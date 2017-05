Apr 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16SQ0 OBC 20-Apr-15 99.8502 7.8227 1 25 99.8502 7.8227 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.8261 7.9503 2 50 99.8282 7.8519 INE008A16WF6 IDBI BK 21-Apr-15 99.8239 8.0487 1 25 99.8239 8.0487 INE608A16HV1 PUNJAB AND SIND BK 22-Apr-15 99.8019 8.0500 1 45 99.8019 8.0500 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 99.8506 7.8018 1 25 99.8506 7.8018 INE008A16YV9 IDBI BK 24-Apr-15 99.7580 8.0495 1 50 99.7580 8.0495 INE008A16YG0 IDBI BK 27-Apr-15 99.7383 7.9809 1 5 99.7383 7.9809 INE457A16EM9 BK OF MAHARASHTRA 28-Apr-15 99.6764 7.8998 1 5 99.6764 7.8998 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.7159 7.9994 1 5 99.7159 7.9994 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.6404 7.7487 1 200 99.6404 7.7487 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.6357 7.8503 4 80 99.6357 7.8503 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.6357 7.8503 1 5 99.6357 7.8503 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.6731 7.9807 1 5 99.6731 7.9807 INE166A16MK3 ING VYSYA BK 5-May-15 99.5500 8.2496 1 25 99.5500 8.2496 INE077A16CJ5 DENA BK 5-May-15 99.5663 7.9495 1 5 99.5663 7.9495 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 99.4984 8.0003 2 325 99.4984 8.0003 INE683A16FM7 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-15 99.3934 8.2504 1 25 99.3934 8.2504 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 99.2055 7.9004 1 5 99.2055 7.9004 INE028A16AT1 BK OF BARODA 22-May-15 99.1546 7.9795 2 50 99.1546 7.9795 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 99.1682 7.8501 1 25 99.1682 7.8501 INE608A16IO4 PUNJAB AND SIND BK 22-May-15 99.2055 7.9004 1 5 99.2055 7.9004 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.1048 7.8500 1 25 99.1048 7.8500 INE691A16JY7 UCO BK 25-May-15 99.1417 7.8998 1 5 99.1417 7.8998 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.0996 7.7124 2 100 99.0996 7.7124 INE095A16NT3 INDUSIND BK 26-May-15 99.0791 7.8896 2 49 99.0791 7.8896 INE095A16QC2 INDUSIND BK 29-May-15 99.0142 7.9000 1 5 99.0142 7.9000 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.9637 7.8002 1 50 98.9637 7.8002 INE691A16JS9 UCO BK 1-Jun-15 98.9854 7.9601 1 25 98.9854 7.9601 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.9905 7.9197 1 25 98.9905 7.9197 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 98.9653 7.9503 1 25 98.9653 7.9503 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 98.9428 7.8000 2 23 98.9428 7.8000 INE691A16JA7 UCO BK 2-Jun-15 98.9525 8.0497 1 5 98.9525 8.0497 INE008A16ZT0 IDBI BK 3-Jun-15 98.8960 7.9894 1 25 98.8960 7.9894 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.9611 7.8200 1 5 98.9611 7.8200 INE562A16HL1 INDIAN BK 4-Jun-15 98.9010 7.7999 1 50 98.9010 7.7999 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 98.8847 7.7675 3 118 98.8847 7.7675 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.8159 7.8103 1 25 98.8159 7.8103 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 98.8034 7.7552 1 50 98.8034 7.7552 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.7618 7.8898 3 250 98.7618 7.8898 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.7525 7.9498 1 100 98.7525 7.9498 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 98.7602 7.9001 1 100 98.7602 7.9001 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.7649 7.8698 1 50 98.7649 7.8698 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 98.7995 7.9198 1 25 98.7995 7.9198 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 98.7199 7.8884 11 1200 98.7200 7.8876 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 98.7100 7.9501 1 150 98.7100 7.9501 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.6523 7.9145 6 550 98.6464 7.9499 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.6464 7.9499 2 100 98.6464 7.9499 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.6548 7.8999 2 75 98.6548 7.8999 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 98.6649 7.8398 1 25 98.6649 7.8398 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.6548 7.8999 3 16.4 98.6548 7.8999 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 98.5545 7.9902 1 25 98.5545 7.9902 INE095A16QF5 INDUSIND BK 20-Jun-15 98.5324 7.9949 2 200 98.5324 7.9949 INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 98.5496 7.8998 1 50 98.5496 7.8998 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.5096 7.8887 6 340 98.5113 7.8798 INE691A16KB3 UCO BK 25-Jun-15 98.4523 7.8602 1 150 98.4523 7.8602 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.4465 7.8901 1 150 98.4465 7.8901 INE608A16IQ9 PUNJAB AND SIND BK 26-Jun-15 98.4197 7.9199 1 76 98.4197 7.9199 INE141A16TW6 OBC 26-Jun-15 98.4237 7.8995 1 75 98.4237 7.8995 INE095A16OH6 INDUSIND BK 6-Jul-15 98.1401 8.2349 1 100 98.1401 8.2349 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 96.8764 8.2299 2 25 96.8764 8.2299 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 95.4318 8.3200 1 50 95.4318 8.3200 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 93.4520 8.2499 1 3 93.4520 8.2499 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.2137 8.2270 2 51.15 93.2137 8.2270 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.1759 8.2001 1 25 93.1759 8.2001 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 92.9882 8.2900 2 50 92.9882 8.2900 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 93.0001 8.2501 1 25 93.0001 8.2501 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 92.9336 8.2600 4 175 92.9336 8.2600 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 92.9574 8.2301 2 100 92.9574 8.2301 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 92.9097 8.2900 1 50 92.9097 8.2900 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 92.9727 8.2600 1 25 92.9727 8.2600 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 92.8823 8.2998 1 7.99 92.8823 8.2998 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 92.8652 8.2967 1 5 92.8652 8.2967 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 92.8456 8.1999 2 50 92.8456 8.1999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 