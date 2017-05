May 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16IB1 PUNJAB AND SIND BK 7-May-15 99.9557 8.0883 1 100 99.9557 8.0883 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 99.9339 8.0475 1 290 99.9339 8.0475 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 99.9327 8.1906 3 280 99.9322 8.2546 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 99.9339 8.0475 8 207 99.9339 8.0475 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 99.9344 7.9866 1 105.2 99.9344 7.9866 INE476A16QA8 CANARA BK 8-May-15 99.9343 7.9988 1 100 99.9343 7.9988 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.9562 7.9970 1 5 99.9562 7.9970 INE434A16GU6 ANDHRA BK 11-May-15 99.8672 8.0894 1 295 99.8672 8.0894 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 99.8680 8.0422 2 215 99.8695 7.9491 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 99.8926 7.8486 1 15 99.8926 7.8486 INE528G16XV5 YES BK 11-May-15 99.8695 7.9491 1 5 99.8695 7.9491 INE705A16LC7 VIJAYA BK 11-May-15 99.8905 8.0023 1 5 99.8905 8.0023 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 99.8667 8.1199 1 5 99.8667 8.1199 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 99.8430 8.1993 1 130 99.8430 8.1993 INE095A16QB4 INDUSIND BK 12-May-15 99.8401 8.3510 2 95 99.8401 8.3510 INE434A16GZ5 ANDHRA BK 12-May-15 99.8441 8.1418 1 25 99.8441 8.1418 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 99.7997 8.1396 1 45 99.7997 8.1396 INE238A16ZH8 AXIS BK 15-May-15 99.7775 8.1394 1 100 99.7775 8.1394 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 99.7778 8.1284 1 85 99.7778 8.1284 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 99.7778 8.1284 1 25 99.7778 8.1284 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 99.8031 8.0011 1 5 99.8031 8.0011 INE691A16JQ3 UCO BK 15-May-15 99.8056 7.8994 1 5 99.8056 7.8994 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 99.7176 7.9514 1 5 99.7176 7.9514 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 99.7403 7.9198 1 5 99.7403 7.9198 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 99.6662 8.1497 1 25 99.6662 8.1497 INE008A16ZI3 IDBI BK 21-May-15 99.6505 8.0009 1 330 99.6505 8.0009 INE562A16HI7 INDIAN BK 21-May-15 99.6397 8.2491 1 50 99.6397 8.2491 INE008A16ZY0 IDBI BK 22-May-15 99.6410 8.2192 1 5 99.6410 8.2192 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 99.6242 8.0991 1 5 99.6242 8.0991 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.5554 8.1502 1 200 99.5554 8.1502 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 99.5554 8.1502 1 120 99.5554 8.1502 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 99.5554 8.1502 1 100 99.5554 8.1502 INE750E16AY2 STANDARD CHARTERED BK 25-May-15 99.5592 8.0802 1 6.2 99.5592 8.0802 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 99.5327 8.1606 2 500 99.5304 8.2006 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 99.5319 8.1738 6 475 99.5304 8.2006 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.5417 8.0024 1 77 99.5417 8.0024 INE750E16BA0 STANDARD CHARTERED BK 26-May-15 99.5636 7.9992 1 25 99.5636 7.9992 INE166A16ML1 ING VYSYA BK 27-May-15 99.5259 7.9032 1 220 99.5259 7.9032 INE750E16BB8 STANDARD CHARTERED BK 27-May-15 99.5418 8.0006 1 25 99.5418 8.0006 INE166A16ML1 ING VYSYA BK 27-May-15 99.5276 8.2497 1 5 99.5276 8.2497 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.4859 8.2007 4 480 99.4859 8.2007 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 99.4670 8.1495 1 190 99.4670 8.1495 INE608A16IS5 PUNJAB AND SIND BK 29-May-15 99.4644 8.1894 1 150 99.4644 8.1894 INE095A16QC2 INDUSIND BK 29-May-15 99.4540 8.3493 1 100 99.4540 8.3493 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.4257 7.8085 1 150 99.4257 7.8085 INE428A16PM6 ALLAHABAD BK 1-Jun-15 99.3983 8.1833 3 75 99.3978 8.1902 INE691A16JS9 UCO BK 1-Jun-15 99.3978 8.1902 2 50 99.3978 8.1902 INE651A16HB3 STATE BK OF MYSORE 1-Jun-15 99.4029 8.1204 1 25 99.4029 8.1204 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.4082 7.7605 1 75 99.4082 7.7605 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.3527 8.2001 10 355 99.3527 8.2001 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.3536 7.9159 3 178 99.3662 7.7604 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.3099 8.1818 1 65 99.3099 8.1818 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 99.3305 8.2005 1 25 99.3305 8.2005 INE237A16E95 KOTAK MAH BK 5-Jun-15 99.3184 8.3497 1 5 99.3184 8.3497 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.2465 8.1505 1 100 99.2465 8.1505 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.2104 8.2999 1 5 99.2104 8.2999 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 99.2397 7.9896 1 5 99.2397 7.9896 INE667A16FC1 