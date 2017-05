Mar 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 99.9793 7.5571 1 25 99.9793 7.5571 INE077A16BO7 DENA BK 12-Mar-15 99.9793 7.5571 1 15 99.9793 7.5571 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.9589 7.5038 1 35 99.9589 7.5038 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 99.9140 7.8543 1 5 99.9140 7.8543 INE434A16GB6 ANDHRA BK 17-Mar-15 99.8675 8.0711 1 25 99.8675 8.0711 INE428A16OY4 ALLAHABAD BK 19-Mar-15 99.8333 7.6202 3 125 99.8315 7.7008 INE077A16BH1 DENA BK 19-Mar-15 99.8212 8.1724 2 96.25 99.8212 8.1724 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 99.8564 7.4985 1 25 99.8564 7.4985 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 99.8266 7.9251 1 1.6 99.8266 7.9251 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 99.8012 8.0785 1 50 99.8012 8.0785 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 99.7432 7.8317 2 85 99.7393 7.9504 INE683A16DF6 THE SOUTH INDIAN BK 23-Mar-15 99.7324 8.1613 1 65 99.7324 8.1613 INE036D16FU5 THE KARUR VYSYA BK 23-Mar-15 99.7409 7.9014 1 5 99.7409 7.9014 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 99.7348 8.0879 1 0.95 99.7348 8.0879 INE705A16KD7 VIJAYA BK 24-Mar-15 99.7230 7.7989 1 65 99.7230 7.7989 INE238A16YV2 AXIS BK 27-Mar-15 99.6571 7.8493 1 50 99.6571 7.8493 INE090A16V41 ICICI BK 31-Mar-15 99.5930 7.8506 1 5 99.5930 7.8506 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 99.3925 8.5805 1 10 99.3925 8.5805 INE434A16JO3 ANDHRA BK 7-Apr-15 99.3551 8.7747 4 100 99.3551 8.7747 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 99.3533 8.7993 1 50 99.3533 8.7993 INE691A16JG4 UCO BK 7-Apr-15 99.3975 8.5094 1 25 99.3975 8.5094 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 99.3975 8.5094 1 25 99.3975 8.5094 INE434A16JO3 ANDHRA BK 7-Apr-15 99.3975 8.5094 1 25 99.3975 8.5094 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.3975 8.5094 1 25 99.3975 8.5094 INE008A16YH8 IDBI BK 9-Apr-15 99.3226 8.5840 1 140 99.3226 8.5840 INE008A16YR7 IDBI BK 15-Apr-15 99.1888 8.7797 1 275 99.1888 8.7797 INE141A16SE6 OBC 15-Apr-15 99.1868 8.5500 2 187 99.1868 8.5500 INE608A16HU3 PUNJAB AND SIND BK 15-Apr-15 99.1868 8.5500 2 125 99.1868 8.5500 INE028A16AO2 BK OF BARODA 16-Apr-15 99.1395 8.8002 1 50 99.1395 8.8002 INE428A16OZ1 ALLAHABAD BK 20-Apr-15 99.0842 8.6502 1 10 99.0842 8.6502 INE008A16WF6 IDBI BK 21-Apr-15 99.0717 8.5501 1 25 99.0717 8.5501 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 98.7220 8.7502 1 10 98.7220 8.7502 INE434A16GU6 ANDHRA BK 11-May-15 98.5872 8.5748 2 500 98.5872 8.5748 INE036D16GP3 THE KARUR VYSYA BK 11-May-15 98.5774 8.6351 6 300 98.5774 8.6351 INE528G16XV5 YES BK 11-May-15 98.5807 8.6148 4 275 98.5807 8.6148 INE008A16ZV6 IDBI BK 11-May-15 98.5993 8.5003 2 250 98.5993 8.5003 INE705A16LC7 VIJAYA BK 11-May-15 98.5592 8.7472 2 250 98.5592 8.7472 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 98.4339 8.5400 1 1 98.4339 8.5400 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 98.2529 8.5399 2 50 98.2529 8.5399 INE649A16FG0 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-15 98.0792 8.5098 1 50 98.0792 8.5098 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 98.0455 8.5602 1 25 98.0455 8.5602 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 97.9762 8.7668 2 150 97.9762 8.7668 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 98.0417 8.4774 2 100 98.0417 8.4774 INE476A16PZ7 CANARA BK 8-Jun-15 97.9765 8.4700 2 100 97.9765 8.4700 INE434A16HR0 ANDHRA BK 10-Jun-15 97.8561 8.7876 1 75 97.8561 8.7876 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 97.9176 8.5301 2 50 97.9176 8.5301 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 97.8728 8.5301 1 25 97.8728 8.5301 INE141A16QN1 OBC 14-Jul-15 97.1693 8.5750 1 50 97.1693 8.5750 INE160A16KW5 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jul-15 96.7991 8.5600 1 100 96.7991 8.5600 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 94.5965 8.5800 1 50 94.5965 8.5800 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 94.5515 8.5500 1 100 94.5515 8.5500 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 94.5275 8.5551 2 100 94.5275 8.5551 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 93.9772 8.6000 1 90 93.9772 8.6000 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 93.8861 8.5500 1 100 93.8861 8.5500 INE238A16YP4 AXIS BK 22-Dec-15 93.7418 8.5500 1 100 93.7418 8.5500 INE434A16KE2 ANDHRA BK 2-Feb-16 92.8619 8.5801 1 100 92.8619 8.5801 INE652A16KA7 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-16 92.4951 8.3660 1 25 92.4951 8.3660 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 92.3675 8.5200 1 25 92.3675 8.5200 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 92.2357 8.5825 2 50 92.2962 8.5100 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 92.2142 8.4664 8 350 92.1899 8.4950 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 92.1476 8.5450 6 325 92.1476 8.5450 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.0210 8.6708 11 725 92.0006 8.6949 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 