Apr 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.9119 8.0439 3 100 99.9119 8.0462 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.8478 7.9482 2 115 99.8478 7.9482 INE476A16PN3 CANARA BK 24-Apr-15 99.8466 8.0110 3 100 99.8449 8.0999 INE238A16YU4 AXIS BK 28-Apr-15 99.8239 8.0487 2 275 99.8239 8.0487 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.7595 7.9995 1 25 99.7595 7.9995 INE095A16PW2 INDUSIND BK 30-Apr-15 99.7145 8.0389 1 200 99.7145 8.0389 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.7247 7.7509 1 140 99.7247 7.7509 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.7799 8.0514 1 140 99.7799 8.0514 INE008A16YL0 IDBI BK 30-Apr-15 99.7230 7.7989 1 100 99.7230 7.7989 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.7140 8.0520 2 55 99.6954 8.5784 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.7799 8.0514 1 25 99.7799 8.0514 INE683A16FK1 THE SOUTH INDIAN BK 30-Apr-15 99.7106 8.1490 1 25 99.7106 8.1490 INE705A16KO4 VIJAYA BK 30-Apr-15 99.7159 7.9994 1 10 99.7159 7.9994 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.7159 7.9994 1 5 99.7159 7.9994 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.6070 8.0006 1 150 99.6070 8.0006 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 99.6026 8.0913 3 100 99.6012 8.1192 INE428A16PN4 ALLAHABAD BK 5-May-15 99.6066 8.0097 2 95 99.6070 8.0006 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 99.6070 8.0006 2 70 99.6070 8.0006 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 99.6080 7.9802 1 50 99.6080 7.9802 INE608A16HY5 PUNJAB AND SIND BK 5-May-15 99.6080 7.9802 1 50 99.6080 7.9802 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.6070 8.0006 1 25 99.6070 8.0006 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 99.6021 8.1008 1 25 99.6021 8.1008 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.6723 8.0003 1 5 99.6723 8.0003 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.5361 8.1006 2 145 99.5361 8.1006 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 99.6095 7.9495 1 5 99.6095 7.9495 INE238A16XJ9 AXIS BK 11-May-15 99.4835 7.8959 1 175 99.4835 7.8959 INE141A16TL9 OBC 11-May-15 99.4897 7.8006 1 25 99.4897 7.8006 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 99.4780 7.9804 3 7.6 99.4780 7.9804 INE008A16ZV6 IDBI BK 11-May-15 99.5418 8.0006 1 5 99.5418 8.0006 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 99.4686 7.7999 1 25 99.4686 7.7999 INE077A16BW0 DENA BK 12-May-15 99.5201 8.0004 1 5 99.5201 8.0004 INE112A16HL5 CORPORATION BK 14-May-15 99.4132 7.9795 1 20 99.4132 7.9795 INE667A16EY8 SYNDICATE BK 15-May-15 99.4483 8.0995 1 5 99.4483 8.0995 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.3035 8.0002 1 50 99.3035 8.0002 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 99.2837 7.9799 1 100 99.2837 7.9799 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 99.3427 8.0501 1 100 99.3427 8.0501 INE141A16SF3 OBC 20-May-15 99.2819 8.0001 1 50 99.2819 8.0001 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 99.2406 7.9801 1 25 99.2406 7.9801 INE705A16LO2 VIJAYA BK 25-May-15 99.1740 8.0000 1 50 99.1740 8.0000 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 99.2529 7.8498 1 5 99.2529 7.8498 INE141A16TE4 OBC 27-May-15 99.1320 7.9899 1 50 99.1320 7.9899 INE141A16TT2 OBC 28-May-15 99.1105 7.9898 1 50 99.1105 7.9898 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.0322 7.9267 2 75 99.0306 7.9399 INE691A16JS9 UCO BK 1-Jun-15 99.0495 7.7836 1 24 99.0495 7.7836 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 99.0122 7.9162 1 55 99.0122 7.9162 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.0286 7.7835 1 25 99.0286 7.7835 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 99.0273 7.7940 2 9.6 99.0273 7.7940 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.9993 7.8499 1 100 98.9993 7.8499 INE141A16SJ5 OBC 4-Jun-15 98.9602 7.9899 1 100 98.9602 7.9899 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 98.9718 7.8998 1 25 98.9718 7.8998 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 98.9718 7.8998 1 25 98.9718 7.8998 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.9838 7.8067 1 4 98.9838 7.8067 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 98.9269 8.0802 1 50 98.9269 8.0802 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 98.9572 7.8497 1 50 98.9572 7.8497 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 98.9420 7.9653 2 25 98.9420 7.9653 INE683A16FG9 THE SOUTH INDIAN BK 8-Jun-15 98.8564 8.1201 1 25 98.8564 8.1201 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 98.9532 7.8801 1 5 98.9532 7.8801 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 98.8474 8.0300 1 50 98.8474 8.0300 INE683A16FS4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Jun-15 98.8314 8.1431 1 5 98.8314 8.1431 INE651A16GO8 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-15 98.8433 7.9097 3 150 98.8520 7.8497 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.8346 7.9701 2 100 98.8346 7.9701 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 98.8505 7.8601 1 40 98.8505 7.8601 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.9027 7.9404 1 25 98.9027 7.9404 INE652A16JS1 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-15 98.8390 7.9397 1 25 98.8390 7.9397 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 98.9109 7.8804 1 5 98.9109 7.8804 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 98.8118 7.9801 8 350 98.8118 7.9801 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.7928 7.9648 4 100 98.7815 8.0400 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 98.7905 7.9799 1 25 98.7905 7.9799 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.7315 7.9483 1 75 98.7315 7.9483 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.7297 7.9597 2 50 98.7297 7.9597 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 98.7336 7.9350 1 50 98.7336 7.9350 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.7265 7.9801 1 25 98.7265 7.9801 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 98.7470 7.8500 1 5 98.7470 7.8500 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.5240 7.9249 3 100 98.5175 7.9602 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 98.5194 7.9499 1 25 98.5194 7.9499 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 98.5286 7.8997 1 25 98.5286 7.8997 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.5250 7.9193 1 5 98.5250 7.9193 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 98.5168 7.8503 1 50 98.5168 7.8503 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 96.9763 8.1875 1 100 96.9763 8.1875 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 96.9543 8.1900 2 175 96.9543 8.1900 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 97.0194 8.1850 1 100 97.0194 8.1850 INE077A16CQ0 DENA BK 14-Sep-15 96.7246 8.2400 1 100 96.7246 8.2400 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 96.7880 8.2400 1 50 96.7880 8.2400 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 96.7228 8.1901 5 250 96.7228 8.1901 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 96.6244 8.2801 1 25 96.6244 8.2801 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 96.5741 8.3001 4 150 96.5741 8.3001 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 96.5187 8.2799 1 25 96.5187 8.2799 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 94.9795 8.2100 1 25 94.9795 8.2100 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 93.4099 8.2800 1 25 93.4099 8.2800 INE090A16W57 ICICI BK 24-Feb-16 93.3339 8.3288 1 10 93.3339 8.3288 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 93.3506 8.2800 1 20 93.3506 8.2800 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 93.3355 8.2738 1 5 93.3355 8.2738 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 93.1819 8.3199 1 10 93.1819 8.3199 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.2396 8.2188 2 100 93.2540 8.2000 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.2540 8.2000 1 50 93.2540 8.2000 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 93.1927 8.2800 2 21 93.1927 8.2800 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 93.1583 8.3249 1 5 93.1583 8.3249 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 93.0721 8.2833 2 150 93.0591 8.3000 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.0824 8.2700 1 25 93.0824 8.2700 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 93.0784 8.2500 2 45 93.0784 8.2500 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.1175 8.2000 1 25 93.1175 8.2000 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 93.1062 8.2900 1 25 93.1062 8.2900 INE077A16CO5 DENA BK 11-Mar-16 93.0448 8.2931 1 20 93.0448 8.2931 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.0040 8.2700 1 100 93.0040 8.2700 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 92.9345 8.3333 2 37.2 92.9312 8.3374 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 92.9363 8.2566 2 95 92.9363 8.2566 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 92.8259 8.2725 2 50 92.8279 8.2700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 