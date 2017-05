Mar 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.9793 7.5571 1 49.5 99.9793 7.5571 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.9349 7.9281 2 184 99.9344 7.9866 INE434A16GE0 ANDHRA BK 13-Mar-15 99.9372 7.6455 1 50 99.9372 7.6455 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.9372 7.6455 1 50 99.9372 7.6455 INE976G16760 THE RATNAKAR BK 13-Mar-15 99.9586 7.5586 1 5 99.9586 7.5586 INE036D16FT7 THE KARUR VYSYA BK 16-Mar-15 99.8662 8.1504 1 50 99.8662 8.1504 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 99.8505 7.8061 2 62 99.8531 7.6711 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 99.8061 7.8790 1 25 99.8061 7.8790 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 99.7898 7.6885 1 100 99.7898 7.6885 INE095A16MU3 INDUSIND BK 20-Mar-15 99.7881 7.7508 1 93 99.7881 7.7508 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.7176 7.9514 1 95 99.7176 7.9514 INE141A16PQ6 OBC 23-Mar-15 99.7099 8.1688 1 22 99.7099 8.1688 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 99.7127 8.0897 1 11 99.7127 8.0897 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 99.7269 7.6888 1 10 99.7269 7.6888 INE652A16JD3 STATE BK OF PATIALA 24-Mar-15 99.7074 7.6509 1 100 99.7074 7.6509 INE691A16HX3 UCO BK 24-Mar-15 99.7036 7.7505 1 25 99.7036 7.7505 INE238A16ZA3 AXIS BK 26-Mar-15 99.6553 7.8907 1 75 99.6553 7.8907 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 99.6519 7.9688 1 25 99.6519 7.9688 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 99.3569 8.7500 2 85.8 99.3569 8.7500 INE428A16NH1 ALLAHABAD BK 6-Apr-15 99.3569 8.7500 1 76 99.3569 8.7500 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 99.3533 8.7993 1 25 99.3533 8.7993 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.3679 8.9302 1 5 99.3679 8.9302 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 99.3841 8.6999 1 5 99.3841 8.6999 INE090A16V58 ICICI BK 6-Apr-15 99.3569 8.7500 1 1.2 99.3569 8.7500 INE691A16JG4 UCO BK 7-Apr-15 99.3332 8.7506 1 25 99.3332 8.7506 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.3295 8.7994 1 25 99.3295 8.7994 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.3332 8.7506 1 0.1 99.3332 8.7506 INE008A16YH8 IDBI BK 9-Apr-15 99.2991 8.5878 1 25 99.2991 8.5878 INE428A16NI9 ALLAHABAD BK 15-Apr-15 99.1601 8.5878 1 25 99.1601 8.5878 INE028A16AO2 BK OF BARODA 16-Apr-15 99.1208 8.7501 1 50 99.1208 8.7501 INE008A16YI6 IDBI BK 20-Apr-15 99.0212 8.7998 1 45 99.0212 8.7998 INE008A16WF6 IDBI BK 21-Apr-15 99.0340 8.6834 2 15 99.0377 8.6501 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 98.8688 8.7003 1 5 98.8688 8.7003 INE112A16FW6 CORPORATION BK 30-Apr-15 98.8356 8.6003 1 5 98.8356 8.6003 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 98.6488 8.9276 1 50 98.6488 8.9276 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 98.7060 8.7000 1 5 98.7060 8.7000 INE428A16PN4 ALLAHABAD BK 5-May-15 98.7133 8.6503 1 5 98.7133 8.6503 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 98.7060 8.7000 1 5 98.7060 8.7000 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 98.6053 8.7503 1 100 98.6053 8.7503 INE503A16CY9 DCB BK 8-May-15 98.5582 9.0501 2 50 98.5582 9.0501 INE077A16CL1 DENA BK 8-May-15 98.5931 8.9801 1 5 98.5931 8.9801 INE608A16IC9 PUNJAB AND SIND BK 11-May-15 98.5771 8.4977 2 500 98.5771 8.4977 INE238A16XJ9 AXIS BK 11-May-15 98.5602 8.6001 1 6 98.5602 8.6001 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 98.4872 8.4948 1 60 98.4872 8.4948 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 98.3867 8.5501 1 25 98.3867 8.5501 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 98.3678 8.5301 1 25 98.3678 8.5301 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 98.3678 8.5301 1 25 98.3678 8.5301 INE562A16HI7 INDIAN BK 21-May-15 98.3505 8.5023 1 200 98.3505 8.5023 INE028A16AT1 BK OF BARODA 22-May-15 98.2883 8.7075 1 50 98.2883 8.7075 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 98.3187 8.5503 1 25 98.3187 8.5503 INE141A16TN5 OBC 25-May-15 98.2152 8.7275 1 250 98.2152 8.7275 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 98.2395 8.4948 1 60 98.2395 8.4948 INE238A16XL5 AXIS BK 26-May-15 98.2181 8.5999 1 12.6 98.2181 8.5999 INE652A16JZ6 STATE BK OF PATIALA 29-May-15 98.1320 8.6850 5 300 98.1320 8.6850 INE434A16KU8 ANDHRA BK 29-May-15 98.1104 8.7873 1 25 98.1104 8.7873 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 98.1499 8.6002 1 5 98.1499 8.6002 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.0343 8.5101 1 50 98.0343 8.5101 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.0590 8.4999 1 50 98.0590 8.4999 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 98.0253 8.5498 2 25 98.0253 8.5498 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 97.9530 8.7675 2 250 97.9530 8.7675 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 97.8981 8.7074 8 600 97.8981 8.7074 INE476A16PZ7 CANARA BK 8-Jun-15 97.9028 8.6875 3 200 97.9028 8.6875 INE434A16KT0 ANDHRA BK 9-Jun-15 97.8561 8.7876 1 75 97.8561 8.7876 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 97.8572 8.6875 2 200 97.8572 8.6875 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 97.5862 8.4377 2 25 97.5862 8.4377 INE160A16KW5 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jul-15 96.7771 8.5601 1 75 96.7771 8.5601 INE090A16T29 ICICI BK 1-Sep-15 96.0135 8.6599 1 0.1 96.0135 8.6599 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 94.1753 8.7500 1 50 94.1753 8.7500 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 94.1008 8.5700 2 75 94.1008 8.5700 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 93.8861 8.5500 2 100 93.8861 8.5500 INE476A16PK9 CANARA BK 14-Jan-16 93.2651 8.5299 2 150 93.2651 8.5299 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 92.4205 8.4799 1 100 92.4205 8.4799 INE652A16KA7 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-16 92.4484 8.3750 3 225 92.4484 8.3750 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 92.3393 8.5299 1 25 92.3393 8.5299 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 92.2744 8.5600 1 25 92.2744 8.5600 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.3662 8.4499 1 4 92.3662 8.4499 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 92.2637 8.5251 2 29 92.2764 8.5100 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 92.1685 8.6150 1 25 92.1685 8.6150 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 92.2705 8.4000 3 150 92.2705 8.4000 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 92.1920 8.4925 1 125 92.1920 8.4925 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 92.2052 8.4538 14 825 92.2382 8.4150 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 92.1786 8.4850 7 350 92.1786 8.4850 INE705A16LE3 VIJAYA BK 9-Mar-16 92.1701 8.4951 2 100 92.1701 8.4951 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com