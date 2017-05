May 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16QA8 CANARA BK 8-May-15 99.9786 7.8127 1 50 99.9786 7.8127 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.9788 7.7396 1 35 99.9788 7.7396 INE036D16GP3 THE KARUR VYSYA BK 11-May-15 99.9092 8.2930 1 50 99.9092 8.2930 INE705A16LC7 VIJAYA BK 11-May-15 99.9114 8.0919 1 15 99.9114 8.0919 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 99.8687 7.9979 1 5 99.8687 7.9979 INE692A16EC2 UNION BK OF INDIA 15-May-15 99.8468 8.0005 1 5 99.8468 8.0005 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 99.8411 8.2987 1 5 99.8411 8.2987 INE683A16FN5 THE SOUTH INDIAN BK 18-May-15 99.7512 8.2753 5 210 99.7508 8.2896 INE141A16TS4 OBC 19-May-15 99.7305 8.2194 4 200 99.7305 8.2194 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.7348 8.0879 1 13 99.7348 8.0879 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 99.7070 8.2507 1 50 99.7070 8.2507 INE008A16ZW4 IDBI BK 20-May-15 99.7409 7.9014 1 5 99.7409 7.9014 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 99.7070 8.2507 1 5 99.7070 8.2507 INE608A16IO4 PUNJAB AND SIND BK 22-May-15 99.6619 8.2540 7 520 99.6621 8.2501 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.5972 8.2009 2 50 99.5972 8.2009 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.5726 8.2466 4 77.7 99.5724 8.2497 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 99.5729 8.2400 1 25 99.5729 8.2400 INE428A16PK0 ALLAHABAD BK 26-May-15 99.5729 8.2400 1 25 99.5729 8.2400 INE434A16HI9 ANDHRA BK 26-May-15 99.5737 8.2252 2 6 99.5930 7.8506 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 99.5698 8.3001 1 5 99.5698 8.3001 INE008A16ZL7 IDBI BK 28-May-15 99.5690 7.8998 1 5 99.5690 7.8998 INE608A16IS5 PUNJAB AND SIND BK 29-May-15 99.5070 8.2198 1 50 99.5070 8.2198 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 99.5052 8.2500 1 25 99.5052 8.2500 INE090A16Q55 ICICI BK 29-May-15 99.5219 8.3498 1 5 99.5219 8.3498 INE691A16JS9 UCO BK 1-Jun-15 99.4381 8.2501 1 75 99.4381 8.2501 INE528G16ZR8 YES BK 2-Jun-15 99.4122 8.3006 2 150 99.4122 8.3006 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.3971 8.1998 1 25 99.3971 8.1998 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.3749 8.1999 3 100 99.3749 8.1999 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.3749 8.1999 2 50 99.3749 8.1999 INE434A16LF7 ANDHRA BK 4-Jun-15 99.4007 8.1505 1 5 99.4007 8.1505 INE168A16KC0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Jun-15 99.3488 8.2499 1 100 99.3488 8.2499 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.3527 8.2001 1 45 99.3527 8.2001 INE095A16OC7 INDUSIND BK 5-Jun-15 99.3976 7.9003 1 5 99.3976 7.9003 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 99.2880 8.1795 1 100 99.2880 8.1795 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 99.2596 8.2504 1 50 99.2596 8.2504 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 99.2775 7.8127 1 25 99.2775 7.8127 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.2151 8.2501 2 75 99.2151 8.2501 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.1997 8.1796 1 25 99.1997 8.1796 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 99.1968 8.2095 1 25 99.1968 8.2095 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 99.1403 8.1156 4 250 99.1615 7.9139 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 99.1304 8.2103 2 125 99.1262 8.2500 INE683A16FH7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-15 99.1496 8.0271 2 45 99.1496 8.0271 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.1284 8.2290 1 9 99.1284 8.2290 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 99.0426 8.2051 2 100 99.0409 8.2200 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.9757 8.2115 2 175 98.9771 8.2004 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.9112 8.1997 2 25 98.9112 8.1997 INE237A16D21 KOTAK MAH BK 2-Jul-15 98.7795 8.1998 1 5 98.7795 8.1998 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 98.6856 8.2398 1 5 98.6856 8.2398 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 98.4406 8.2600 1 75 98.4406 8.2600 INE008A16B12 IDBI BK 29-Jul-15 98.1344 8.3601 1 100 98.1344 8.3601 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 98.0093 8.3299 1 6 98.0093 8.3299 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 95.3365 8.3043 2 400 95.3375 8.3025 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 95.2633 8.3250 2 50 95.2633 8.3250 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 95.1756 8.3341 1 75 95.1756 8.3341 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.5655 8.3950 2 55 93.5655 8.3950 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 93.5297 8.4449 1 50 93.5297 8.4449 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 93.4856 8.4500 1 10 93.4856 8.4500 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.5505 8.3600 1 100 93.5505 8.3600 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 93.3882 8.4450 2 75 93.3882 8.4450 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 93.3534 8.4649 1 50 93.3534 8.4649 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 93.3570 8.4600 1 25 93.3570 8.4600 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.4010 8.4000 1 25 93.4010 8.4000 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 93.3460 8.4750 1 25 93.3460 8.4750 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.3535 8.4100 3 225 93.3683 8.3900 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.3059 8.4200 2 100 93.3059 8.4200 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.3008 8.3999 1 50 93.3008 8.3999 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 93.1756 8.4600 1 50 93.1756 8.4600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 