Apr 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 99.8864 8.3022 3 275 99.8864 8.3022 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.8859 8.3395 5 240 99.8864 8.3022 INE608A16HY5 PUNJAB AND SIND BK 5-May-15 99.8857 8.3516 4 200 99.8851 8.3973 INE691A16JO8 UCO BK 5-May-15 99.8878 8.1998 3 174 99.8878 8.1998 INE428A16PN4 ALLAHABAD BK 5-May-15 99.8869 8.2638 2 100 99.8885 8.1486 INE562A16GF5 INDIAN BK 5-May-15 99.8864 8.3022 1 100 99.8864 8.3022 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 99.8885 8.1486 1 90 99.8885 8.1486 INE112A16FX4 CORPORATION BK 5-May-15 99.8864 8.3022 1 75 99.8864 8.3022 INE141A16SW8 OBC 5-May-15 99.8864 8.3022 1 50 99.8864 8.3022 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 99.8864 8.3022 2 45 99.8864 8.3022 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.8864 8.3022 2 30 99.8864 8.3022 INE077A16CJ5 DENA BK 5-May-15 99.8885 8.1486 1 10 99.8885 8.1486 INE428A16PC7 ALLAHABAD BK 6-May-15 99.8637 8.3029 2 175 99.8637 8.3029 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 99.8145 8.4774 8 635 99.7970 9.2807 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 99.8159 8.4162 5 345.1 99.8251 7.9938 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 99.8185 8.2954 3 240 99.8184 8.3006 INE434A16GX0 ANDHRA BK 8-May-15 99.8184 8.3006 3 200 99.8184 8.3006 INE483A16JU7 CENTRAL BK OF INDIA 8-May-15 99.8184 8.3006 1 75 99.8184 8.3006 INE008A16ZG7 IDBI BK 8-May-15 99.8184 8.3006 1 5 99.8184 8.3006 INE705A16LD5 VIJAYA BK 9-May-15 99.8139 7.5605 7 565 99.7970 8.2495 INE608A16IC9 PUNJAB AND SIND BK 11-May-15 99.7509 8.2879 4 300 99.7451 8.4797 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 99.7475 8.3996 1 100 99.7475 8.3996 INE090A16W65 ICICI BK 11-May-15 99.7490 8.3496 1 95 99.7490 8.3496 INE476A16NM0 CANARA BK 11-May-15 99.7490 8.3496 1 25 99.7490 8.3496 INE705A16LC7 VIJAYA BK 11-May-15 99.7688 7.6894 1 20 99.7688 7.6894 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 99.7565 8.0995 1 20 99.7565 8.0995 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 99.7584 8.0361 1 5 99.7584 8.0361 INE008A16ZV6 IDBI BK 11-May-15 99.7505 8.2996 1 5 99.7505 8.2996 INE090A16P98 ICICI BK 12-May-15 99.7295 8.2500 1 200 99.7295 8.2500 INE434A16GZ5 ANDHRA BK 12-May-15 99.7305 8.2194 2 90 99.7305 8.2194 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 99.7295 8.2500 1 50 99.7295 8.2500 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 99.6568 8.3795 3 125 99.6601 8.2991 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 99.6568 8.3808 2 75 99.6531 8.4706 INE608A16IK2 PUNJAB AND SIND BK 15-May-15 99.6601 8.2991 1 50 99.6601 8.2991 INE090A16W73 ICICI BK 15-May-15 99.6621 8.2501 1 25 99.6621 8.2501 INE667A16EY8 SYNDICATE BK 15-May-15 99.6641 8.2011 1 25 99.6641 8.2011 INE090A16W81 ICICI BK 18-May-15 99.5929 8.2889 2 100 99.5928 8.2909 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 99.5850 8.4503 1 50 99.5850 8.4503 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 99.5739 8.2206 1 25 99.5739 8.2206 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 99.5415 8.4065 3 55 99.5708 7.8667 INE008A16ZI3 IDBI BK 21-May-15 99.5413 8.0094 1 330 99.5413 8.0094 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 99.4428 8.1807 3 145 99.4428 8.1807 INE141A16TN5 OBC 25-May-15 99.4279 8.4007 1 35 99.4279 8.4007 INE168A16JW0 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-May-15 99.4031 8.4299 2 150 99.4031 8.4299 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.4859 8.2007 1 5 99.4859 8.2007 INE608A16IS5 PUNJAB AND SIND BK 29-May-15 99.3669 8.0191 1 50 99.3669 8.0191 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 99.3566 8.1504 1 5 99.3566 8.1504 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 99.4637 8.2002 1 5 99.4637 8.2002 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.2897 8.1598 2 275 99.2897 8.1598 INE651A16HB3 STATE BK OF MYSORE 1-Jun-15 99.2888 8.1697 2 50 99.2880 8.1795 INE428A16PM6 ALLAHABAD BK 1-Jun-15 99.2871 8.1899 1 50 99.2871 8.1899 INE691A16JA7 UCO BK 2-Jun-15 99.2632 8.2099 1 45 99.2632 8.2099 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.2461 8.1545 4 275 99.2456 8.1603 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.2731 7.8606 1 25 99.2731 7.8606 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.3527 8.2001 1 10 99.3527 8.2001 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.3527 8.2001 1 5 99.3527 8.2001 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 99.2198 8.2004 3 125 99.2198 8.2004 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.2345 8.0447 2 75 99.2345 8.0447 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.1988 8.1884 7 345 99.1977 8.2002 INE237A16E95 KOTAK MAH BK 5-Jun-15 99.2138 8.0344 1 200 99.2138 8.0344 INE077A16CN7 DENA BK 5-Jun-15 99.1997 8.1796 1 125 99.1997 8.1796 INE608A16IG0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-15 99.2140 8.0323 2 100 99.2140 8.0323 