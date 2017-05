Apr 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16YI6 IDBI BK 20-Apr-15 99.9115 8.0828 1 155 99.9115 8.0828 INE008A16WF6 IDBI BK 21-Apr-15 99.8901 8.0315 1 25 99.8901 8.0315 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.8906 7.9949 1 5 99.8906 7.9949 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.9135 7.9000 1 5 99.9135 7.9000 INE428A16PI4 ALLAHABAD BK 24-Apr-15 99.8250 7.9984 2 195 99.8250 7.9984 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.8261 7.9480 2 100 99.8261 7.9480 INE608A16HW9 PUNJAB AND SIND BK 27-Apr-15 99.7595 7.9995 2 100 99.7595 7.9995 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.7375 8.0057 2 120 99.7367 8.0299 INE428A16PD5 ALLAHABAD BK 28-Apr-15 99.7595 7.9995 1 25 99.7595 7.9995 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.7595 7.9995 1 25 99.7595 7.9995 INE651A16HF4 STATE BK OF MYSORE 28-Apr-15 99.7670 7.7494 1 5 99.7670 7.7494 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.7159 7.9994 2 210 99.7159 7.9994 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.7159 7.9994 2 110 99.7159 7.9994 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.7247 7.7509 1 25 99.7247 7.7509 INE008A16YL0 IDBI BK 30-Apr-15 99.7230 7.7989 1 5 99.7230 7.7989 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.6941 7.9997 1 5 99.6941 7.9997 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 99.5853 7.9999 5 491 99.5853 8.0001 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 99.6070 8.0006 2 205 99.6070 8.0006 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 99.6070 8.0006 1 200 99.6070 8.0006 INE166A16MK3 ING VYSYA BK 5-May-15 99.5801 8.1005 1 75 99.5801 8.1005 INE428A16PN4 ALLAHABAD BK 5-May-15 99.5843 8.0192 1 70 99.5843 8.0192 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.6070 8.0006 1 5 99.6070 8.0006 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 99.6070 8.0006 1 5 99.6070 8.0006 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 99.5853 7.9998 1 5 99.5853 7.9998 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 99.5418 8.0006 1 5 99.5418 8.0006 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.5475 7.9006 1 5 99.5475 7.9006 INE705A16LC7 VIJAYA BK 11-May-15 99.4550 8.0006 2 230 99.4550 8.0006 INE705A16LC7 VIJAYA BK 11-May-15 99.4767 8.0004 1 45 99.4767 8.0004 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 99.4767 8.0004 1 5 99.4767 8.0004 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.3035 8.0002 1 200 99.3035 8.0002 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 99.3056 7.9754 2 10 99.3251 7.7504 INE141A16SF3 OBC 20-May-15 99.2603 8.0001 3 125 99.2603 8.0001 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 99.2612 7.9903 1 50 99.2612 7.9903 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 99.2328 7.8392 2 39 99.2398 7.7666 INE028A16AT1 BK OF BARODA 22-May-15 99.2387 8.0002 1 25 99.2387 8.0002 INE077A16CM9 DENA BK 25-May-15 99.1525 7.9995 1 50 99.1525 7.9995 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.1659 7.6752 2 75 99.1659 7.6752 INE008A16ZK9 IDBI BK 27-May-15 99.1072 8.0197 1 25 99.1072 8.0197 INE692A16EE8 UNION BK OF INDIA 28-May-15 99.1204 7.9001 1 5 99.1204 7.9001 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 99.0935 7.9500 1 50 99.0935 7.9500 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.0048 7.9760 4 80 99.0056 7.9696 INE691A16JS9 UCO BK 1-Jun-15 99.0031 7.9898 1 25 99.0031 7.9898 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.9983 7.8579 1 30 98.9983 7.8579 INE090A16X31 ICICI BK 2-Jun-15 99.0056 7.8000 1 25 99.0056 7.8000 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 99.0008 7.8381 1 25 99.0008 7.8381 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 98.9804 7.9997 1 25 98.9804 7.9997 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 98.9829 7.9799 1 25 98.9829 7.9799 INE141A16SJ5 OBC 4-Jun-15 98.9653 7.9503 1 50 98.9653 7.9503 INE237A16E95 KOTAK MAH BK 5-Jun-15 98.9106 8.0402 1 100 98.9106 8.0402 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 98.9473 7.7665 1 55 98.9473 7.7665 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 98.9173 7.9902 2 50 98.9173 7.9902 INE457A16FA1 BK OF MAHARASHTRA 8-Jun-15 98.8517 8.0000 3 100 98.8517 8.0000 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 98.8545 7.9802 1 75 98.8545 7.9802 INE095A16OA1 INDUSIND BK 9-Jun-15 98.8447 7.9002 1 50 98.8447 7.9002 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 98.8346 7.9701 1 50 98.8346 7.9701 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 98.8099 7.9928 6 325 98.8118 7.9801 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.8261 7.8832 3 150 98.8310 