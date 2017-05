Apr 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16FJ3 THE SOUTH INDIAN BK 24-Apr-15 99.9551 8.1979 2 100 99.9551 8.1979 INE008A16YV9 IDBI BK 24-Apr-15 99.9551 8.1979 2 95 99.9551 8.1979 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.9557 8.0883 1 72 99.9557 8.0883 INE608A16HW9 PUNJAB AND SIND BK 27-Apr-15 99.9124 8.0005 1 5 99.9124 8.0005 INE651A16HF4 STATE BK OF MYSORE 28-Apr-15 99.8678 8.0528 1 50 99.8678 8.0528 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.8244 8.0247 2 210 99.8239 8.0487 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.8240 8.0426 3 150 99.8239 8.0487 INE008A16YL0 IDBI BK 30-Apr-15 99.8295 7.7923 1 100 99.8295 7.7923 INE691A16JR1 UCO BK 30-Apr-15 99.8239 8.0487 1 100 99.8239 8.0487 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.8239 8.0487 1 50 99.8239 8.0487 INE562A16GG3 INDIAN BK 30-Apr-15 99.8468 8.0005 1 5 99.8468 8.0005 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.8487 7.9012 1 5 99.8487 7.9012 INE434A16GS0 ANDHRA BK 4-May-15 99.7344 8.1002 1 25 99.7344 8.1002 INE608A16HY5 PUNJAB AND SIND BK 5-May-15 99.7146 8.0354 3 400 99.7141 8.0502 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.7141 8.0502 3 230 99.7141 8.0502 INE095A16PZ5 INDUSIND BK 5-May-15 99.7106 8.1490 1 175 99.7106 8.1490 INE428A16PN4 ALLAHABAD BK 5-May-15 99.7148 8.0304 1 75 99.7148 8.0304 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.7141 8.0502 1 50 99.7141 8.0502 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.7475 7.6996 1 5 99.7475 7.6996 INE691A16JO8 UCO BK 5-May-15 99.7393 7.9504 1 5 99.7393 7.9504 INE237A16E61 KOTAK MAH BK 5-May-15 99.7409 7.9014 1 5 99.7409 7.9014 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 99.6744 7.9488 1 5 99.6744 7.9488 INE077A16CL1 DENA BK 8-May-15 99.6662 8.1497 1 5 99.6662 8.1497 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 99.5776 8.1489 1 35 99.5776 8.1489 INE705A16LC7 VIJAYA BK 11-May-15 99.6217 7.7002 1 5 99.6217 7.7002 INE976G16AT8 RBL BK 13-May-15 99.5636 7.9992 1 5 99.5636 7.9992 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 99.4873 8.5500 1 5 99.4873 8.5500 INE090A16W73 ICICI BK 15-May-15 99.5261 7.8999 1 5 99.5261 7.8999 INE077A16CM9 DENA BK 25-May-15 99.2819 8.0001 1 100 99.2819 8.0001 INE750E16AY2 STANDARD CHARTERED BK 25-May-15 99.2949 8.0997 1 25 99.2949 8.0997 INE428A16PJ2 ALLAHABAD BK 25-May-15 99.2992 8.0499 1 5 99.2992 8.0499 INE503A16CX1 DCB BK 26-May-15 99.2596 8.2504 1 5 99.2596 8.2504 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 99.2908 7.9002 1 5 99.2908 7.9002 INE090A16Q06 ICICI BK 28-May-15 99.1564 8.6259 1 0.02 99.1564 8.6259 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 99.2055 7.9004 1 50 99.2055 7.9004 INE238A16WT0 AXIS BK 1-Jun-15 99.1255 8.0502 2 100 99.1255 8.0502 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 99.1204 7.9001 1 25 99.1204 7.9001 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.1204 7.9001 1 25 99.1204 7.9001 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.0864 8.0128 1 25 99.0864 8.0128 INE036D16GO6 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-15 99.0778 8.0890 1 1 99.0778 8.0890 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.0603 8.0521 3 262 99.0589 8.0643 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.0822 8.0500 1 5 99.0822 8.0500 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 99.0389 8.0501 2 225 99.0389 8.0501 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 99.0448 8.0002 1 125 99.0448 8.0002 INE112A16HQ4 CORPORATION BK 5-Jun-15 99.0448 8.0002 2 100 99.0448 8.0002 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 99.0507 7.9503 1 100 99.0507 7.9503 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 99.0663 8.0003 1 25 99.0663 8.0003 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 98.9819 7.9875 2 50 98.9823 7.9847 INE434A16HR0 ANDHRA BK 10-Jun-15 98.9322 8.0399 2 100 98.9322 8.0399 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.9506 7.8999 1 25 98.9506 7.8999 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 98.9589 8.0000 1 5 98.9589 8.0000 INE651A16GU5 STATE BK OF MYSORE 12-Jun-15 98.8945 8.0004 1 50 98.8945 8.0004 INE692A16EA6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-15 98.9151 7.8496 1 50 98.9151 7.8496 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.9120 8.0298 1 25 98.9120 8.0298 INE090A16R21 ICICI BK 12-Jun-15 98.9069 7.9096 1 0.01 98.9069 7.9096 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 98.8375 8.1001 2 400 98.8375 8.1001 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.8474 8.0303 1 25 98.8474 8.0303 INE476A16QI1 CANARA BK 15-Jun-15 98.8447 7.9002 1 25 98.8447 7.9002 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.8397 7.9348 5 18 98.8397 7.9348 INE652A16JL6 STATE BK OF PATIALA 18-Jun-15 98.7676 7.9902 1 25 98.7676 7.9902 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 98.6167 7.9998 2 400 98.6167 7.9998 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 98.6167 7.9998 3 125 98.6167 7.9998 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.6380 7.9999 2 75 98.6380 7.9999 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 98.6252 7.9500 1 75 98.6252 7.9500 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 98.5902 8.0298 1 75 98.5902 8.0298 INE238A16XC4 AXIS BK 26-Jun-15 98.5780 8.1003 1 5 98.5780 8.1003 INE141A16QM3 OBC 9-Jul-15 98.2812 8.1838 1 0.01 98.2812 8.1838 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 96.9140 8.1849 2 50 96.9140 8.1849 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 96.8663 8.2000 1 5 96.8663 8.2000 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 96.8317 8.1799 1 5 96.8317 8.1799 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 95.0730 8.2601 1 25 95.0730 8.2601 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 93.3260 8.4201 1 25 93.3260 8.4201 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.3731 8.2500 1 10 93.3731 8.2500 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 93.2535 8.3300 1 25 93.2535 8.3300 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 93.2598 8.2437 1 15 93.2598 8.2437 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.2004 8.2699 1 100 93.2004 8.2699 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.1111 8.2583 4 150 93.1098 8.2600 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.1294 8.2601 1 50 93.1294 8.2601 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 93.0012 8.3237 1 6.2 93.0012 8.3237 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 93.0393 8.2500 1 10 93.0393 8.2500 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 92.8742 8.3100 1 10.4 92.8742 8.3100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 