Apr 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16GG3 INDIAN BK 30-Apr-15 99.9556 8.1066 1 95 99.9556 8.1066 INE683A16FK1 THE SOUTH INDIAN BK 30-Apr-15 99.9542 8.3559 3 85 99.9540 8.3989 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.9551 8.1979 1 80 99.9551 8.1979 INE705A16KO4 VIJAYA BK 30-Apr-15 99.9551 8.2062 2 55 99.9550 8.2162 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.9534 8.5108 2 36.5 99.9531 8.5633 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.9550 8.2162 2 30 99.9545 8.3075 INE691A16JR1 UCO BK 30-Apr-15 99.9550 8.2162 1 25 99.9550 8.2162 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.8451 8.0894 7 340 99.8449 8.0999 INE095A16PZ5 INDUSIND BK 5-May-15 99.8664 8.1375 2 225 99.8664 8.1382 INE608A16HY5 PUNJAB AND SIND BK 5-May-15 99.8457 8.0581 2 100 99.8457 8.0581 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 99.8457 8.0581 2 75 99.8457 8.0581 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 99.8457 8.0581 1 45 99.8457 8.0581 INE562A16GF5 INDIAN BK 5-May-15 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE237A16E61 KOTAK MAH BK 5-May-15 99.8472 7.9796 3 17.15 99.8472 7.9796 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 99.8479 7.9430 1 0.1 99.8479 7.9430 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 99.8449 8.0999 1 200 99.8449 8.0999 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 99.8228 8.0991 1 50 99.8228 8.0991 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 99.7999 8.1314 1 25 99.7999 8.1314 INE503A16CY9 DCB BK 8-May-15 99.7718 8.3484 1 25 99.7718 8.3484 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.8044 7.9482 1 5 99.8044 7.9482 INE434A16GU6 ANDHRA BK 11-May-15 99.7344 8.1002 1 200 99.7344 8.1002 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 99.7123 8.1010 2 185 99.7123 8.1010 INE008A16ZV6 IDBI BK 11-May-15 99.7127 8.0897 2 150 99.7127 8.0897 INE090A16W65 ICICI BK 11-May-15 99.7339 8.1140 2 105 99.7249 8.3907 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 99.7334 8.1308 1 25 99.7334 8.1308 INE141A16TL9 OBC 11-May-15 99.7123 8.1010 1 25 99.7123 8.1010 INE090A16W65 ICICI BK 11-May-15 99.7123 8.1010 1 25 99.7123 8.1010 INE141A16TL9 OBC 11-May-15 99.7328 8.1491 1 10 99.7328 8.1491 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 99.6903 8.0994 1 45 99.6903 8.0994 INE683A16FM7 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-15 99.6895 8.1204 1 25 99.6895 8.1204 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 99.6682 8.1007 1 5 99.6682 8.1007 INE667A16EY8 SYNDICATE BK 15-May-15 99.6243 8.0973 3 270 99.6242 8.0991 INE008A16VW3 IDBI BK 15-May-15 99.6462 8.0997 1 25 99.6462 8.0997 INE008A16VW3 IDBI BK 15-May-15 99.6218 8.1510 1 25 99.6218 8.1510 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE528G16ZT4 YES BK 15-May-15 99.6505 8.0009 1 5 99.6505 8.0009 INE691A16JD1 UCO BK 18-May-15 99.5581 8.1005 1 25 99.5581 8.1005 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.5361 8.1006 1 300 99.5361 8.1006 INE683A16FO3 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-15 99.5304 8.2006 1 25 99.5304 8.2006 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 99.5279 7.8697 1 5 99.5279 7.8697 INE562A16HI7 INDIAN BK 21-May-15 99.4922 8.0997 1 100 99.4922 8.0997 INE008A16ZY0 IDBI BK 22-May-15 99.4984 8.0003 1 5 99.4984 8.0003 INE608A16IO4 PUNJAB AND SIND BK 22-May-15 99.4922 8.0997 1 5 99.4922 8.0997 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 99.3825 8.0996 1 25 99.3825 8.0996 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 99.4044 8.0999 1 10 99.4044 8.0999 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 99.4003 7.8647 1 10 99.4003 7.8647 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.4117 8.0000 1 5 99.4117 8.0000 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.3806 8.1246 1 5 99.3806 8.1246 INE141A16TT2 OBC 28-May-15 99.3427 8.0501 4 46.6 99.3427 8.0501 INE608A16IS5 PUNJAB AND SIND BK 29-May-15 99.3236 8.0186 8 450 99.3232 8.0231 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 99.3159 8.1102 1 50 99.3159 8.1102 INE976G16844 THE RATNAKAR BK 29-May-15 99.2640 8.7301 1 2.5 99.2640 8.7301 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.2514 8.0976 2 100 99.2502 8.1101 INE428A16PM6 ALLAHABAD BK 1-Jun-15 99.2493 8.1199 2 100 99.2493 8.1199 INE691A16JA7 UCO BK 2-Jun-15 