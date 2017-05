Mar 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.9583 7.6134 1 145 99.9583 7.6134 INE483A16IN4 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-15 99.9388 7.4506 1 125 99.9388 7.4506 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 99.9396 7.3531 1 50 99.9396 7.3531 INE008A16YJ4 IDBI BK 16-Mar-15 99.8728 7.7479 1 5 99.8728 7.7479 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 99.7807 8.0220 1 50 99.7807 8.0220 INE095A16MU3 INDUSIND BK 20-Mar-15 99.7655 7.7994 1 10 99.7655 7.7994 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.7017 7.8004 1 25 99.7017 7.8004 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 99.6764 7.8998 1 93 99.6764 7.8998 INE434A16JX4 ANDHRA BK 1-Apr-15 99.4696 8.4621 1 175 99.4696 8.4621 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.2900 9.0001 1 100 99.2900 9.0001 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.2900 9.0001 1 100 99.2900 9.0001 INE008A16YR7 IDBI BK 15-Apr-15 99.1521 8.6705 2 30 99.1579 8.6105 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 98.6672 8.6499 2 138.42 98.6672 8.6499 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 98.6494 8.7670 1 100 98.6494 8.7670 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 98.6558 8.7249 2 50 98.6558 8.7249 INE095A16PZ5 INDUSIND BK 5-May-15 98.6765 8.5887 1 25 98.6765 8.5887 INE503A16DC3 DCB BK 5-May-15 98.6235 8.9375 1 25 98.6235 8.9375 INE683A16FF1 THE SOUTH INDIAN BK 5-May-15 98.6696 8.6341 1 10 98.6696 8.6341 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 98.6828 8.6999 1 5 98.6828 8.6999 INE077A16CJ5 DENA BK 5-May-15 98.7052 8.5500 1 5 98.7052 8.5500 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 98.6828 8.6999 1 5 98.6828 8.6999 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 98.6962 8.6102 1 5 98.6962 8.6102 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 98.6648 8.5163 1 400 98.6648 8.5163 INE608A16IB1 PUNJAB AND SIND BK 7-May-15 98.6026 8.7674 2 500 98.6026 8.7674 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 98.5760 8.7881 4 600 98.5764 8.7853 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 98.5778 8.7768 3 550 98.5741 8.7997 INE476A16QA8 CANARA BK 8-May-15 98.5840 8.7377 2 500 98.5840 8.7377 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 98.5644 8.8602 5 350 98.5625 8.8723 INE683A16DN0 THE SOUTH INDIAN BK 8-May-15 98.5653 8.8548 2 300 98.5653 8.8548 INE434A16GX0 ANDHRA BK 8-May-15 98.5796 8.7653 2 200 98.5796 8.7653 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 98.6068 8.5950 1 179.95 98.6068 8.5950 INE008A16ZG7 IDBI BK 8-May-15 98.5549 8.9199 1 100 98.5549 8.9199 INE077A16CL1 DENA BK 8-May-15 98.5796 8.7653 2 50 98.5796 8.7653 INE503A16CY9 DCB BK 8-May-15 98.5421 9.0001 1 25 98.5421 9.0001 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 98.5975 8.7999 1 5 98.5975 8.7999 INE705A16LD5 VIJAYA BK 9-May-15 98.5575 8.7577 2 250 98.5575 8.7577 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 98.4646 8.4949 1 40 98.4646 8.4949 INE691A16JD1 UCO BK 18-May-15 98.3932 8.5151 1 3 98.3932 8.5151 INE705A16KI6 VIJAYA BK 20-May-15 98.3018 8.7577 3 250 98.3018 8.7577 INE028A16AT1 BK OF BARODA 22-May-15 98.2653 8.7073 7 550 98.2653 8.7073 INE428A16PJ2 ALLAHABAD BK 25-May-15 98.2344 8.5198 1 589.28 98.2344 8.5198 INE077A16CM9 DENA BK 25-May-15 98.1840 8.7675 3 275 98.1840 8.7675 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 98.2170 8.4950 1 40 98.2170 8.4950 INE668A16808 TAMILNAD MERCANTILE BK 3-Jun-15 97.9286 8.9774 2 100 97.9286 8.9774 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 98.0185 8.5799 1 25 98.0185 8.5799 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 97.9530 8.7675 2 200 97.9530 8.7675 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.0188 8.4799 1 75 98.0188 8.4799 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 97.9327 8.7555 6 525 97.9299 8.7677 INE428A16PP9 ALLAHABAD BK 5-Jun-15 97.9115 8.8473 2 100 97.9115 8.8473 INE428A16PP9 ALLAHABAD BK 5-Jun-15 97.9364 8.8401 2 100 97.9381 8.8326 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 97.8752 8.7076 3 400 97.8752 8.7076 INE434A16KS2 ANDHRA BK 8-Jun-15 97.8561 8.7876 1 100 97.8561 8.7876 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 97.8692 8.7327 2 50 97.8692 8.7327 INE077A16BZ3 DENA BK 8-Jun-15 97.8609 8.7675 2 50 97.8609 8.7675 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 97.8802 8.4998 2 50 97.8802 8.4998 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 94.8667 8.5500 1 25 94.8667 8.5500 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 94.5400 8.5000 1 50 94.5400 8.5000 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 94.5314 8.4800 1 10 94.5314 8.4800 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 92.4999 8.4799 1 25 92.4999 8.4799 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.3322 8.4669 3 96 92.3715 8.4200 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.3411 8.4800 1 75 92.3411 8.4800 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 92.3057 8.4750 1 4 92.3057 8.4750 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 92.1453 8.6427 8 430 92.1182 8.6750 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 92.3320 8.3968 11 575 92.3251 8.4050 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 92.2577 8.4850 4 150 92.2577 8.4850 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 92.1820 8.5750 2 75 92.1316 8.6350 INE434A16KQ6 ANDHRA BK 7-Mar-16 92.0545 8.6550 1 50 92.0545 8.6550 INE528G16ZS6 YES BK 9-Mar-16 92.1248 8.5250 1 25 92.1248 8.5250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com