SYNDICATE BK 12-Jun-15 99.1898 7.8458 1 100 99.1898 7.8458 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.1914 7.8301 1 50 99.1914 7.8301 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.1855 7.8877 1 50 99.1855 7.8877 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 99.1303 7.8104 1 330 99.1303 7.8104 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 99.1061 8.0297 1 100 99.1061 8.0297 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 99.1061 8.0297 1 100 99.1061 8.0297 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.1005 8.0804 1 5 99.1005 8.0804 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 98.9990 8.2013 3 350 98.9990 8.2013 INE077A16CR8 DENA BK 19-Jun-15 99.0052 8.1500 2 50 99.0052 8.1500 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.9499 8.0699 1 100 98.9499 8.0699 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.9296 8.0597 1 200 98.9296 8.0597 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.9518 8.0551 1 200 98.9518 8.0551 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 98.8741 8.1497 1 125 98.8741 8.1497 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.8894 8.0379 2 125 98.8741 8.1497 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.9153 8.0051 2 100 98.9153 8.0051 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.8904 8.0304 1 35 98.8904 8.0304 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.8686 8.1899 1 25 98.8686 8.1899 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 98.8986 8.1298 1 25 98.8986 8.1298 INE457A16GS1 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-15 98.8758 8.3000 1 5 98.8758 8.3000 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 98.8522 8.1502 1 25 98.8522 8.1502 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 98.7993 8.0651 1 200 98.7993 8.0651 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 98.7870 8.2997 1 5 98.7870 8.2997 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 98.7079 8.2378 10 800 98.7079 8.2378 INE434A16IK3 ANDHRA BK 3-Jul-15 98.6761 8.3001 1 150 98.6761 8.3001 INE095A16QI9 INDUSIND BK 3-Jul-15 98.6518 8.6003 1 5 98.6518 8.6003 INE434A16IJ5 ANDHRA BK 6-Jul-15 98.6106 8.2948 1 100 98.6106 8.2948 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 98.6130 8.2803 1 50 98.6130 8.2803 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 98.6351 8.2800 1 25 98.6351 8.2800 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 98.4149 8.2800 1 75 98.4149 8.2800 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 98.3937 8.2760 3 59 98.3929 8.2802 INE238A16ZP1 AXIS BK 20-Jul-15 98.3271 8.2800 2 100 98.3271 8.2800 INE238A16ZO4 AXIS BK 21-Jul-15 98.2853 8.2699 1 25 98.2853 8.2699 INE090A16X80 ICICI BK 23-Jul-15 98.2394 8.2802 1 250 98.2394 8.2802 INE090A16X80 ICICI BK 23-Jul-15 98.2593 8.2899 1 75 98.2593 8.2899 INE008A16B12 IDBI BK 29-Jul-15 98.1301 8.2800 1 100 98.1301 8.2800 INE457A16GW3 BK OF MAHARASHTRA 10-Sep-15 97.1701 8.3700 1 100 97.1701 8.3700 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 97.1602 8.2699 1 50 97.1602 8.2699 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 97.1700 8.3050 1 25 97.1700 8.3050 INE457A16GX1 BK OF MAHARASHTRA 15-Sep-15 97.0472 8.3501 3 75 97.0472 8.3501 INE457A16GX1 BK OF MAHARASHTRA 15-Sep-15 97.0620 8.3699 1 25 97.0620 8.3699 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 96.4093 8.3400 1 10 96.4093 8.3400 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 96.4305 8.3401 1 5 96.4305 8.3401 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 95.2894 8.3150 1 200 95.2894 8.3150 INE090A16V90 ICICI BK 18-Feb-16 93.7186 8.4650 2 50 93.7151 8.4700 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.5777 8.3501 3 250 93.5777 8.3501 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.5956 8.2975 1 10 93.5956 8.2975 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 93.4814 8.4000 2 75 93.4814 8.4000 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 93.5177 8.3500 1 50 93.5177 8.3500 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.3704 8.3601 2 50 93.3704 8.3601 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.3208 8.4000 1 150 93.3208 8.4000 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 93.2294 8.4150 1 25 93.2294 8.4150 INE514E16AE4 EXIM 16-Mar-16 93.2703 8.3341 1 10 93.2703 8.3341 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 93.2057 8.3933 2 375 93.2082 8.3900 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 93.1807 8.4000 1 25 93.1807 8.4000 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 93.1116 8.3600 1 7 93.1116 8.3600 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 93.1116 8.3600 1 1 93.1116 8.3600 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 93.0809 8.4000 1 5 93.0809 8.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 