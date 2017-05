Apr 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16YH8 IDBI BK 9-Apr-15 99.9796 7.4475 1 75 99.9796 7.4475 INE095A16PY8 INDUSIND BK 10-Apr-15 99.9575 7.7505 2 100 99.9581 7.6500 INE683A16FI5 THE SOUTH INDIAN BK 21-Apr-15 99.7328 8.1491 2 50 99.7328 8.1491 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.7377 7.9993 1 5 99.7377 7.9993 INE008A16YV9 IDBI BK 24-Apr-15 99.6744 7.9488 1 25 99.6744 7.9488 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.6549 7.8999 1 25 99.6549 7.8999 INE608A16HW9 PUNJAB AND SIND BK 27-Apr-15 99.5910 7.8894 1 100 99.5910 7.8894 INE608A16HW9 PUNJAB AND SIND BK 27-Apr-15 99.6070 8.0006 1 5 99.6070 8.0006 INE008A16ZF9 IDBI BK 28-Apr-15 99.5690 7.8998 1 45 99.5690 7.8998 INE428A16PL8 ALLAHABAD BK 30-Apr-15 99.5249 7.9200 2 50 99.5249 7.9200 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.5513 7.8334 3 15 99.5561 7.7498 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.5418 8.0006 2 10 99.5418 8.0006 INE112A16FW6 CORPORATION BK 30-Apr-15 99.5418 8.0006 1 5 99.5418 8.0006 INE683A16FK1 THE SOUTH INDIAN BK 30-Apr-15 99.5333 8.1497 1 5 99.5333 8.1497 INE562A16GG3 INDIAN BK 30-Apr-15 99.5418 8.0006 1 5 99.5418 8.0006 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 99.4190 7.9002 2 100 99.4190 7.9002 INE683A16FF1 THE SOUTH INDIAN BK 5-May-15 99.4007 8.1505 1 25 99.4007 8.1505 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.4489 7.7798 2 25 99.4404 7.9001 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 99.4263 7.8003 1 25 99.4263 7.8003 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 99.4404 7.9001 1 5 99.4404 7.9001 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 99.4404 7.9001 1 5 99.4404 7.9001 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 99.3589 7.8504 1 50 99.3589 7.8504 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 99.3257 8.5445 1 50 99.3257 8.5445 INE008A16ZG7 IDBI BK 8-May-15 99.3589 7.8504 1 50 99.3589 7.8504 INE705A16LC7 VIJAYA BK 11-May-15 99.3251 7.7504 1 25 99.3251 7.7504 INE008A16ZV6 IDBI BK 11-May-15 99.2992 8.0500 2 10 99.2819 8.2501 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 99.1440 8.0805 1 5 99.1440 8.0805 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 99.1259 7.8502 1 50 99.1259 7.8502 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.1298 8.0103 1 25 99.1298 8.0103 INE141A16TS4 OBC 19-May-15 99.1309 8.0001 1 5 99.1309 8.0001 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 99.1226 7.8801 1 50 99.1226 7.8801 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 99.1226 7.8801 1 25 99.1226 7.8801 INE141A16SF3 OBC 20-May-15 99.1094 7.9998 1 25 99.1094 7.9998 INE692A16EB4 UNION BK OF INDIA 22-May-15 98.9402 8.8857 2 125 98.9402 8.8857 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 98.9867 7.9498 1 95 98.9867 7.9498 INE090A16W40 ICICI BK 25-May-15 99.0018 8.0004 1 5 99.0018 8.0004 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 98.9924 7.7399 1 100 98.9924 7.7399 INE095A16NT3 INDUSIND BK 26-May-15 98.9718 7.8998 1 75 98.9718 7.8998 INE166A16ML1 ING VYSYA BK 27-May-15 98.9440 7.9501 1 120 98.9440 7.9501 INE141A16TE4 OBC 27-May-15 98.9637 7.8002 1 5 98.9637 7.8002 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 98.9267 7.9201 1 5 98.9267 7.9201 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 98.9321 7.8798 1 100 98.9321 7.8798 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 98.9082 7.9001 1 50 98.9082 7.9001 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.8545 7.9802 1 5 98.8545 7.9802 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 98.8332 7.9798 1 50 98.8332 7.9798 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 98.8280 7.8701 1 25 98.8280 7.8701 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.7725 8.1001 1 25 98.7725 8.1001 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 98.7756 7.9375 3 1075 98.7890 7.8497 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 98.8055 7.8797 2 175 98.8055 7.8797 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.7905 7.8399 1 50 98.7905 7.8399 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.8085 7.8597 2 50 98.8085 7.8597 INE141A16SJ5 OBC 4-Jun-15 98.7875 7.9999 1 25 98.7875 7.9999 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 98.7442 8.0036 2 150 98.7439 8.0053 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 98.7470 7.9853 1 100 98.7470 7.9853 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 98.7661 8.0000 1 50 98.7661 8.0000 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.7051 7.8498 2 500 98.7051 7.8498 INE090A16Q71 ICICI BK 8-Jun-15 98.6436 8.2278 1 100 98.6436 8.2278 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 98.7002 7.8799 1 75 98.7002 7.8799 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 98.7300 7.8252 1 25 98.7300 7.8252 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 98.6940 7.7903 1 50 98.6940 7.7903 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.6649 7.8398 1 200 98.6649 7.8398 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.6632 7.8499 1 100 98.6632 7.8499 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.6363 8.0100 1 100 98.6363 8.0100 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 98.6061 8.1899 1 25 98.6061 8.1899 INE705A16KZ0 VIJAYA BK 11-Jun-15 98.6303 7.9201 1 100 98.6303 7.9201 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 98.6127 7.8998 2 300 98.6127 7.8998 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.6179 7.8698 4 125 98.6179 7.8698 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 98.6161 7.8802 1 100 98.6161 7.8802 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 98.5496 7.8998 3 500 98.5496 7.8998 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 98.5715 7.8949 1 200 98.5715 7.8949 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.5438 8.0503 2 200 98.5438 8.0503 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.5514 7.8899 2 100 98.5514 7.8899 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.5459 7.9203 2 50 98.5459 7.9203 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 98.5622 7.8302 1 50 98.5622 7.8302 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.5586 7.8501 1 50 98.5586 7.8501 INE434A16JN5 ANDHRA BK 15-Jun-15 98.5528 7.9998 1 25 98.5528 7.9998 INE434A16LE0 ANDHRA BK 16-Jun-15 98.5102 8.0000 1 100 98.5102 8.0000 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 98.4931 7.8653 1 250 98.4931 7.8653 IN