Apr 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16PY8 INDUSIND BK 10-Apr-15 99.9786 7.8127 1 50 99.9786 7.8127 INE434A16KG7 ANDHRA BK 21-Apr-15 99.7442 7.8005 3 250 99.7442 7.8005 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.7442 7.8005 1 50 99.7442 7.8005 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.5717 7.8501 1 5 99.5717 7.8501 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 99.4672 7.8205 1 5 99.4672 7.8205 INE428A16PN4 ALLAHABAD BK 5-May-15 99.4415 8.1999 1 5 99.4415 8.1999 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.3597 8.4006 1 5 99.3597 8.4006 INE238A16XJ9 AXIS BK 11-May-15 99.3113 7.9100 1 175 99.3113 7.9100 INE476A16NM0 CANARA BK 11-May-15 99.3143 7.8753 1 50 99.3143 7.8753 INE691A16JD1 UCO BK 18-May-15 99.1640 7.8901 1 200 99.1640 7.8901 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 99.1232 7.8747 1 25 99.1232 7.8747 INE008A16ZI3 IDBI BK 21-May-15 99.1149 7.9499 1 5 99.1149 7.9499 INE141A16TN5 OBC 25-May-15 99.0167 7.8798 1 240 99.0167 7.8798 INE683A16FL9 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-15 99.0233 8.0003 1 5 99.0233 8.0003 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.0144 7.7303 1 100 99.0144 7.7303 INE238A16XL5 AXIS BK 26-May-15 98.9892 7.9300 1 50 98.9892 7.9300 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 98.9089 8.5669 1 25 98.9089 8.5669 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 98.9001 8.6368 1 25 98.9001 8.6368 INE008A16ZK9 IDBI BK 27-May-15 98.9782 7.8502 1 5 98.9782 7.8502 INE483A16JW3 CENTRAL BK OF INDIA 28-May-15 98.9510 7.8968 1 29 98.9510 7.8968 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 98.9254 7.9298 1 100 98.9254 7.9298 INE095A16QC2 INDUSIND BK 29-May-15 98.9160 7.9999 1 5 98.9160 7.9999 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.8730 7.8499 2 125 98.8730 7.8499 INE090A16Q22 ICICI BK 1-Jun-15 98.8616 7.9302 1 100 98.8616 7.9302 INE036D16GN8 THE KARUR VYSYA BK 1-Jun-15 98.8659 7.8999 1 5 98.8659 7.8999 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.8510 7.8564 3 150 98.8520 7.8497 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 98.8447 7.9002 1 140 98.8447 7.9002 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 98.8520 7.8497 2 75 98.8520 7.8497 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.8293 7.8610 2 225 98.8310 7.8497 INE649A16FG0 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-15 98.8457 7.7498 1 25 98.8457 7.7498 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.8147 7.8183 3 125 98.8099 7.8503 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 98.8159 7.8103 1 50 98.8159 7.8103 INE562A16HL1 INDIAN BK 4-Jun-15 98.7874 8.0006 1 10 98.7874 8.0006 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 98.7876 7.8588 2 250 98.7844 7.8799 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.7260 7.8502 3 350 98.7260 7.8502 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 98.7051 7.8498 2 75 98.7051 7.8498 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 98.6792 7.8798 2 240 98.6792 7.8798 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.6792 7.8798 1 75 98.6792 7.8798 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.6841 7.8501 1 50 98.6841 7.8501 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 98.6825 7.8598 1 50 98.6825 7.8598 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.6858 7.8399 1 50 98.6858 7.8399 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 98.6841 7.8501 1 25 98.6841 7.8501 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 98.6841 7.8501 1 25 98.6841 7.8501 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 98.6405 7.8603 2 100 98.6405 7.8603 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 98.6296 8.0499 1 25 98.6296 8.0499 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 98.5715 7.8949 2 300 98.5715 7.8949 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 98.5785 7.8554 4 125 98.5742 7.8798 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.5724 7.8899 1 100 98.5724 7.8899 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 