May 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 99.9549 8.2322 3 245 99.9559 8.0518 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 99.9547 8.2710 1 100 99.9547 8.2710 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.9554 8.1431 1 100 99.9554 8.1431 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 99.9548 8.2527 1 50 99.9548 8.2527 INE008A16ZG7 IDBI BK 8-May-15 99.9555 8.1249 1 25 99.9555 8.1249 INE976G16AS0 RBL BK 8-May-15 99.9543 8.3441 1 25 99.9543 8.3441 INE705A16LD5 VIJAYA BK 9-May-15 99.9331 8.1449 1 250 99.9331 8.1449 INE976G16AN1 RBL BK 9-May-15 99.9290 8.6445 7 100 99.9290 8.6445 INE705A16LC7 VIJAYA BK 11-May-15 99.8883 8.1657 2 300 99.8871 8.2510 INE238A16XJ9 AXIS BK 11-May-15 99.8860 8.3315 1 175 99.8860 8.3315 INE683A16FM7 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-15 99.8629 8.3487 3 200 99.8613 8.4493 INE077A16BW0 DENA BK 12-May-15 99.8646 8.2480 1 45 99.8646 8.2480 INE434A16GZ5 ANDHRA BK 12-May-15 99.8646 8.2480 1 25 99.8646 8.2480 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 99.8646 8.2480 1 25 99.8646 8.2480 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 99.8200 8.2273 2 55 99.8250 7.9984 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 99.7989 8.1737 2 145 99.7990 8.1681 INE683A16FP0 THE SOUTH INDIAN BK 15-May-15 99.7933 8.4002 1 25 99.7933 8.4002 INE090A16W73 ICICI BK 15-May-15 99.7933 8.4002 1 20 99.7933 8.4002 INE691A16JQ3 UCO BK 15-May-15 99.8250 7.9984 1 5 99.8250 7.9984 INE667A16EY8 SYNDICATE BK 15-May-15 99.8010 8.0866 1 1.9 99.8010 8.0866 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 99.7088 8.1999 1 25 99.7088 8.1999 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 99.6846 8.2489 1 25 99.6846 8.2489 INE562A16HI7 INDIAN BK 21-May-15 99.6621 8.2501 1 165 99.6621 8.2501 INE028A16AT1 BK OF BARODA 22-May-15 99.6397 8.2491 1 50 99.6397 8.2491 INE428A16PH6 ALLAHABAD BK 22-May-15 99.6682 8.1007 1 5 99.6682 8.1007 INE036D16GS7 THE KARUR VYSYA BK 22-May-15 99.6397 8.2491 1 5 99.6397 8.2491 INE141A16TN5 OBC 25-May-15 99.5655 8.3834 1 35 99.5655 8.3834 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 99.6193 7.7493 1 5 99.6193 7.7493 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 99.5527 8.1999 4 140 99.5527 8.1999 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.5082 8.1997 2 200 99.5082 8.1997 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.5310 8.1901 1 200 99.5310 8.1901 INE238A16ZI6 AXIS BK 28-May-15 99.5390 8.0497 1 5 99.5390 8.0497 INE095A16QC2 INDUSIND BK 29-May-15 99.5201 8.0004 1 5 99.5201 8.0004 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.4193 8.1998 2 150 99.4193 8.1998 INE428A16PM6 ALLAHABAD BK 1-Jun-15 99.4193 8.1998 2 75 99.4193 8.1998 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.3749 8.1999 2 100 99.3749 8.1999 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.3971 8.1998 1 75 99.3971 8.1998 INE036D16GO6 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-15 99.3852 8.0639 1 32 99.3852 8.0639 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 99.3749 7.9171 1 50 99.3749 7.9171 INE237A16E95 KOTAK MAH BK 5-Jun-15 99.3525 8.2022 2 220 99.3880 7.7502 INE237A16E95 KOTAK MAH BK 5-Jun-15 99.3184 8.3497 2 195 99.3184 8.3497 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.3305 8.2005 2 100 99.3305 8.2005 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 99.3526 7.9280 1 100 99.3526 7.9280 INE090A16Q71 ICICI BK 8-Jun-15 99.2660 8.1785 1 100 99.2660 8.1785 INE077A16BZ3 DENA BK 8-Jun-15 99.2641 8.1998 1 25 99.2641 8.1998 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 99.2659 8.1796 1 25 99.2659 8.1796 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 99.2309 8.0831 2 75 99.2359 8.0298 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.2198 8.2004 1 45 99.2198 8.2004 