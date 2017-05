Mar 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 99.9233 7.0042 2 200 99.9233 7.0042 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 99.9212 7.1979 3 160 99.9233 7.0042 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 99.9316 6.2458 1 50 99.9316 6.2458 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 99.9233 7.0042 1 30 99.9233 7.0042 INE090A16N41 ICICI BK 9-Mar-15 99.9316 6.2458 1 25 99.9316 6.2458 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 99.9204 7.2680 2 14.9 99.9233 7.0042 INE168A16JA6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-Mar-15 99.9190 7.3972 1 11 99.9190 7.3972 INE483A16IJ2 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-15 99.9179 7.4978 1 5 99.9179 7.4978 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.8957 7.6219 2 200 99.9042 7.0001 INE667A16EW2 SYNDICATE BK 10-Mar-15 99.9104 6.5467 1 50 99.9104 6.5467 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 99.9110 6.5028 1 50 99.9110 6.5028 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.9801 7.2649 1 15 99.9801 7.2649 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 99.9039 7.0188 2 12.25 99.9076 6.7514 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 99.8610 7.2600 2 125 99.8621 7.2004 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 99.8554 7.5508 1 5 99.8554 7.5508 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.8441 7.1255 3 250 99.8468 7.0005 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 99.8263 7.9389 2 100 99.8213 8.1678 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.8271 7.9022 1 60 99.8271 7.9022 INE483A16IO2 CENTRAL BK OF INDIA 16-Mar-15 99.7820 7.2494 1 40 99.7820 7.2494 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 99.7622 7.2503 1 75 99.7622 7.2503 INE090A16O08 ICICI BK 17-Mar-15 99.7622 7.2503 1 30 99.7622 7.2503 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 99.7348 8.0879 1 2 99.7348 8.0879 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 99.7424 7.2513 1 20 99.7424 7.2513 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 99.7026 7.7777 2 75 99.7227 7.2497 INE238A16YL3 AXIS BK 20-Mar-15 99.7535 8.1995 1 5 99.7535 8.1995 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 99.5152 8.0825 1 2.25 99.5152 8.0825 INE090A16V41 ICICI BK 31-Mar-15 99.4169 8.2338 1 25 99.4169 8.2338 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 99.2560 8.5499 8 115.5 99.2560 8.5499 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 99.2585 8.5209 1 13 99.2585 8.5209 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.2533 8.5811 1 5 99.2533 8.5811 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.3295 8.7994 1 5 99.3295 8.7994 INE683A16FE4 THE SOUTH INDIAN BK 6-Apr-15 99.3257 8.8497 1 5 99.3257 8.8497 INE090A16V58 ICICI BK 6-Apr-15 99.2517 8.5996 3 4.6 99.2517 8.5996 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.2329 8.5502 2 50 99.2329 8.5502 INE691A16JF6 UCO BK 10-Apr-15 99.1607 8.5816 1 5 99.1607 8.5816 INE476A16NR9 CANARA BK 16-Apr-15 99.0257 8.5504 2 50 99.0257 8.5504 INE608A16HW9 PUNJAB AND SIND BK 27-Apr-15 98.7931 9.1000 1 5 98.7931 9.1000 INE008A16ZF9 IDBI BK 28-Apr-15 98.7795 9.0197 1 5 98.7795 9.0197 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 98.7340 9.0003 1 5 98.7340 9.0003 INE090A16P31 ICICI BK 4-May-15 98.6140 8.5500 1 0.08 98.6140 8.5500 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 98.5634 8.7211 7 925 98.5608 8.7374 INE141A16SW8 OBC 5-May-15 98.5587 8.7503 4 560 98.5620 8.7300 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 98.5504 8.8016 7 525 98.5527 8.7873 INE428A16PN4 ALLAHABAD BK 5-May-15 98.5445 8.8377 4 200 98.5445 8.8375 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 98.5560 8.7667 5 150 98.5563 8.7651 INE077A16CJ5 DENA BK 5-May-15 98.5563 8.7651 3 125 98.5563 8.7651 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 98.6250 8.9276 1 50 98.6250 8.9276 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 98.5912 8.5502 1 25 98.5912 8.5502 INE503A16DC3 DCB BK 5-May-15 98.5291 8.9327 1 25 98.5291 8.9327 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 98.5149 8.8747 1 125 98.5149 8.8747 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 98.6097 8.8727 1 125 98.6097 8.8727 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 98.4822 8.7897 11 1325 98.4830 8.7849 