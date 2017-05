Mar 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 99.9788 7.7396 1 10 99.9788 7.7396 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 99.9165 7.6257 1 25 99.9165 7.6257 INE608A16GB5 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-15 99.9168 7.5983 1 25 99.9168 7.5983 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 99.7661 7.7794 1 271 99.7661 7.7794 INE476A16NA5 CANARA BK 23-Mar-15 99.7563 8.1062 1 50 99.7563 8.1062 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.7783 8.1100 2 10 99.7753 8.2200 INE141A16SP2 OBC 26-Mar-15 99.7159 7.9994 1 5 99.7159 7.9994 INE434A16JX4 ANDHRA BK 1-Apr-15 99.5388 8.4559 1 125 99.5388 8.4559 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 99.4110 8.6504 1 15.2 99.4110 8.6504 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.4442 8.5000 1 5 99.4442 8.5000 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 99.3965 8.5237 3 100 99.3965 8.5237 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 99.4212 8.4997 1 5 99.4212 8.4997 INE483A16JS1 CENTRAL BK OF INDIA 9-Apr-15 99.3752 8.4995 1 5 99.3752 8.4995 INE141A16SV0 OBC 17-Apr-15 99.1638 8.5496 1 25 99.1638 8.5496 INE008A16YV9 IDBI BK 24-Apr-15 99.0257 8.5504 1 25 99.0257 8.5504 INE608A16HZ2 PUNJAB AND SIND BK 28-Apr-15 98.8908 8.9000 1 5 98.8908 8.9000 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 98.8521 8.6500 1 5 98.8521 8.6500 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 98.7327 8.8397 1 5 98.7327 8.8397 INE976G16AN1 RBL BK 9-May-15 98.6277 8.7562 2 100 98.6277 8.7562 INE705A16LC7 VIJAYA BK 11-May-15 98.5985 8.6468 7 650 98.6096 8.5775 INE141A16TL9 OBC 11-May-15 98.6160 8.5375 1 200 98.6160 8.5375 INE608A16IC9 PUNJAB AND SIND BK 11-May-15 98.6100 8.5750 2 100 98.6100 8.5750 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 98.6014 8.4875 2 50 98.6014 8.4875 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 98.4057 8.5703 1 25 98.4057 8.5703 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 97.9288 8.5775 4 525 97.9288 8.5775 INE705A16LA1 VIJAYA BK 10-Jun-15 97.9028 8.6875 1 125 97.9028 8.6875 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 97.8880 8.5599 1 50 97.8880 8.5599 INE090A16R13 ICICI BK 15-Jun-15 97.7858 8.6998 1 5 97.7858 8.6998 INE160A16KW5 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jul-15 96.8301 8.5349 1 100 96.8301 8.5349 INE652A16KA7 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-16 92.5196 8.3601 1 25 92.5196 8.3601 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 92.3102 8.5650 2 75 92.3102 8.5650 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.3641 8.5001 1 50 92.3641 8.5001 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 92.2548 8.4650 2 50 92.2548 8.4650 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 92.1927 8.4917 9 300 92.1984 8.4850 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.1889 8.4962 4 265 92.1899 8.4950 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 92.1984 8.4850 5 250 92.1984 8.4850 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 91.8774 8.8650 1 100 91.8774 8.8650 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 92.0367 8.7000 1 100 92.0367 8.7000 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 92.0630 8.6450 1 25 92.0630 8.6450 INE691A16JU5 UCO BK 11-Mar-16 92.2126 8.4450 1 50 92.2126 8.4450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com