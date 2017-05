Apr 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.8687 7.9979 3 250 99.8687 7.9979 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 99.8487 7.9015 2 480.02 99.8506 7.8018 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.8031 8.0011 1 40 99.8031 8.0011 INE476A16PN3 CANARA BK 24-Apr-15 99.8031 8.0011 1 25 99.8031 8.0011 INE483A16JT9 CENTRAL BK OF INDIA 28-Apr-15 99.7159 7.9994 1 25 99.7159 7.9994 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.6942 7.9982 5 330 99.6979 7.9000 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.6723 8.0003 1 100 99.6723 8.0003 INE683A16FK1 THE SOUTH INDIAN BK 30-Apr-15 99.6922 8.0496 1 25 99.6922 8.0496 INE691A16JR1 UCO BK 30-Apr-15 99.6903 8.0994 1 25 99.6903 8.0994 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.6998 7.8502 1 5 99.6998 7.8502 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 99.5606 8.0537 4 250 99.5380 8.4706 INE428A16PN4 ALLAHABAD BK 5-May-15 99.5608 8.0508 1 70 99.5608 8.0508 INE077A16CJ5 DENA BK 5-May-15 99.5652 7.9698 1 50 99.5652 7.9698 INE237A16E61 KOTAK MAH BK 5-May-15 99.5853 7.9998 1 25 99.5853 7.9998 INE691A16JO8 UCO BK 5-May-15 99.5775 8.1509 1 5 99.5775 8.1509 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.5166 8.0587 2 30 99.5142 8.0992 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 99.4404 7.9001 1 25 99.4404 7.9001 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 99.4618 7.9002 1 10 99.4618 7.9002 INE528G16XV5 YES BK 11-May-15 99.4550 8.0006 1 5 99.4550 8.0006 INE008A16ZV6 IDBI BK 11-May-15 99.4483 8.0995 1 5 99.4483 8.0995 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 99.4475 7.7993 1 5 99.4475 7.7993 INE976G16AT8 RBL BK 13-May-15 99.3934 8.2504 1 5 99.3934 8.2504 INE008A16YS5 IDBI BK 14-May-15 99.3976 7.9003 1 10 99.3976 7.9003 INE090A16W73 ICICI BK 15-May-15 99.3511 8.2205 1 5 99.3511 8.2205 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 99.2268 8.6187 1 50 99.2268 8.6187 INE141A16TS4 OBC 19-May-15 99.2908 7.9002 1 10 99.2908 7.9002 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.1400 7.9158 3 125 99.1331 7.9796 INE095A16NT3 INDUSIND BK 26-May-15 99.1425 7.6999 2 100 99.1425 7.6999 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 99.1298 8.0103 1 25 99.1298 8.0103 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.1417 7.7071 1 25 99.1417 7.7071 INE483A16JW3 CENTRAL BK OF INDIA 28-May-15 99.0779 7.9000 1 5 99.0779 7.9000 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 99.0531 7.9301 1 150 99.0531 7.9301 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 99.0779 7.9000 1 125 99.0779 7.9000 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.9905 7.9197 2 100 98.9905 7.9197 INE090A16Q22 ICICI BK 1-Jun-15 98.9854 7.9601 2 100 98.9854 7.9601 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.9653 7.9503 1 100 98.9653 7.9503 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 98.9679 7.9301 1 50 98.9679 7.9301 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.9440 7.9501 4 525 98.9440 7.9501 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.9782 7.8502 1 100 98.9782 7.8502 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 98.9267 7.9201 2 125 98.9267 7.9201 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 98.9361 7.8500 1 25 98.9361 7.8500 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 98.9294 7.9000 2 125 98.9294 7.9000 INE476A16QD2 CANARA BK 5-Jun-15 98.9014 7.9499 2 100 98.9014 7.9499 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 98.9263 7.7677 2 23 98.9263 7.7677 INE457A16FA1 BK OF MAHARASHTRA 8-Jun-15 98.8361 7.9597 1 50 98.8361 7.9597 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.8447 7.9002 1 50 98.8447 7.9002 INE434A16KS2 ANDHRA BK 8-Jun-15 98.8635 7.7702 1 30 98.8635 7.7702 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 98.7985 7.9265 2 150 98.7995 7.9198 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 98.8040 7.8897 1 100 98.8040 7.8897 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 98.8236 7.9000 1 