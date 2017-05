Apr 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.9779 8.0818 4 365 99.9780 8.0318 INE476A16PN3 CANARA BK 24-Apr-15 99.9778 8.0913 3 270 99.9780 8.0318 INE705A16KO4 VIJAYA BK 30-Apr-15 99.8461 8.0361 2 125 99.8459 8.0476 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.8519 7.7338 1 79 99.8519 7.7338 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.8455 8.0685 1 50 99.8455 8.0685 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.8449 8.0999 1 5 99.8449 8.0999 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.7351 8.0788 2 35 99.7351 8.0788 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.7360 8.0513 1 25 99.7360 8.0513 INE095A16PZ5 INDUSIND BK 5-May-15 99.7328 8.1491 1 9 99.7328 8.1491 INE562A16GF5 INDIAN BK 5-May-15 99.7362 8.0451 2 5 99.7362 8.0451 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 99.7159 7.9994 1 75 99.7159 7.9994 INE008A16ZG7 IDBI BK 8-May-15 99.6960 7.9499 1 5 99.6960 7.9499 INE476A16NM0 CANARA BK 11-May-15 99.6036 8.0701 1 200 99.6036 8.0701 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 99.6311 7.9498 1 5 99.6311 7.9498 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 99.5171 8.0506 3 185 99.5171 8.0506 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 99.4605 7.9194 1 5 99.4605 7.9194 INE683A16FN5 THE SOUTH INDIAN BK 18-May-15 99.4475 8.4493 1 5 99.4475 8.4493 INE141A16TS4 OBC 19-May-15 99.4412 7.8888 1 4 99.4412 7.8888 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 99.4117 8.0000 4 175 99.4117 8.0000 INE428A16PE3 ALLAHABAD BK 21-May-15 99.3863 8.0494 5 275 99.3863 8.0494 INE562A16HI7 INDIAN BK 21-May-15 99.3900 8.0006 2 75 99.3900 8.0006 INE090A16W40 ICICI BK 25-May-15 99.2992 8.0499 3 295 99.2992 8.0499 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.2966 8.0798 4 125 99.2992 8.0499 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.3084 8.1997 1 5 99.3084 8.1997 INE428A16PJ2 ALLAHABAD BK 25-May-15 99.2992 8.0499 1 0.12 99.2992 8.0499 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 99.2792 8.0304 1 50 99.2792 8.0304 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 99.2992 8.0499 1 25 99.2992 8.0499 INE095A16NT3 INDUSIND BK 26-May-15 99.2932 7.8733 1 10 99.2932 7.8733 INE434A16HI9 ANDHRA BK 26-May-15 99.2932 7.8733 1 10 99.2932 7.8733 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 99.2327 7.8397 1 5 99.2327 7.8397 INE651A16HB3 STATE BK OF MYSORE 1-Jun-15 99.1682 7.8501 2 50 99.1682 7.8501 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.1689 8.0498 1 25 99.1689 8.0498 INE237A16E79 KOTAK MAH BK 2-Jun-15 99.1244 8.0604 2 200 99.1244 8.0604 INE528G16ZR8 YES BK 2-Jun-15 99.1223 8.0799 3 145 99.1223 8.0799 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 99.1298 8.0103 1 50 99.1298 8.0103 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.1309 8.0001 1 25 99.1309 8.0001 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.1072 8.0197 1 100 99.1072 8.0197 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.0878 8.0004 1 25 99.0878 8.0004 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 99.0878 8.0004 1 25 99.0878 8.0004 INE141A16SJ5 OBC 4-Jun-15 99.0878 8.0004 1 25 99.0878 8.0004 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.0983 8.1004 1 5 99.0983 8.1004 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 99.0652 8.0098 2 200 99.0652 8.0098 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 99.0663 8.0003 3 107 99.0663 8.0003 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.0822 8.0500 1 25 99.0822 8.0500 INE476A16PZ7 CANARA BK 8-Jun-15 99.0233 7.8263 8 61.3 99.0233 7.8263 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.9579 8.0076 2 100 98.9589 8.0000 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.9525 8.0497 1 50 98.9525 8.0497 INE651A16GO8 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-15 98.9782 7.8502 1 50 98.9782 7.8502 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 98.9741 8.0497 1 25 98.9741 8.0497 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 98.9361 8.0102 1 50 98.9361 8.0102 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 98.9133 8.0201 1 200 98.9133 8.0201 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 98.9139 8.0153 2 50 98.9133 8.0201 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.9348 8.0201 1 25 98.9348 8.0201 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.8545 7.9802 3 155 98.8545 7.9802 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.8446 8.0500 2 150 98.8446 8.0500 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 98.8375 8.1001 2 125 98.8375 8.1001 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.8759 7.9800 3 125 98.8759 7.9800 INE476A16QI1 CANARA BK 15-Jun-15 98.8503 8.0098 1 25 98.8503 8.0098 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.8662 8.0497 1 25 98.8662 8.0497 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 98.7860 8.0099 1 25 98.7860 8.0099 INE141A16TV8 OBC 22-Jun-15 98.7004 8.0100 1 25 98.7004 8.0100 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.6790 8.0102 2 75 98.6790 8.0102 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 98.6519 8.0451 2 175 98.6502 8.0551 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 98.6380 7.9999 6 425 98.6380 7.9999 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 98.6307 8.0432 2 300 98.6288 8.0547 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.6344 8.0213 2 225 98.6346 8.0202 INE691A16KB3 UCO BK 25-Jun-15 98.6363 8.0100 1 100 98.6363 8.0100 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 98.6380 7.9999 1 50 98.6380 7.9999 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.6363 8.0100 1 50 98.6363 8.0100 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 98.6346 8.0202 1 100 98.6346 8.0202 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 98.6115 8.0303 1 25 98.6115 8.0303 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 98.5998 7.8535 1 250 98.5998 7.8535 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 96.9332 8.1901 1 25 96.9332 8.1901 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 95.0664 8.2001 1 25 95.0664 8.2001 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.3783 8.2693 2 53 93.3778 8.2700 INE976G16AR2 RBL BK 3-Mar-16 93.1841 8.5025 1 25 93.1841 8.5025 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.3337 8.2500 1 100 93.3337 8.2500 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.3759 8.2200 2 50 93.3759 8.2200 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 93.2884 8.3101 1 2 93.2884 8.3101 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.2200 8.2701 1 50 93.2200 8.2701 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 93.1697 8.3100 1 25 93.1697 8.3100 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.1217 8.2700 1 100 93.1217 8.2700 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 93.0830 8.3200 1 25 93.0830 8.3200 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 93.1027 8.3201 1 25 93.1027 8.3201 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 93.0400 8.3500 2 100 93.0400 8.3500 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.0477 8.3400 1 75 93.0477 8.3400 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 93.0435 8.3200 1 25 93.0435 8.3200 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 92.8700 8.3400 2 100 92.8700 8.3400 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 92.8897 8.3400 2 30 92.8897 8.3400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com