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 99.1987 8.1899 4 100 99.1977 8.2002 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 99.1977 8.2002 1 100 99.1977 8.2002 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 99.2016 8.1600 1 50 99.2016 8.1600 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 99.2353 7.8130 1 25 99.2353 7.8130 INE483A16IY1 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jun-15 99.2133 8.0395 1 5 99.2133 8.0395 INE090A16Q71 ICICI BK 8-Jun-15 99.1325 8.1900 1 100 99.1325 8.1900 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 99.1367 8.1500 1 50 99.1367 8.1500 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 99.1346 8.1704 2 50 99.1335 8.1804 INE683A16FS4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Jun-15 99.1181 8.1189 1 100 99.1181 8.1189 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.0873 8.2001 1 50 99.0873 8.2001 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 99.0928 8.1502 1 50 99.0928 8.1502 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 99.1272 7.8385 1 31 99.1272 7.8385 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 99.1288 7.8240 1 25 99.1288 7.8240 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 99.0873 8.2001 1 25 99.0873 8.2001 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 99.0664 8.1899 1 55 99.0664 8.1899 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 98.9951 8.0546 1 400 98.9951 8.0546 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 99.0241 7.8199 1 330 99.0241 7.8199 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.9771 8.2001 3 75 98.9722 8.2401 INE691A16JX9 UCO BK 15-Jun-15 98.9771 8.2004 1 25 98.9771 8.2004 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.9796 8.1801 1 25 98.9796 8.1801 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.0741 8.3198 1 5 99.0741 8.3198 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 98.8850 8.2314 2 375 98.9197 7.9723 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.8253 8.1861 2 145 98.8233 8.2002 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 98.7736 8.2399 1 25 98.7736 8.2399 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.7650 8.1502 1 75 98.7650 8.1502 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.7575 8.2003 1 25 98.7575 8.2003 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 98.9219 7.7999 1 5 98.9219 7.7999 INE008A16A39 IDBI BK 25-Jun-15 98.9219 7.7999 1 5 98.9219 7.7999 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.7949 7.9505 1 0.7 98.7949 7.9505 INE608A16IQ9 PUNJAB AND SIND BK 26-Jun-15 98.7447 8.1405 1 41 98.7447 8.1405 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 98.6700 8.1999 2 100 98.6700 8.1999 INE608A16IU1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jul-15 98.5104 8.2377 2 200 98.5104 8.2377 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 98.5011 8.2899 1 50 98.5011 8.2899 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 98.2873 8.2601 2 125 98.2873 8.2601 INE608A16IV9 PUNJAB AND SIND BK 31-Aug-15 97.2983 8.2399 2 500 97.2983 8.2399 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 96.4051 8.3501 1 50 96.4051 8.3501 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 96.0390 8.4100 1 25 96.0390 8.4100 INE237A16E20 KOTAK MAH BK 22-Jan-16 94.4062 8.1001 1 2.2 94.4062 8.1001 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.4962 8.2975 1 25 93.4962 8.2975 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 93.5160 8.3800 1 125 93.5160 8.3800 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 93.4301 8.3063 2 100 93.4421 8.2900 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 93.3609 8.4000 1 25 93.3609 8.4000 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 93.2632 8.3700 2 50 93.2632 8.3700 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 93.2857 8.3400 1 50 93.2857 8.3400 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.2782 8.3500 1 25 93.2782 8.3500 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.2207 8.4000 1 150 93.2207 8.4000 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 93.3356 8.3800 3 100 93.3356 8.3800 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 93.1759 8.3800 1 125 93.1759 8.3800 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 93.2366 8.3001 2 75 93.2366 8.3001 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 93.1421 8.3982 9 440 93.1408 8.3999 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 93.2407 8.4000 2 75 93.2407 8.4000 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.1560 8.3800 1 4.8 93.1560 8.3800 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 93.1283 8.3641 1 1.3 93.1283 8.3641 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 93.1526 8.3066 2 75 93.1500 8.3099 INE692A16ED0 UNION BK OF INDIA 18-Mar-16 93.1692 8.2849 1 50 93.1692 8.2849 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 92.9809 8.3750 1 4.5 92.9809 8.3750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS :