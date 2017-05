Apr 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 99.9782 7.9465 3 131 99.9781 7.9953 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.9335 8.0923 2 54.3 99.9335 8.0962 INE608A16HW9 PUNJAB AND SIND BK 27-Apr-15 99.8823 8.6022 1 5 99.8823 8.6022 INE651A16HF4 STATE BK OF MYSORE 28-Apr-15 99.8451 8.0895 1 50 99.8451 8.0895 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.7918 8.4613 1 100 99.7918 8.4613 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.7994 8.1498 2 100 99.8019 8.0500 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.8000 8.1274 1 30 99.8000 8.1274 INE705A16KO4 VIJAYA BK 30-Apr-15 99.8034 7.9889 1 25 99.8034 7.9889 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.8005 8.1070 1 20 99.8005 8.1070 INE705A16KO4 VIJAYA BK 30-Apr-15 99.8228 8.0991 1 5 99.8228 8.0991 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 99.6943 7.9955 5 370 99.6910 8.0810 INE562A16GF5 INDIAN BK 5-May-15 99.6922 8.0496 2 200 99.6922 8.0496 INE141A16SW8 OBC 5-May-15 99.6910 8.0810 1 100 99.6910 8.0810 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 99.7044 7.7296 1 65 99.7044 7.7296 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 99.6980 7.8965 2 55 99.7016 7.8030 INE095A16PZ5 INDUSIND BK 5-May-15 99.7106 8.1490 1 25 99.7106 8.1490 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 99.6907 8.0889 1 25 99.6907 8.0889 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 99.6833 7.7309 1 85 99.6833 7.7309 INE608A16IB1 PUNJAB AND SIND BK 7-May-15 99.6682 8.1007 1 100 99.6682 8.1007 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 99.6246 8.0904 2 275 99.6246 8.0904 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 99.6339 7.8893 1 100 99.6339 7.8893 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 99.5554 8.1502 2 325 99.5554 8.1502 INE141A16TL9 OBC 11-May-15 99.5587 8.0894 1 25 99.5587 8.0894 INE476A16NM0 CANARA BK 11-May-15 99.5592 8.0802 1 25 99.5592 8.0802 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 99.5694 7.8924 1 10 99.5694 7.8924 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 99.5608 8.0508 1 5 99.5608 8.0508 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 99.5171 8.0506 1 25 99.5171 8.0506 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 99.3900 8.0006 1 25 99.3900 8.0006 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 99.3214 8.0446 1 25 99.3214 8.0446 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.2562 8.0447 1 25 99.2562 8.0447 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.2387 8.0002 3 35 99.2387 8.0002 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 99.2504 7.8763 1 10 99.2504 7.8763 INE434A16HI9 ANDHRA BK 26-May-15 99.2504 7.8763 1 10 99.2504 7.8763 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 99.1668 8.0703 1 100 99.1668 8.0703 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 99.1926 8.0297 1 5 99.1926 8.0297 INE691A16JS9 UCO BK 1-Jun-15 99.1340 7.7769 2 126 99.1340 7.7769 INE238A16WT0 AXIS BK 1-Jun-15 99.1039 8.0496 1 25 99.1039 8.0496 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.1131 7.7766 1 75 99.1131 7.7766 INE036D16GO6 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-15 99.0558 8.0911 1 25 99.0558 8.0911 INE683A16FG9 THE SOUTH INDIAN BK 8-Jun-15 98.9678 8.0996 1 25 98.9678 8.0996 INE238A16WR4 AXIS BK 9-Jun-15 98.9309 8.0498 1 25 98.9309 8.0498 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 98.9356 7.8537 1 24 98.9356 7.8537 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 98.8982 7.9733 1 40 98.8982 7.9733 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 98.8248 7.8918 2 150 98.8248 7.8918 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.8182 7.9366 1 110 98.8182 7.9366 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.8303 7.9999 1 25 98.8303 7.9999 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 98.7610 7.8950 1 150 98.7610 7.8950 INE141A16TV8 OBC 22-Jun-15 98.6651 7.9650 2 125 98.6651 7.9650 INE667A16FA5 SYNDICATE BK 24-Jun-15 98.6235 7.9599 1 200 98.6235 7.9599 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.6014 7.9651 1 200 98.6014 7.9651 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.5850 8.0598 2 50 98.5850 8.0598 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.6150 8.0098 2 50 98.6150 8.0098 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 96.8911 8.1899 5 200 96.8911 8.1899 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 96.8317 8.1799 1 50 96.8317 8.1799 INE077A16CQ0 DENA BK 14-Sep-15 96.8092 8.2399 1 25 96.8092 8.2399 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 96.6323 8.2601 2 50 96.6323 8.2601 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 95.0526 8.2600 2 75 95.0526 8.2600 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 93.4217 8.2642 1 5 93.4217 8.2642 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.3421 8.2650 1 5 93.3421 8.2650 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.3057 8.2350 2 125 93.3057 8.2350 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.3291 8.2300 2 125 93.3291 8.2300 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 93.2337 8.3300 1 5 93.2337 8.3300 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 93.2404 8.2434 1 10 93.2404 8.2434 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.1961 8.2499 1 50 93.1961 8.2499 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.2157 8.2500 1 25 93.2157 8.2500 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.1645 8.2400 4 100 93.1645 8.2400 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.1182 8.3000 1 75 93.1182 8.3000 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.0394 8.3000 1 75 93.0394 8.3000 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 93.0000 8.3000 1 75 93.0000 8.3000 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 93.0000 8.3000 4 56 93.0000 8.3000 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 92.9220 8.2500 1 25 92.9220 8.2500 INE237A16F03 KOTAK MAH BK 18-Apr-16 92.2309 8.4699 1 30 92.2309 8.4699 INE237A16F11 KOTAK MAH BK 20-Apr-16 92.1659 8.5000 1 100 92.1659 8.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.