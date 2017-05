Apr 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16KO4 VIJAYA BK 30-Apr-15 99.9775 8.2143 1 25 99.9775 8.2143 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.9775 8.2143 1 20 99.9775 8.2143 INE141A16SW8 OBC 5-May-15 99.8683 8.0223 1 204 99.8683 8.0223 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.8882 8.1705 1 200 99.8882 8.1705 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 99.8667 8.1199 1 50 99.8667 8.1199 INE077A16CJ5 DENA BK 5-May-15 99.8670 8.1016 1 5 99.8670 8.1016 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.8667 8.1199 1 5 99.8667 8.1199 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 99.8678 8.0528 1 1 99.8678 8.0528 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 99.8436 8.1679 1 50 99.8436 8.1679 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 99.8657 8.1809 1 10 99.8657 8.1809 INE608A16IB1 PUNJAB AND SIND BK 7-May-15 99.8230 8.0899 1 400 99.8230 8.0899 INE166A16MJ5 ING VYSYA BK 7-May-15 99.8449 8.0999 1 5 99.8449 8.0999 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 99.8033 7.9930 1 205.1 99.8033 7.9930 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 99.7997 8.1396 2 100 99.7997 8.1396 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.7987 8.1803 2 60 99.7987 8.1803 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 99.8215 8.1586 1 45 99.8215 8.1586 INE077A16CL1 DENA BK 8-May-15 99.8215 8.1586 1 25 99.8215 8.1586 INE528G16XV5 YES BK 11-May-15 99.7547 8.1595 1 200 99.7547 8.1595 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 99.7370 8.0207 1 150 99.7370 8.0207 INE008A16ZV6 IDBI BK 11-May-15 99.7331 8.1399 2 100 99.7331 8.1399 INE608A16IC9 PUNJAB AND SIND BK 11-May-15 99.7331 8.1399 1 50 99.7331 8.1399 INE528G16XV5 YES BK 11-May-15 99.7324 8.1613 1 50 99.7324 8.1613 INE237A16E53 KOTAK MAH BK 11-May-15 99.7595 7.9995 1 5 99.7595 7.9995 INE036D16GP3 THE KARUR VYSYA BK 11-May-15 99.7580 8.0495 1 5 99.7580 8.0495 INE434A16GZ5 ANDHRA BK 12-May-15 99.7360 8.0513 1 5 99.7360 8.0513 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 99.7377 7.9993 1 5 99.7377 7.9993 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 99.6652 8.1742 2 270 99.6652 8.1742 INE528G16ZT4 YES BK 15-May-15 99.6650 8.1791 1 200 99.6650 8.1791 INE008A16VW3 IDBI BK 15-May-15 99.6442 8.1457 1 150 99.6442 8.1457 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 99.6440 8.1503 1 25 99.6440 8.1503 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 99.6662 8.1497 1 5 99.6662 8.1497 INE090A16W81 ICICI BK 18-May-15 99.5770 8.1606 3 245 99.5770 8.1606 INE691A16JD1 UCO BK 18-May-15 99.5997 8.1498 1 200 99.5997 8.1498 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.5801 8.1005 2 30 99.5801 8.1005 INE562A16HI7 INDIAN BK 21-May-15 99.5142 8.0992 1 25 99.5142 8.0992 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 99.4922 8.0997 1 25 99.4922 8.0997 INE028A16AT1 BK OF BARODA 22-May-15 99.4922 8.0997 1 25 99.4922 8.0997 INE036D16GS7 THE KARUR VYSYA BK 22-May-15 99.5112 8.1495 1 5 99.5112 8.1495 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 99.4249 8.1202 2 125 99.4249 8.1202 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.4263 8.1003 1 25 99.4263 8.1003 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.4327 8.3298 1 25 99.4327 8.3298 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 99.4449 8.1497 1 5 99.4449 8.1497 INE166A16ML1 ING VYSYA BK 27-May-15 99.4029 8.1204 1 25 99.4029 8.1204 INE141A16TT2 OBC 28-May-15 99.3590 8.1198 1 50 99.3590 8.1198 INE976G16844 THE RATNAKAR BK 29-May-15 99.2877 8.7285 1 5 99.2877 8.7285 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 99.3403 8.0797 1 5 99.3403 8.0797 INE238A16WT0 AXIS BK 1-Jun-15 99.2668 8.1695 2 50 99.2668 8.1695 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.2905 7.9036 1 30 99.2905 7.9036 INE691A16JA7 UCO BK 2-Jun-15 99.2557 8.0502 1 5 99.2557 8.0502 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.2274 8.1198 1 50 99.2274 8.1198 INE008A16ZT0 IDBI BK 3-Jun-15 99.2274 8.1198 1 25 99.2274 8.1198 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.2246 8.1495 1 25 99.2246 8.1495 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.2074 8.1003 2 175 99.2074 8.1003 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 99.1906 8.0493 4 400 99.1996 7.9595 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 99.1856 8.0999 1 100 99.1856 8.0999 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 99.2142 7.8132 2 25 99.2142 7.8132 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 99.1836 8.1200 1 25 99.1836 8.1200 INE077A16BZ3 DENA BK 8-Jun-15 99.1485 7.8367 2 25 99.1485 7.8367 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 99.1202 8.0994 1 25 99.1202 8.0994 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 