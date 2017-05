Apr 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16HW9 PUNJAB AND SIND BK 27-Apr-15 99.9347 7.9500 3 152 99.9347 7.9500 INE008A16YG0 IDBI BK 27-Apr-15 99.9347 7.9500 1 65 99.9347 7.9500 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.9126 7.9846 2 100 99.9130 7.9457 INE483A16JT9 CENTRAL BK OF INDIA 28-Apr-15 99.9122 8.0157 2 75 99.9124 8.0005 INE428A16PD5 ALLAHABAD BK 28-Apr-15 99.9128 7.9639 1 25 99.9128 7.9639 INE008A16ZF9 IDBI BK 28-Apr-15 99.9128 7.9639 1 25 99.9128 7.9639 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.8686 8.0018 3 210 99.8691 7.9735 INE112A16FW6 CORPORATION BK 30-Apr-15 99.8691 7.9735 1 145 99.8691 7.9735 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.8695 7.9491 1 115 99.8695 7.9491 INE683A16FK1 THE SOUTH INDIAN BK 30-Apr-15 99.8662 8.1504 2 100 99.8662 8.1504 INE562A16GG3 INDIAN BK 30-Apr-15 99.8695 7.9491 1 95 99.8695 7.9491 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.8678 8.0498 2 90 99.8678 8.0528 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.8695 7.9491 1 50 99.8695 7.9491 INE705A16KO4 VIJAYA BK 30-Apr-15 99.8695 7.9491 1 25 99.8695 7.9491 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 99.7611 7.9461 1 295 99.7611 7.9461 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.7580 8.0495 1 190 99.7580 8.0495 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 99.7578 8.0557 2 108 99.7565 8.0995 INE691A16JO8 UCO BK 5-May-15 99.7574 8.0695 1 25 99.7574 8.0695 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 99.7344 8.1002 1 85 99.7344 8.1002 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 99.6903 8.0994 2 105 99.6903 8.0994 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 99.7595 7.9995 1 25 99.7595 7.9995 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 99.6253 8.0753 1 5 99.6253 8.0753 INE008A16YS5 IDBI BK 14-May-15 99.5581 8.1005 2 190 99.5581 8.1005 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 99.5581 8.1005 1 25 99.5581 8.1005 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 99.5390 8.0497 2 125 99.5390 8.0497 INE090A16W73 ICICI BK 15-May-15 99.5361 8.1006 2 50 99.5361 8.1006 INE428A16PE3 ALLAHABAD BK 21-May-15 99.4080 8.0506 2 200 99.4080 8.0506 INE668A16857 TAMILNAD MERCANTILE BK 22-May-15 99.3749 8.1999 1 5 99.3749 8.1999 INE090A16W40 ICICI BK 25-May-15 99.3224 8.0326 1 100 99.3224 8.0326 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.2988 8.0550 2 68 99.2970 8.0754 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 99.3035 8.0002 1 25 99.3035 8.0002 INE428A16PK0 ALLAHABAD BK 26-May-15 99.3018 8.0198 1 25 99.3018 8.0198 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.1740 8.0000 1 25 99.1740 8.0000 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.1472 8.0500 1 50 99.1472 8.0500 INE528G16ZR8 YES BK 2-Jun-15 99.1451 8.0700 1 45 99.1451 8.0700 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 99.1754 7.7816 1 9.5 99.1754 7.7816 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.1266 8.0400 1 25 99.1266 8.0400 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 99.1163 7.9372 1 40 99.1163 7.9372 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.1039 8.0496 1 25 99.1039 8.0496 INE095A16OC7 INDUSIND BK 5-Jun-15 99.0811 8.0597 3 300 99.0811 8.0597 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 99.0799 8.0700 1 25 99.0799 8.0700 INE652A16JS1 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-15 98.9804 7.9997 1 25 98.9804 7.9997 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 98.9550 8.0303 1 150 98.9550 8.0303 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 98.9350 8.0186 2 75 98.9374 8.0003 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 98.9309 8.0498 1 25 98.9309 8.0498 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 98.9335 8.0300 1 50 98.9335 8.0300 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.8827 7.9312 1 5 98.8827 7.9312 INE095A16QF5 INDUSIND BK 20-Jun-15 98.7554 8.0702 2 75 98.7554 8.0702 INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 98.8259 8.0303 1 50 98.8259 8.0303 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.7172 7.9051 1 200 98.7172 7.9051 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.7509 8.0998 1 200 98.7509 8.0998 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 98.6778 7.8882 2 400 98.6787 7.8828 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.6832 7.8555 2 225 98.6862 7.8374 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 98.6610 7.9901 3 100 98.6626 7.9801 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 98.7014 8.0040 4 250 98.7020 8.0000 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 98.6013 7.8450 2 250 98.6013 7.8450 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 98.5929 7.8927 1 200 98.5929 7.8927 INE652A16JJ0 STATE BK OF PATIALA 6-Jul-15 98.4796 8.0502 1 5 98.4796 8.0502 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 97.1769 8.2199 2 100 97.1769 8.2199 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 97.1623 8.2001 2 125 97.1623 8.2001 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 96.9579 8.1800 1 25 96.9579 8.1800 INE141A16UA0 OBC 10-Dec-15 95.1252 8.2400 1 75 95.1252 8.2400 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 93.3554 8.3000 2 55 93.3554 8.3000 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 93.3206 8.3200 1 5 93.3206 8.3200 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.4274 8.2300 2 100 93.4274 8.2300 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 93.3383 8.2700 1 50 93.3383 8.2700 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 93.1835 8.3700 1 20 93.1835 8.3700 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.1414 8.2699 3 150 93.1414 8.2699 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.2004 8.2699 1 50 93.2004 8.2699 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 93.0598 8.3500 5 95 93.0598 8.3500 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.0675 8.3400 1 5 93.0675 8.3400 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 93.0197 8.2500 2 50 93.0197 8.2500 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 92.9648 8.2700 1 25 92.9648 8.2700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com