99.2321 8.0701 1 50 99.2321 8.0701 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.2057 8.1182 4 130 99.2026 8.1497 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.1839 8.1170 1 52 99.1839 8.1170 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.2133 8.0395 1 50 99.2133 8.0395 INE141A16SJ5 OBC 4-Jun-15 99.1886 8.0698 1 25 99.1886 8.0698 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 99.2025 7.9305 1 10 99.2025 7.9305 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 99.1772 7.9688 2 200 99.1771 7.9698 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 99.1801 7.9405 1 50 99.1801 7.9405 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 99.1886 8.0698 1 50 99.1886 8.0698 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 99.1017 8.0695 1 100 99.1017 8.0695 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 99.1039 8.0496 1 3 99.1039 8.0496 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 99.0611 8.0453 1 175 99.0611 8.0453 INE651A16GO8 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-15 99.0652 8.0098 1 100 99.0652 8.0098 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 99.0490 8.1499 1 50 99.0490 8.1499 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 99.0076 8.1302 3 250 99.0076 8.1302 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.0167 8.0549 2 25 99.0167 8.0549 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.9396 8.1499 1 50 98.9396 8.1499 INE077A16CR8 DENA BK 19-Jun-15 98.8797 7.9527 1 25 98.8797 7.9527 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.7912 8.1202 1 50 98.7912 8.1202 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 98.7478 8.1202 2 50 98.7478 8.1202 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.7331 8.0750 1 150 98.7331 8.0750 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.7261 8.1202 1 50 98.7261 8.1202 INE457A16GS1 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-15 98.7406 8.0266 1 5 98.7406 8.0266 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 98.7454 7.8601 1 150 98.7454 7.8601 INE683A16FU0 THE SOUTH INDIAN BK 1-Jul-15 98.5577 8.3460 2 200 98.5577 8.3460 INE651A16GS9 STATE BK OF MYSORE 4-Sep-15 97.1902 8.1801 1 100 97.1902 8.1801 INE476A16QE0 CANARA BK 9-Sep-15 97.0706 8.2201 1 100 97.0706 8.2201 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 97.0282 8.2201 2 125 97.0282 8.2201 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 97.0425 8.2399 1 50 97.0425 8.2399 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 95.7428 8.3229 3 2.7 95.7428 8.3229 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 93.7299 8.2769 1 0.5 93.7299 8.2769 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 93.6935 8.3000 1 100 93.6935 8.3000 INE652A16KA7 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-16 93.5383 8.2400 1 125 93.5383 8.2400 INE652A16KA7 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-16 93.5149 8.2450 1 125 93.5149 8.2450 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 93.4598 8.3199 1 25 93.4598 8.3199 INE976G16AR2 RBL BK 3-Mar-16 93.2567 8.5138 1 1 93.2567 8.5138 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 93.3872 8.3105 2 225 93.3728 8.3299 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 93.3941 8.3281 2 100 93.3941 8.3281 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 93.2353 8.2500 1 75 93.2353 8.2500 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 93.1818 8.3201 1 40 93.1818 8.3201 INE090A16X23 ICICI BK 14-Mar-16 93.1704 8.3350 7 5.8 93.1704 8.3350 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 93.2157 8.2500 1 50 93.2157 8.2500 INE514E16AE4 EXIM 16-Mar-16 93.1863 8.2883 2 30 93.1850 8.2900 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 93.0994 8.3500 1 130 93.0994 8.3500 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 93.0994 8.3500 3 100 93.0994 8.3500 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 93.0994 8.3500 1 25 93.0994 8.3500 INE090A16X07 ICICI BK 17-Mar-16 93.1193 8.3499 1 5 93.1193 8.3499 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 93.1394 8.2725 2 12 93.1394 8.2725 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 93.0757 8.2786 2 175 93.0980 8.2500 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 93.0904 8.2850 1 125 93.0904 8.2850 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 