100 98.8236 7.9000 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 98.7650 8.1502 1 25 98.7650 8.1502 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 98.7565 7.9237 5 275 98.7571 7.9201 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 98.7581 7.9138 4 125 98.7680 7.8498 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 98.7478 7.9802 1 45 98.7478 7.9802 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.7571 7.9201 1 25 98.7571 7.9201 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.6986 7.8897 3 300 98.6986 7.8897 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.6888 7.9499 3 100 98.6888 7.9499 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.6969 7.9002 2 100 98.6969 7.9002 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.6969 7.9002 2 100 98.6969 7.9002 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 98.6081 8.0502 1 300 98.6081 8.0502 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 98.6649 7.8398 2 250 98.6649 7.8398 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 98.6337 7.9001 1 75 98.6337 7.9001 INE476A16QH3 CANARA BK 18-Jun-15 98.6269 7.9400 1 10 98.6269 7.9400 INE095A16QF5 INDUSIND BK 20-Jun-15 98.5776 7.9798 3 200 98.5776 7.9798 INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 98.5934 7.8899 1 50 98.5934 7.8899 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.5503 7.8958 4 240 98.5550 7.8700 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.5777 7.8601 1 100 98.5777 7.8601 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.5194 7.9499 1 200 98.5194 7.9499 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 98.5094 7.8900 1 50 98.5094 7.8900 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 98.4824 7.9220 5 500 98.4884 7.8902 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.4892 7.8859 2 350 98.4903 7.8801 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 98.4875 7.8949 1 225 98.4875 7.8949 INE008A16A39 IDBI BK 25-Jun-15 98.4583 8.0497 1 100 98.4583 8.0497 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 98.4790 7.9400 1 50 98.4790 7.9400 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.4884 7.8902 1 50 98.4884 7.8902 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 98.4736 7.8579 1 150 98.4736 7.8579 INE238A16XC4 AXIS BK 26-Jun-15 98.4598 7.9301 1 25 98.4598 7.9301 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 98.4026 7.9002 1 250 98.4026 7.9002 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 98.4177 7.9301 1 200 98.4177 7.9301 INE095A16QG3 INDUSIND BK 2-Jul-15 98.2706 8.2351 1 250 98.2706 8.2351 INE095A16QI9 INDUSIND BK 3-Jul-15 98.2488 8.2350 1 250 98.2488 8.2350 INE434A16IK3 ANDHRA BK 3-Jul-15 98.2562 8.1998 1 2.75 98.2562 8.1998 INE095A16OH6 INDUSIND BK 6-Jul-15 98.1836 8.2348 3 300 98.1836 8.2348 INE434A16IJ5 ANDHRA BK 6-Jul-15 98.1911 8.2001 1 5 98.1911 8.2001 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 94.8811 8.2050 2 100 94.8781 8.2101 INE652A16KA7 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-16 93.1103 8.4401 1 25 93.1103 8.4401 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 93.1818 8.3201 1 100 93.1818 8.3201 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.2296 8.2575 1 25 93.2296 8.2575 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.2208 8.1924 2 25 93.2208 8.1924 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.0697 8.2612 3 150 93.0628 8.2700 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 93.0357 8.3300 2 25 93.0357 8.3300 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 92.8479 8.5200 1 25 92.8479 8.5200 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 93.0316 8.3100 1 25 93.0316 8.3100 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.0000 8.3000 1 50 93.0000 8.3000 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 92.9962 8.3300 1 25 92.9962 8.3300 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 92.9056 8.3200 1 100 92.9056 8.3200 INE514E16AE4 EXIM 16-Mar-16 92.9574 8.2301 1 35 92.9574 8.2301 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 *: Crores
Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 