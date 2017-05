Mar 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 99.9384 7.5007 2 25.3 99.9374 7.6211 INE434A16GB6 ANDHRA BK 17-Mar-15 99.9157 7.6989 1 15 99.9157 7.6989 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 99.7854 7.8497 1 150 99.7854 7.8497 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 99.7868 7.7984 1 47 99.7868 7.7984 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 99.7655 7.7994 1 4 99.7655 7.7994 INE608A16HQ1 PUNJAB AND SIND BK 25-Mar-15 99.7573 7.4001 1 50 99.7573 7.4001 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 99.7230 7.7989 1 0.9 99.7230 7.7989 INE238A16YV2 AXIS BK 27-Mar-15 99.7017 7.8004 1 25 99.7017 7.8004 INE434A16HP4 ANDHRA BK 3-Apr-15 99.5157 8.4586 1 20 99.5157 8.4586 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 99.4459 8.4739 1 69 99.4459 8.4739 INE483A16JS1 CENTRAL BK OF INDIA 9-Apr-15 99.3752 8.4995 1 105 99.3752 8.4995 INE008A16WF6 IDBI BK 21-Apr-15 99.0947 8.5501 2 245.99 99.0947 8.5501 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.0895 8.5996 1 5 99.0895 8.5996 INE112A16HJ9 CORPORATION BK 27-Apr-15 98.9468 9.2502 1 5 98.9468 9.2502 INE608A16HZ2 PUNJAB AND SIND BK 28-Apr-15 98.9739 8.8002 1 5 98.9739 8.8002 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 98.9774 8.7699 1 5 98.9774 8.7699 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 98.9207 8.8498 1 25 98.9207 8.8498 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 98.7835 8.4810 1 109 98.7835 8.4810 INE141A16SW8 OBC 5-May-15 98.7806 8.5014 1 71 98.7806 8.5014 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 98.8289 8.6503 1 25 98.8289 8.6503 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 98.8182 8.7303 1 10 98.8182 8.7303 INE691A16JO8 UCO BK 5-May-15 98.8223 8.6997 1 10 98.8223 8.6997 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 98.6206 8.6529 1 200 98.6206 8.6529 INE608A16IC9 PUNJAB AND SIND BK 11-May-15 98.7022 8.5701 1 50 98.7022 8.5701 INE141A16TL9 OBC 11-May-15 98.6388 8.5372 2 25 98.6388 8.5372 INE141A16TL9 OBC 11-May-15 98.6828 8.6999 1 10 98.6828 8.6999 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 98.6753 8.7501 1 5 98.6753 8.7501 INE683A16FM7 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-15 98.5856 8.7276 4 400 98.5924 8.6852 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 98.6244 8.4850 7 300 98.6244 8.4850 INE434A16GZ5 ANDHRA BK 12-May-15 98.5684 8.8352 3 150 98.5525 8.9350 INE976G16AT8 RBL BK 13-May-15 98.5539 8.7799 1 25 98.5539 8.7799 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 98.5446 8.5564 3 500 98.5474 8.5399 INE528G16ZT4 YES BK 15-May-15 98.5348 8.6151 3 250 98.5348 8.6151 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 98.6124 8.5600 1 50 98.6124 8.5600 INE683A16FN5 THE SOUTH INDIAN BK 18-May-15 98.4538 8.6852 2 250 98.4538 8.6852 INE691A16JD1 UCO BK 18-May-15 98.4600 8.6499 1 3 98.4600 8.6499 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 98.4267 8.5799 1 25 98.4267 8.5799 INE750E16AY2 STANDARD CHARTERED BK 25-May-15 98.2936 8.6801 1 250 98.2936 8.6801 INE668A16824 TAMILNAD MERCANTILE BK 25-May-15 98.2367 8.9748 1 50 98.2367 8.9748 INE750E16BB8 STANDARD CHARTERED BK 27-May-15 98.2477 8.6800 2 50 98.2477 8.6800 INE141A16TE4 OBC 27-May-15 98.3033 8.7498 1 50 98.3033 8.7498 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 98.2453 8.5777 2 500 98.2453 8.5777 INE483A16JW3 CENTRAL BK OF INDIA 28-May-15 98.2388 8.6100 1 10 98.2388 8.6100 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 98.2130 8.6250 2 70 98.2130 8.6250 INE036D16GO6 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-15 98.1008 8.6174 1 50 98.1008 8.6174 INE112A16HQ4 CORPORATION BK 5-Jun-15 98.0731 8.5373 1 100 98.0731 8.5373 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 98.0775 8.5175 3 100 98.0775 8.5175 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 97.9654 8.5174 7 480 97.9654 8.5174 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 97.9525 8.5726 1 50 97.9525 8.5726 INE036D16GQ1 THE KARUR VYSYA BK 11-Jun-15 97.9155 8.6336 4 375 97.9193 8.6177 INE668A16832 TAMILNAD MERCANTILE BK 11-Jun-15 97.8674 8.8373 2 200 97.8674 8.8373 INE705A16KZ0 VIJAYA BK 11-Jun-15 97.9028 8.6875 1 125 97.9028 8.6875 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 97.9158 8.5376 1 100 97.9158 8.5376 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 97.9128 8.5502 1 50 97.9128 8.5502 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 97.9093 8.5648 1 25 97.9093 8.5648 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 97.8455 8.5501 1 50 97.8455 8.5501 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 95.6674 8.7001 1 25 95.6674 8.7001 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 92.3426 8.5501 2 135.7 92.3426 8.5501 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.3881 8.4951 3 84.5 92.3881 8.4951 INE976G16AR2 RBL BK 3-Mar-16 91.8520 9.0951 1 25 91.8520 9.0951 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 92.3069 8.5450 1 5 92.3069 8.5450 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 92.3036 8.5250 1 25 92.3036 8.5250 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 92.2775 8.4850 1 50 92.2775 8.4850 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 92.2577 8.4850 3 75 92.2577 8.4850 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 92.2633 8.4550 1 25 92.2633 8.4550 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 92.2649 8.5000 4 200 92.2649 8.5000 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 92.2182 8.4850 2 100 92.2182 8.4850 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.2097 8.4950 1 50 92.2097 8.4950 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 92.2097 8.4950 1 25 92.2097 8.4950 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 92.1674 8.5450 1 25 92.1674 8.5450 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 92.2043 8.4780 29 1300 92.1984 8.4850 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 92.1899 8.4950 6 325 92.1899 8.4950 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 92.1307 8.5649 6 310 92.1306 8.5650 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 92.1476 8.5450 6 300 92.1476 8.5450 INE077A16CO5 DENA BK 11-Mar-16 92.1433 8.5500 6 300 92.1433 8.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 