7.8497 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 98.7883 8.1399 1 25 98.7883 8.1399 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 98.8236 7.9000 1 25 98.8236 7.9000 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 98.7541 8.0785 5 175 98.7722 7.9600 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 98.7813 7.9002 1 55 98.7813 7.9002 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 98.7813 7.9002 1 50 98.7813 7.9002 INE667A16FC1 SYNDICATE BK 12-Jun-15 98.7691 7.9803 1 25 98.7691 7.9803 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.7218 7.8763 4 350 98.7208 7.8826 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 98.7116 7.9401 2 300 98.7100 7.9501 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.7118 7.9390 2 225 98.7068 7.9700 INE008A16ZD4 IDBI BK 15-Jun-15 98.7100 7.9501 1 200 98.7100 7.9501 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.7180 7.9001 2 100 98.7180 7.9001 INE476A16QI1 CANARA BK 15-Jun-15 98.7196 7.8901 1 25 98.7196 7.8901 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 98.6108 8.5700 1 25 98.6108 8.5700 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 98.6514 7.9201 2 250 98.6514 7.9201 INE705A16LK0 VIJAYA BK 19-Jun-15 98.6227 7.9649 3 246 98.6244 7.9546 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 98.6235 7.9599 2 100 98.6235 7.9599 INE077A16CR8 DENA BK 19-Jun-15 98.6192 7.9851 1 50 98.6192 7.9851 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 98.6371 7.8802 1 25 98.6371 7.8802 INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 98.6150 7.8863 3 100 98.6157 7.8825 INE095A16QF5 INDUSIND BK 20-Jun-15 98.5989 7.9795 1 30 98.5989 7.9795 INE483A16JE1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Jun-15 98.5581 7.9700 1 30 98.5581 7.9700 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.5405 7.9501 1 30 98.5405 7.9501 INE667A16FA5 SYNDICATE BK 24-Jun-15 98.5414 7.8300 1 200 98.5414 7.8300 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.5068 7.9038 5 500 98.5113 7.8798 INE691A16KB3 UCO BK 25-Jun-15 98.5181 7.8433 1 150 98.5181 7.8433 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.5075 7.9002 1 50 98.5075 7.9002 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 98.5286 7.8997 1 25 98.5286 7.8997 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 98.4875 8.0077 1 15 98.4875 8.0077 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 98.5038 7.9201 1 150 98.5038 7.9201 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 98.4762 7.9548 1 100 98.4762 7.9548 INE608A16IQ9 PUNJAB AND SIND BK 26-Jun-15 98.4795 7.9373 1 76 98.4795 7.9373 INE141A16TW6 OBC 26-Jun-15 98.4842 7.9124 2 75 98.4842 7.9124 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 98.4177 7.9301 1 25 98.4177 7.9301 INE095A16QI9 INDUSIND BK 3-Jul-15 98.2717 8.2298 1 250 98.2717 8.2298 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 98.2128 8.2000 1 25 98.2128 8.2000 INE095A16QJ7 INDUSIND BK 15-Jul-15 98.0096 8.2361 5 1000 98.0099 8.2348 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 96.9332 8.1901 4 175 96.9332 8.1901 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 96.7058 8.1799 2 100 96.7058 8.1799 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 95.0646 8.2749 1 15 95.0646 8.2749 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 93.3001 8.3209 6 59.95 93.3001 8.3209 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.2476 8.2597 2 26.7 93.2474 8.2599 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 93.1621 8.3199 1 25 93.1621 8.3199 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.2592 8.1933 3 150 93.2540 8.2000 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.2140 8.2267 2 75 93.2037 8.2400 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.2422 8.1900 1 25 93.2422 8.1900 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.2540 8.2000 1 25 93.2540 8.2000 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 93.0165 8.3293 2 54 93.0238 8.3200 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.0706 8.2600 2 50 93.0706 8.2600 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.0041 8.3199 1 25 93.0041 8.3199 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.0667 8.2400 1 25 93.0667 8.2400 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 93.0354 8.2301 2 125 93.0354 8.2301 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 93.0159 8.2300 2 100 93.0159 8.2300 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 92.8796 8.2300 1 25 92.8796 8.2300 INE160A16KZ8 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-16 92.8977 8.2074 1 25 92.8977 8.2074 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 92.8065 8.2723 2 27 92.8084 8.2700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.