99.1391 7.7307 1 50 99.1391 7.7307 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 99.0758 8.1064 2 150 99.0766 8.0996 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.1233 7.8738 1 50 99.1233 7.8738 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 99.0743 8.1199 1 25 99.0743 8.1199 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 99.0444 8.1897 1 100 99.0444 8.1897 INE705A16KZ0 VIJAYA BK 11-Jun-15 99.0490 8.1499 2 50 99.0490 8.1499 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 99.0235 8.1804 1 25 99.0235 8.1804 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 98.9808 8.1704 1 50 98.9808 8.1704 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.9771 8.2004 1 10 98.9771 8.2004 INE691A16KA5 UCO BK 22-Jun-15 98.8693 7.7301 2 250 98.8693 7.7301 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.8669 7.8926 3 155 98.8233 8.2002 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.8101 8.1397 1 25 98.8101 8.1397 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.7576 8.0558 10 550 98.7448 8.1399 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.7741 7.9475 1 200 98.7741 7.9475 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.8048 7.8844 4 150 98.8048 7.8844 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.7585 8.0499 1 100 98.7585 8.0499 INE008A16A70 IDBI BK 26-Jun-15 98.7450 7.9982 1 50 98.7450 7.9982 INE608A16IQ9 PUNJAB AND SIND BK 26-Jun-15 98.7230 8.1402 1 49 98.7230 8.1402 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 98.7385 8.0402 1 25 98.7385 8.0402 INE141A16TW6 OBC 26-Jun-15 98.7339 8.0699 1 16 98.7339 8.0699 INE976G16AW2 RBL BK 26-Jun-15 98.7433 8.1497 1 5 98.7433 8.1497 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 98.6644 8.0999 1 200 98.6644 8.0999 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 98.6612 8.1196 1 200 98.6612 8.1196 INE683A16FU0 THE SOUTH INDIAN BK 1-Jul-15 98.5803 8.3437 1 100 98.5803 8.3437 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 98.5762 8.2374 1 200 98.5762 8.2374 INE434A16IJ5 ANDHRA BK 6-Jul-15 98.4899 8.2300 1 175 98.4899 8.2300 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 97.1327 8.2249 1 20 97.1327 8.2249 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 96.1133 8.2001 1 5 96.1133 8.2001 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 95.1572 8.3300 2 400 95.1572 8.3300 INE434A16KK9 ANDHRA BK 10-Dec-15 95.1203 8.3220 1 75 95.1203 8.3220 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 93.7383 8.3500 1 25 93.7383 8.3500 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 93.7182 8.3500 1 25 93.7182 8.3500 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 93.7335 8.3000 2 28 93.7335 8.3000 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 93.4996 8.3200 1 125 93.4996 8.3200 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 93.4760 8.3250 1 125 93.4760 8.3250 INE976G16AR2 RBL BK 3-Mar-16 93.2608 8.5358 1 1 93.2608 8.5358 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 93.4216 8.2910 4 250 93.4149 8.3000 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.4717 8.2500 2 125 93.4717 8.2500 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.4297 8.2800 1 25 93.4297 8.2800 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 93.4149 8.3000 1 25 93.4149 8.3000 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.3083 8.3100 3 100 93.3008 8.3199 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.2960 8.3000 1 25 93.2960 8.3000 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 93.2621 8.3450 1 15 93.2621 8.3450 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.3111 8.2799 3 150 93.3111 8.2799 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.2158 8.3800 1 105 93.2158 8.3800 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.2913 8.2800 1 50 93.2913 8.2800 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 93.2321 8.2800 1 250 93.2321 8.2800 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.1361 8.3799 2 125 93.1361 8.3799 INE514E16AE4 EXIM 16-Mar-16 93.1667 8.3139 2 225 93.1582 8.3250 INE514E16AE4 EXIM 16-Mar-16 93.1818 8.3201 1 125 93.1818 8.3201 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 93.1423 8.3200 2 275 93.1423 8.3200 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 93.1225 8.3200 1 200 93.1225 8.3200 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 93.1379 8.3000 1 12 93.1379 8.3000 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 93.1176 8.2500 1 200 93.1176 8.2500 INE090A16Y14 ICICI BK 21-Mar-16 93.0400 8.3500 1 150 93.0400 8.3500 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 93.0706 8.2600 1 185 93.0706 8.2600 INE514E16AF1 EXIM 25-Mar-16 93.0000 8.3000 1 100 93.0000 8.3000 INE237A16F37 KOTAK MAH BK 28-Apr-16 92.1914 8.4700 1 550 92.1914 8.4700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.