 1 50 99.8752 7.6015 INE457A16FT1 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-15 99.8752 7.6015 1 50 99.8752 7.6015 INE095A16MO6 INDUSIND BK 10-Mar-15 99.8919 7.8998 1 5 99.8919 7.8998 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 99.8359 7.4994 1 20 99.8359 7.4994 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 99.8265 7.9297 1 2 99.8265 7.9297 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.8271 7.9022 1 5 99.8271 7.9022 INE683A16DF6 THE SOUTH INDIAN BK 23-Mar-15 99.6095 7.9495 1 10 99.6095 7.9495 INE008A16UX3 IDBI BK 23-Mar-15 99.6119 7.9005 1 5 99.6119 7.9005 INE141A16PQ6 OBC 23-Mar-15 99.5853 7.9998 1 0.5 99.5853 7.9998 INE705A16KG0 VIJAYA BK 26-Mar-15 99.5261 7.8999 1 5 99.5261 7.8999 INE090A16V41 ICICI BK 31-Mar-15 99.4087 8.3503 1 5 99.4087 8.3503 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 99.2171 9.0004 3 35 99.2171 9.0004 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 99.2171 9.0004 1 25 99.2171 9.0004 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.2200 8.9668 3 15 99.2171 9.0004 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 99.1929 8.9997 1 5 99.1929 8.9997 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.2151 8.7501 1 5 99.2151 8.7501 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.2171 9.0004 1 5 99.2171 9.0004 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.1929 8.9997 3 35 99.1929 8.9997 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.1929 8.9997 2 30 99.1929 8.9997 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.1714 8.9696 1 25 99.1714 8.9696 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 99.1869 8.8004 1 25 99.1869 8.8004 INE691A16JG4 UCO BK 7-Apr-15 99.1869 8.8004 1 25 99.1869 8.8004 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 99.1884 9.0502 1 5 99.1884 9.0502 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 99.1884 9.0502 1 5 99.1884 9.0502 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 99.1686 9.0002 1 5 99.1686 9.0002 INE008A16YK2 IDBI BK 8-Apr-15 99.1640 9.0504 1 5 99.1640 9.0504 INE141A16TD6 OBC 9-Apr-15 99.1444 8.9997 1 5 99.1444 8.9997 INE008A16YR7 IDBI BK 15-Apr-15 98.9784 8.9698 1 25 98.9784 8.9698 INE028A16AO2 BK OF BARODA 16-Apr-15 99.0086 8.4996 4 150 99.0086 8.4996 INE008A16YI6 IDBI BK 20-Apr-15 98.8723 9.0501 1 5 98.8723 9.0501 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 98.8607 8.9497 1 5 98.8607 8.9497 INE008A16WF6 IDBI BK 21-Apr-15 98.8607 8.9497 1 5 98.8607 8.9497 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 98.8367 8.9500 1 5 98.8367 8.9500 INE112A16HJ9 CORPORATION BK 27-Apr-15 98.7029 9.0502 1 5 98.7029 9.0502 INE238A16YU4 AXIS BK 28-Apr-15 98.6862 8.8349 1 150 98.6862 8.8349 INE608A16HZ2 PUNJAB AND SIND BK 28-Apr-15 98.6860 8.9999 1 5 98.6860 8.9999 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 98.6454 8.9503 1 5 98.6454 8.9503 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 98.6454 8.9503 1 5 98.6454 8.9503 INE112A16FW6 CORPORATION BK 30-Apr-15 98.6454 8.9503 1 5 98.6454 8.9503 INE608A16HY5 PUNJAB AND SIND BK 5-May-15 98.5301 8.7828 8 800 98.5297 8.7850 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 98.5685 8.5498 3 125 98.5685 8.5498 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 98.5140 8.8802 1 100 98.5140 8.8802 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 98.4913 8.8748 1 125 98.4913 8.8748 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 98.4225 9.0002 1 50 98.4225 9.0002 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 98.4465 8.4702 1 25 98.4465 8.4702 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 98.3152 8.6874 2 100 98.3152 8.6874 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 98.2669 8.4702 1 50 98.2669 8.4702 INE750E16AZ9 STANDARD CHARTERED BK 22-May-15 98.1930 8.5024 1 50 98.1930 8.5024 INE483A16JW3 CENTRAL BK OF INDIA 28-May-15 98.0081 8.7273 3 300 98.0081 8.7273 INE036D16GN8 THE KARUR VYSYA BK 1-Jun-15 97.8976 8.8074 2 200 97.8976 8.8074 INE649A16FK2 STATE BK OF HYDERABAD 2-Jun-15 97.9010 8.6951 2 225 97.9010 8.6951 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 97.9028 8.6875 2 200 97.9028 8.6875 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 97.8916 8.7349 1 200 97.8916 8.7349 INE503A16DB5 DCB BK 2-Jun-15 97.8561 8.8852 1 25 97.8561 8.8852 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 97.8681 8.7373 7 1000 97.8681 8.7373 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 97.7636 8.6975 2 200 97.7636 8.6975 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 97.7123 8.7200 1 25 97.7123 8.7200 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 97.7783 8.5500 1 25 97.7783 8.5500 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 97.7918 8.4101 1 5 97.7918 8.4101 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 97.7387 8.5300 1 20 97.7387 8.5300 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 97.3691 8.7277 2 500 97.3691 8.7277 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 95.4719 8.5700 1 25 95.4719 8.5700 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 94.5009 8.5300 1 100 94.5009 8.5300 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 94.0479 8.7500 2 100 94.0479 8.7500 INE434A16JU0 ANDHRA BK 30-Nov-15 94.0712 8.5200 1 100 94.0712 8.5200 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 93.9762 8.5700 1 25 93.9762 8.5700 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 92.5080 8.4700 1 25 92.5080 8.4700 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 92.3116 8.5634 2 75 92.4056 8.4501 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 92.1794 8.6500 1 50 92.1794 8.6500 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 92.2956 8.4400 1 50 92.2956 8.4400 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.1548 8.5600 3 100 92.0788 8.6500 INE503A16DA7 DCB BK 3-Mar-16 91.7473 8.9950 2 50 91.7473 8.9950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com