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 99.1977 8.2002 2 50 99.1977 8.2002 INE692A16EA6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-15 99.2129 7.8262 1 38 99.2129 7.8262 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.1367 8.1500 1 150 99.1367 8.1500 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 99.1370 7.9435 2 125 99.1432 7.8859 INE683A16FH7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-15 99.1278 8.0289 1 120 99.1278 8.0289 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.1061 8.2304 2 61 99.1061 8.2304 INE434A16JN5 ANDHRA BK 15-Jun-15 99.1094 8.1998 1 50 99.1094 8.1998 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 99.1363 7.9499 1 25 99.1363 7.9499 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.1363 7.9499 1 25 99.1363 7.9499 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 99.0218 8.1948 2 275 99.0218 8.1948 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 99.0425 8.0197 1 100 99.0425 8.0197 INE095A16QF5 INDUSIND BK 20-Jun-15 99.0141 8.2599 1 200 99.0141 8.2599 INE691A16KA5 UCO BK 22-Jun-15 98.9778 8.0203 2 250 98.9778 8.0203 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.9134 8.0194 5 215 98.9137 8.0171 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.9357 7.8530 1 200 98.9357 7.8530 INE691A16KB3 UCO BK 25-Jun-15 98.9140 8.0151 2 150 98.9143 8.0126 INE457A16GS1 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-15 98.8892 8.1999 2 140 98.8892 8.1999 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.9133 8.0202 3 105 98.9129 8.0230 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.9289 8.0650 2 75 98.9289 8.0650 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 98.8223 8.0552 1 200 98.8223 8.0552 INE095A16QI9 INDUSIND BK 3-Jul-15 98.6518 8.6003 1 80 98.6518 8.6003 INE008A16B79 IDBI BK 3-Jul-15 98.6936 8.3301 1 25 98.6936 8.3301 INE008A16B04 IDBI BK 15-Jul-15 98.4276 8.3299 3 150 98.4276 8.3299 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 98.4179 8.2641 5 176 98.4187 8.2598 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 96.9868 8.3999 1 0.25 96.9868 8.3999 INE434A16JG9 ANDHRA BK 5-Oct-15 96.6007 8.4500 2 50 96.6007 8.4500 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 96.3975 8.4201 1 65 96.3975 8.4201 INE008A16XN8 IDBI BK 6-Nov-15 95.9772 8.3599 1 50 95.9772 8.3599 INE434A16JW6 ANDHRA BK 3-Dec-15 95.4109 8.3599 1 50 95.4109 8.3599 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 95.3131 8.3094 2 400 95.3131 8.3094 INE141A16SS6 OBC 15-Dec-15 95.1599 8.3251 1 100 95.1599 8.3251 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 93.8300 8.3629 1 0.5 93.8300 8.3629 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 93.5261 8.4500 2 125 93.5261 8.4500 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 93.5274 8.4200 1 50 93.5274 8.4200 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 93.3845 8.4501 2 100 93.3845 8.4501 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 93.3680 8.4450 1 50 93.3680 8.4450 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.3260 8.4201 1 50 93.3260 8.4201 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.3843 8.3413 1 1.5 93.3843 8.3413 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.2882 8.3900 1 50 93.2882 8.3900 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.2434 8.4500 2 50 93.2434 8.4500 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 93.1931 8.4101 1 50 93.1931 8.4101 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 93.2007 8.4000 1 2 93.2007 8.4000 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 93.1146 8.3820 3 125 93.1085 8.3900 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 93.1161 8.3801 1 1 93.1161 8.3801 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 93.0579 8.4300 1 0.25 93.0579 8.4300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com