Apr 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16AO2 BK OF BARODA 16-Apr-15 99.8728 7.7479 1 25 99.8728 7.7479 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.7670 7.7494 2 50 99.7670 7.7494 INE608A16HW9 PUNJAB AND SIND BK 27-Apr-15 99.6998 7.8502 1 5 99.6998 7.8502 INE238A16YU4 AXIS BK 28-Apr-15 99.6144 7.8494 1 25 99.6144 7.8494 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.6193 7.7493 1 10 99.6193 7.7493 INE095A16PW2 INDUSIND BK 30-Apr-15 99.5717 7.8501 1 25 99.5717 7.8501 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.6403 7.7509 1 5 99.6403 7.7509 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 99.5261 7.8999 1 5 99.5261 7.8999 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 99.4686 7.7999 1 5 99.4686 7.7999 INE036D16GP3 THE KARUR VYSYA BK 11-May-15 99.3976 7.9003 1 5 99.3976 7.9003 INE008A16ZV6 IDBI BK 11-May-15 99.4052 7.8000 1 5 99.4052 7.8000 INE008A16ZI3 IDBI BK 21-May-15 99.1945 7.7999 1 5 99.1945 7.7999 INE141A16TU0 OBC 22-May-15 99.1735 7.7997 1 5 99.1735 7.7997 INE683A16FL9 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-15 99.0709 8.1500 1 5 99.0709 8.1500 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 99.0148 7.8951 1 60 99.0148 7.8951 INE434A16HI9 ANDHRA BK 26-May-15 99.0148 7.8951 1 60 99.0148 7.8951 INE008A16ZK9 IDBI BK 27-May-15 98.9993 7.8499 1 95 98.9993 7.8499 INE483A16JW3 CENTRAL BK OF INDIA 28-May-15 98.9724 7.8952 1 60 98.9724 7.8952 INE008A16ZL7 IDBI BK 28-May-15 99.0233 8.0003 1 5 99.0233 8.0003 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 98.9545 7.8702 1 150 98.9545 7.8702 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 99.0018 8.0004 1 25 99.0018 8.0004 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 98.9341 8.0251 2 10 98.9309 8.0498 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 99.0142 7.9000 1 5 99.0142 7.9000 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.8701 7.8703 1 150 98.8701 7.8703 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 98.8730 7.8499 1 100 98.8730 7.8499 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 98.8630 7.9203 2 50 98.8630 7.9203 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.9428 7.8000 1 25 98.9428 7.8000 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.8491 7.8698 1 25 98.8491 7.8698 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 98.8310 7.8497 1 50 98.8310 7.8497 INE562A16HL1 INDIAN BK 4-Jun-15 98.8280 7.8701 1 40 98.8280 7.8701 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.8280 7.8701 1 25 98.8280 7.8701 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 98.9010 7.7999 1 25 98.9010 7.7999 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 98.8055 7.8797 1 50 98.8055 7.8797 INE434A16KS2 ANDHRA BK 8-Jun-15 98.7438 7.8703 2 100 98.7438 7.8703 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.7438 7.8703 1 25 98.7438 7.8703 INE238A16WS2 AXIS BK 8-Jun-15 98.7391 7.9001 1 25 98.7391 7.9001 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 98.7438 7.8703 1 25 98.7438 7.8703 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 98.7328 7.8078 2 100 98.7260 7.8502 INE095A16OA1 INDUSIND BK 9-Jun-15 98.7200 7.8876 1 50 98.7200 7.8876 INE238A16WR4 AXIS BK 9-Jun-15 98.7180 7.9001 1 25 98.7180 7.9001 INE683A16FS4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Jun-15 98.7433 8.1497 1 5 98.7433 8.1497 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 98.6972 7.8984 4 290 98.6969 7.9002 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.7018 7.8701 2 200 98.7018 7.8701 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 98.7018 7.8701 2 100 98.7018 7.8701 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 98.7018 7.8701 1 75 98.7018 7.8701 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 98.7018 7.8701 1 25 98.7018 7.8701 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 98.7215 8.1499 1 25 98.7215 8.1499 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.7051 7.8498 1 0.7 98.7051 7.8498 INE705A16KZ0 VIJAYA BK 11-Jun-15 98.6759 7.8997 1 50 98.6759 7.8997 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 98.6759 7.8997 1 25 98.6759 7.8997 INE667A16FC1 SYNDICATE BK 12-Jun-15 98.6577 7.8826 1 135 98.6577 7.8826 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 98.6548 7.8999 1 25 98.6548 7.8999 INE090A16R21 