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 98.4803 8.8009 6 450 98.4877 8.7573 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 98.4682 8.8722 3 200 98.4639 8.8972 INE483A16JU7 CENTRAL BK OF INDIA 8-May-15 98.5273 8.5245 1 150 98.5273 8.5245 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 98.5820 8.7502 1 100 98.5820 8.7502 INE077A16BW0 DENA BK 12-May-15 98.3933 8.7650 1 50 98.3933 8.7650 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 98.3812 8.5798 1 50 98.3812 8.5798 INE691A16JD1 UCO BK 18-May-15 98.2923 8.5695 1 1 98.2923 8.5695 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 98.2785 8.5247 1 200 98.2785 8.5247 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 98.0824 8.7026 3 150 98.0748 8.7377 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 98.1789 8.6799 1 50 98.1789 8.6799 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 98.0657 8.4699 1 50 98.0657 8.4699 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 97.9992 8.4681 3 110 97.9988 8.4699 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 97.8863 8.7574 12 750 97.8863 8.7573 INE036D16GO6 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-15 97.8626 8.8577 2 250 97.8626 8.8577 INE668A16808 TAMILNAD MERCANTILE BK 3-Jun-15 97.8343 8.9775 1 200 97.8343 8.9775 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 97.9566 8.4600 1 25 97.9566 8.4600 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 97.8609 8.7675 4 425 97.8609 8.7675 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 97.8800 8.6875 2 250 97.8800 8.6875 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 98.0257 8.4498 1 200 98.0257 8.4498 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 97.9368 8.4498 2 100 97.9368 8.4498 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 97.9368 8.4498 1 50 97.9368 8.4498 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 97.7986 8.4701 1 100 97.7986 8.4701 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 97.7180 8.6099 1 50 97.7180 8.6099 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 97.6032 8.7874 1 75 97.6032 8.7874 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 97.6904 8.4601 1 50 97.6904 8.4601 INE683A16FH7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-15 97.6438 8.6350 1 50 97.6438 8.6350 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 97.3802 8.7674 2 500 97.3802 8.7674 INE238A16XB6 AXIS BK 11-Sep-15 95.8156 8.5699 1 25 95.8156 8.5699 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 95.5790 8.5701 1 25 95.5790 8.5701 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 95.0006 8.6135 1 1.85 95.0006 8.6135 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 94.6957 8.7001 1 5 94.6957 8.7001 INE166A16MC0 ING VYSYA BK 30-Oct-15 94.7246 8.6500 1 25 94.7246 8.6500 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 94.1250 8.6624 2 21 94.1250 8.6624 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 94.1332 8.5200 1 100 94.1332 8.5200 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 94.1125 8.5200 1 50 94.1125 8.5200 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 93.9264 8.4900 1 100 93.9264 8.4900 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 93.9331 8.4800 1 25 93.9331 8.4800 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 93.8649 8.4899 2 125 93.8649 8.4899 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 93.8786 8.5000 1 25 93.8786 8.5000 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 93.8649 8.4899 1 100 93.8649 8.4899 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 93.7830 8.4899 1 25 93.7830 8.4899 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 92.4964 8.4600 1 50 92.4964 8.4600 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 92.0981 8.6749 1 25 92.0981 8.6749 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.2928 8.4200 1 25 92.2928 8.4200 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.3631 8.4300 1 25 92.3631 8.4300 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 92.0404 8.6717 12 450 92.0418 8.6700 INE976G16AR2 RBL BK 3-Mar-16 91.6842 9.0950 1 25 91.6842 9.0950 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 92.0079 8.6863 7 725 92.0006 8.6950 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 91.9206 8.7896 8 600 91.9752 8.7250 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 92.0211 8.6707 8 550 92.0556 8.6300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.