Apr 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16PV4 INDUSIND BK 29-Apr-15 99.9559 8.0518 1 5 99.9559 8.0518 INE141A16TH7 OBC 30-Apr-15 99.9337 8.0775 2 130 99.9335 8.0962 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.9326 8.2059 1 100 99.9326 8.2059 INE705A16KO4 VIJAYA BK 30-Apr-15 99.9326 8.2059 2 100 99.9326 8.2059 INE683A16FK1 THE SOUTH INDIAN BK 30-Apr-15 99.9335 8.0962 4 95 99.9335 8.0962 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.9343 8.0032 2 55 99.9343 7.9988 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.9335 8.0962 1 35 99.9335 8.0962 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.9555 8.1249 1 10 99.9555 8.1249 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.9343 7.9988 1 5 99.9343 7.9988 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.8239 8.0487 1 210 99.8239 8.0487 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 99.8233 8.0761 2 92 99.8228 8.0991 INE141A16SW8 OBC 5-May-15 99.8245 8.0213 1 50 99.8245 8.0213 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.8223 8.1220 1 25 99.8223 8.1220 INE691A16JO8 UCO BK 5-May-15 99.8232 8.0808 1 25 99.8232 8.0808 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 99.8007 8.0989 3 200 99.8007 8.0989 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 99.7565 8.0995 3 125 99.7565 8.0995 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.7580 8.0495 1 45 99.7580 8.0495 INE008A16ZG7 IDBI BK 8-May-15 99.7580 8.0495 1 25 99.7580 8.0495 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 99.7799 8.0514 1 5 99.7799 8.0514 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 99.7580 8.0495 1 5 99.7580 8.0495 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.7827 7.9487 1 5 99.7827 7.9487 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 99.7565 8.0995 1 3 99.7565 8.0995 INE238A16XJ9 AXIS BK 11-May-15 99.6888 8.1388 1 175 99.6888 8.1388 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 99.6880 8.1597 1 150 99.6880 8.1597 INE008A16ZV6 IDBI BK 11-May-15 99.6895 8.1204 1 100 99.6895 8.1204 INE528G16XV5 YES BK 11-May-15 99.6884 8.1493 1 10 99.6884 8.1493 INE434A16GU6 ANDHRA BK 11-May-15 99.7123 8.1010 1 5 99.7123 8.1010 INE434A16GZ5 ANDHRA BK 12-May-15 99.6708 8.0370 1 25 99.6708 8.0370 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 99.6703 8.0492 1 25 99.6703 8.0492 INE528G16ZT4 YES BK 15-May-15 99.6242 8.0991 1 5 99.6242 8.0991 INE691A16JD1 UCO BK 18-May-15 99.5361 8.1006 1 25 99.5361 8.1006 INE090A16W81 ICICI BK 18-May-15 99.5568 8.1244 2 10 99.5636 7.9992 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.5159 8.0707 1 125 99.5159 8.0707 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 99.5418 8.0006 1 5 99.5418 8.0006 INE008A16ZI3 IDBI BK 21-May-15 99.4984 8.0003 1 5 99.4984 8.0003 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 99.4528 8.0331 1 6 99.4528 8.0331 INE750E16AY2 STANDARD CHARTERED BK 25-May-15 99.3830 8.0930 1 190 99.3830 8.0930 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 99.4023 7.8383 1 5 99.4023 7.8383 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 99.3621 8.0803 2 300 99.3621 8.0803 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.3586 8.1249 1 26 99.3586 8.1249 INE141A16TT2 OBC 28-May-15 99.3209 8.0505 4 400 99.3209 8.0505 INE483A16JW3 CENTRAL BK OF INDIA 28-May-15 99.3363 7.8667 2 30 99.3363 7.8667 INE608A16IS5 PUNJAB AND SIND BK 29-May-15 99.3007 8.0326 2 150 99.3007 8.0326 INE008A16ZT0 IDBI BK 3-Jun-15 99.1991 7.9646 1 25 99.1991 7.9646 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.1689 8.0498 1 25 99.1689 8.0498 INE077A16CN7 DENA BK 5-Jun-15 99.1472 8.0500 1 100 99.1472 8.0500 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 99.1546 7.9795 1 100 99.1546 7.9795 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 99.0822 8.0500 1 50 99.0822 8.0500 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.0398 8.0425 1 50 99.0398 8.0425 INE434A16HR0 ANDHRA BK 10-Jun-15 99.0389 8.0501 1 50 99.0389 8.0501 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 99.0756 7.9199 1 5 99.0756 7.9199 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 99.0177 7.8717 3 240 99.0177 7.8717 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.0087 7.9445 1 100 99.0087 7.9445 INE667A16FC1 SYNDICATE BK 12-Jun-15 98.9969 8.0400 1 50 98.9969 8.0400 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.9971 8.0384 3 37.5 98.9951 8.0546 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 98.9276 8.0749 1 200 98.9276 8.0749 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.9309 8.0498 1 50 98.9309 8.0498 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.9335 8.0300 1 25 98.9335 8.0300 INE667A16EZ5 SYNDICATE BK 18-Jun-15 98.8662 8.0497 1 50 98.8662 8.0497 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 98.8986 7.9704 1 5 98.8986 7.9704 INE095A16QF5 INDUSIND BK 20-Jun-15 98.8304 8.1501 1 5 98.8304 8.1501 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.7554 8.0702 1 25 98.7554 8.0702 INE667A16FA5 SYNDICATE BK 24-Jun-15 98.7633 7.8801 1 250 98.7633 7.8801 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.7281 7.9699 1 200 98.7281 7.9699 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 98.7297 7.9597 1 75 98.7297 7.9597 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.7401 8.0298 1 25 98.7401 8.0298 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.7218 8.0099 1 17 98.7218 8.0099 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 98.7228 7.8702 1 150 98.7228 7.8702 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 98.7084 7.9600 1 75 98.7084 7.9600 INE160A16KW5 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jul-15 97.9368 8.1801 1 25 97.9368 8.1801 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 97.0141 8.2000 1 25 97.0141 8.2000 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 96.8293 8.3000 1 25 96.8293 8.3000 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 96.0029 8.3499 1 5 96.0029 8.3499 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.4534 8.2748 2 26 93.4532 8.2750 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.4274 8.2300 1 100 93.4274 8.2300 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.1965 8.2750 1 25 93.1965 8.2750 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 93.0854 8.3425 1 25 93.0854 8.3425 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 93.1178 8.2750 3 100 93.1178 8.2750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 