ICICI BK 12-Jun-15 98.6540 7.9047 1 0.02 98.6540 7.9047 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.5916 7.9001 2 200 98.5916 7.9001 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.5860 7.9321 2 125 98.5951 7.8802 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.5949 7.8811 2 105 98.5916 7.9001 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.5793 7.9701 1 100 98.5793 7.9701 INE008A16ZD4 IDBI BK 15-Jun-15 98.5916 7.9001 1 100 98.5916 7.9001 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 98.6066 7.8148 1 50 98.6066 7.8148 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 98.5969 7.8700 1 45 98.5969 7.8700 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 98.5377 7.8501 1 250 98.5377 7.8501 INE691A16JZ4 UCO BK 18-Jun-15 98.5322 7.8801 1 75 98.5322 7.8801 INE077A16CR8 DENA BK 19-Jun-15 98.4889 8.0002 1 50 98.4889 8.0002 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.4446 7.8999 3 125 98.4446 7.8999 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.3780 8.1323 1 75 98.3780 8.1323 INE667A16FA5 SYNDICATE BK 24-Jun-15 98.4114 7.8559 2 250 98.3987 7.9198 INE691A16KB3 UCO BK 25-Jun-15 98.3857 7.8801 1 150 98.3857 7.8801 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 98.3918 7.8498 1 100 98.3918 7.8498 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 98.3615 8.0002 2 100 98.3615 8.0002 INE683A16FR6 THE SOUTH INDIAN BK 25-Jun-15 98.3681 7.9674 1 50 98.3681 7.9674 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.3867 7.8751 1 15 98.3867 7.8751 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 98.3554 7.9264 6 350 98.3597 7.9051 INE238A16XC4 AXIS BK 26-Jun-15 98.4040 7.9998 1 25 98.4040 7.9998 INE434A16LG5 ANDHRA BK 2-Jul-15 98.1717 8.1898 3 100 98.1717 8.1898 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 98.0930 8.1561 4 125 98.0921 8.1601 INE095A16OH6 INDUSIND BK 6-Jul-15 98.0755 8.2325 1 5 98.0755 8.2325 INE528G16YR1 YES BK 6-Jul-15 98.0829 8.2002 1 5 98.0829 8.2002 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 96.8317 8.1799 2 100 96.8317 8.1799 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 96.8737 8.1800 1 25 96.8737 8.1800 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 96.6071 8.1650 2 100 96.6051 8.1700 INE457A16FX3 BK OF MAHARASHTRA 23-Sep-15 96.4005 8.2101 1 25 96.4005 8.2101 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 95.9353 8.2700 2 50 95.9070 8.3300 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 95.6667 8.3500 1 25 95.6667 8.3500 INE141A16UA0 OBC 10-Dec-15 94.7732 8.2500 1 75 94.7732 8.2500 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 93.2900 8.2557 1 5 93.2900 8.2557 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 93.1851 8.3157 4 70.5 93.1851 8.3157 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.1018 8.2201 2 75 93.1018 8.2201 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 93.0940 8.2300 1 50 93.0940 8.2300 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 93.0591 8.2000 2 75 93.0591 8.2000 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 92.9885 8.2400 1 50 92.9885 8.2400 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.9690 8.2400 1 25 92.9690 8.2400 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 92.9813 8.2000 1 50 92.9813 8.2000 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 92.8990 8.2300 1 50 92.8990 8.2300 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 92.9231 8.2000 1 50 92.9231 8.2000 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 92.9070 8.2201 1 50 92.9070 8.2201 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 92.9070 8.2201 1 25 92.9070 8.2201 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 92.8287 8.2933 3 150 92.8234 8.2999 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 92.8876 8.2200 1 10 92.8876 8.2200 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 92.8213 8.2299 1 50 92.8213 8.2299 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 92.7875 8.2000 2 125 92.7875 8.2000 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 92.8456 8.1999 1 50 92.8456 8.1999 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 92.7406 8.2100 2 32 92.7406 8.2100 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 92.7242 8.2300 1 25 92.7242 8.2300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com