98.5706 7.9000 2 50 98.5706 7.9000 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.5759 7.8702 1 25 98.5759 7.8702 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.5670 7.9201 1 25 98.5670 7.9201 INE691A16JX9 UCO BK 15-Jun-15 98.5759 7.8702 1 25 98.5759 7.8702 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 98.5010 8.0502 1 150 98.5010 8.0502 INE691A16JZ4 UCO BK 18-Jun-15 98.5168 7.8503 1 75 98.5168 7.8503 INE667A16EZ5 SYNDICATE BK 18-Jun-15 98.5131 7.8701 1 50 98.5131 7.8701 INE077A16CR8 DENA BK 19-Jun-15 98.4962 7.9607 2 100 98.5020 7.9298 INE705A16LK0 VIJAYA BK 19-Jun-15 98.4898 7.8827 1 4 98.4898 7.8827 INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 98.4694 7.8799 2 100 98.4694 7.8799 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.4236 7.9000 1 50 98.4236 7.9000 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.4026 7.9002 2 225 98.4026 7.9002 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 98.3710 7.8498 6 275 98.3710 7.8498 INE168A16LB0 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Jun-15 98.3301 8.0502 1 150 98.3301 8.0502 INE008A16A39 IDBI BK 25-Jun-15 98.3515 8.0498 1 100 98.3515 8.0498 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 98.3567 7.9198 1 50 98.3567 7.9198 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 98.2728 7.9199 2 200 98.2728 7.9199 INE434A16LG5 ANDHRA BK 2-Jul-15 98.1484 8.1974 2 300 98.1484 8.1974 INE434A16IK3 ANDHRA BK 3-Jul-15 98.1340 8.1650 3 400 98.1335 8.1674 INE434A16IJ5 ANDHRA BK 6-Jul-15 98.0705 8.1603 3 350 98.0712 8.1575 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 98.0944 8.1501 1 50 98.0944 8.1501 INE652A16JM4 STATE BK OF PATIALA 21-Jul-15 97.7559 8.1349 1 2 97.7559 8.1349 INE112A16GU8 CORPORATION BK 31-Aug-15 96.8478 8.2500 1 50 96.8478 8.2500 INE976G16AL5 RBL BK 31-Aug-15 96.7030 8.6419 1 0.8 96.7030 8.6419 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 96.7842 8.2501 1 50 96.7842 8.2501 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 96.7631 8.2499 1 50 96.7631 8.2499 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 95.3569 8.3049 1 50 95.3569 8.3049 INE434A16JW6 ANDHRA BK 3-Dec-15 94.8658 8.3000 1 50 94.8658 8.3000 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 94.8658 8.3000 1 50 94.8658 8.3000 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 94.7785 8.2751 1 50 94.7785 8.2751 INE141A16UA0 OBC 10-Dec-15 94.7732 8.2500 1 50 94.7732 8.2500 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 94.7175 8.2750 1 100 94.7175 8.2750 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 93.2708 8.2551 2 20 93.2746 8.2501 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 93.1717 8.3074 1 10 93.1717 8.3074 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.1176 8.2500 2 67 93.1176 8.2500 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 93.0853 8.2916 1 25 93.0853 8.2916 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 93.0267 8.3163 1 5 93.0267 8.3163 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.0979 8.2251 2 50 93.1175 8.2000 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 93.0890 8.2115 2 26 93.0579 8.2512 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 93.0158 8.3050 1 25 93.0158 8.3050 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.9415 8.2500 1 25 92.9415 8.2500 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 92.9214 8.3000 1 25 92.9214 8.3000 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 92.9813 8.2000 2 125 92.9813 8.2000 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 92.9140 8.2601 2 50 92.9140 8.2601 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 92.9972 8.1800 2 50 92.9972 8.1800 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 92.9391 8.1800 2 50 92.9391 8.1800 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 92.7889 8.2700 1 25 92.7889 8.2700 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 92.8618 8.1799 1 25 92.8618 8.1799 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 92.7682 8.1999 2 36.75 92.7682 8.1999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 