May 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 99.9317 8.3155 3 99 99.9317 8.3155 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 99.7840 7.9011 1 5 99.7840 7.9011 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 99.7538 8.1895 1 40 99.7538 8.1895 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.7568 8.0895 1 10 99.7568 8.0895 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 99.7970 8.2495 1 25 99.7970 8.2495 INE750E16AZ9 STANDARD CHARTERED BK 22-May-15 99.7565 8.0995 1 5 99.7565 8.0995 INE750E16AY2 STANDARD CHARTERED BK 25-May-15 99.6172 8.2505 3 245 99.6172 8.2505 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 99.6195 8.2008 1 75 99.6195 8.2008 INE141A16TN5 OBC 25-May-15 99.6112 8.3803 1 36 99.6112 8.3803 INE434A16HG3 ANDHRA BK 25-May-15 99.6846 8.2489 1 25 99.6846 8.2489 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 99.6057 8.0276 2 225 99.6081 7.9781 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 99.5997 8.1498 1 90 99.5997 8.1498 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 99.5972 8.2009 1 50 99.5972 8.2009 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.5982 8.1805 1 25 99.5982 8.1805 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 99.6145 7.8473 1 5 99.6145 7.8473 INE141A16TE4 OBC 27-May-15 99.6462 8.0997 1 5 99.6462 8.0997 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.5545 8.1668 2 150 99.5554 8.1502 INE652A16JZ6 STATE BK OF PATIALA 29-May-15 99.6046 8.0497 1 5 99.6046 8.0497 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.4670 8.1495 2 125 99.4670 8.1495 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.5058 8.2399 1 25 99.5058 8.2399 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.4217 8.1655 2 225 99.4228 8.1500 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.5065 7.8705 1 5 99.5065 7.8705 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.4007 8.1505 1 25 99.4007 8.1505 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.3726 8.2302 4 107.5 99.3726 8.2302 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 99.3749 8.1999 1 50 99.3749 8.1999 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 99.3088 8.1950 2 69 99.3088 8.1950 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 99.2862 8.2003 2 75 99.2862 8.2003 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 99.2650 8.1897 1 50 99.2650 8.1897 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 99.2641 8.1998 1 25 99.2641 8.1998 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 99.2198 8.2004 3 150 99.2198 8.2004 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 99.2819 8.2501 1 25 99.2819 8.2501 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 99.1484 8.2501 2 175 99.1484 8.2501 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 99.1484 8.2501 1 35 99.1484 8.2501 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.1791 7.9502 1 5 99.1791 7.9502 INE483A16JE1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Jun-15 99.0596 8.2501 1 50 99.0596 8.2501 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 99.0094 8.2997 1 5 99.0094 8.2997 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.9931 8.2501 1 50 98.9931 8.2501 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.9331 8.2004 2 25 98.9331 8.2004 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 98.9610 7.9837 1 20 98.9610 7.9837 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.9332 8.1996 1 17 98.9332 8.1996 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 98.8980 8.3002 1 5 98.8980 8.3002 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 98.7593 8.3372 2 200 98.7593 8.3372 INE608A16IU1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jul-15 98.6623 8.3878 2 200 98.6623 8.3878 INE608A16IW7 PUNJAB AND SIND BK 7-Jul-15 98.6406 8.3835 3 270 98.6400 8.3874 INE238A16ZP1 AXIS BK 20-Jul-15 98.3536 8.3698 1 50 98.3536 8.3698 INE090A16X80 ICICI BK 23-Jul-15 98.2871 8.3698 1 50 98.2871 8.3698 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 98.0266 8.3499 2 100 98.0266 8.3499 INE608A16IX5 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-15 97.9992 8.3729 5 425 98.0075 8.3376 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 97.3560 8.3300 1 50 97.3560 8.3300 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 97.1950 8.3601 2 75 97.1950 8.3601 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 95.9799 8.4000 1 25 95.9799 8.4000 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 95.2840 8.3251 2 75 95.2840 8.3251 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.6284 8.4200 1 50 93.6284 8.4200 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 93.4928 8.4400 1 25 93.4928 8.4400 INE705A16LE3 VIJAYA BK 9-Mar-16 93.4089 8.5000 2 100 93.4089 8.5000 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.4669 8.4200 1 50 93.4669 8.4200 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.4065 8.4200 1 25 93.4065 8.4200 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 93.3626 8.4800 1 25 93.3626 8.4800 INE077A16CO5 DENA BK 11-Mar-16 93.3295 8.4700 2 100 93.3295 8.4700 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 93.3974 8.4601 3 100 93.3974 8.4601 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.3221 8.4800 3 64 93.3221 8.4800 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.3209 8.3998 1 50 93.3209 8.3998 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 93.2800 8.4550 1 25 93.2800 8.4550 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.3093 8.4700 2 125 93.3093 8.4700 INE528G16ZZ1 YES BK 18-Mar-16 93.1994 8.4551 1 100 93.1994 8.4551 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 93.2339 8.4090 1 75 93.2339 8.4090 INE090A16Y14 ICICI BK 21-Mar-16 93.1505 8.4399 2 275 93.1505 8.4399 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 93.1103 8.4401 1 17 93.1103 8.4401 INE514E16AH7 EXIM 3-Apr-17 86.3952 8.2582 1 20 86.3952 8.2582 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 