Jun 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16FU0 THE SOUTH INDIAN BK 1-Jul-15 99.9573 7.7961 3 28 99.9573 7.7961 INE237A16D21 KOTAK MAH BK 2-Jul-15 99.9321 8.2615 9 359 99.9302 8.4983 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 99.9560 8.0335 2 150 99.9556 8.1066 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 99.9343 8.0017 5 145 99.9335 8.0962 INE141A16UC6 OBC 3-Jul-15 99.9340 8.0337 3 290 99.9335 8.1000 INE141A16UC6 OBC 3-Jul-15 99.9114 8.0919 3 200 99.9124 8.0005 INE095A16QI9 INDUSIND BK 3-Jul-15 99.9098 8.2362 4 165 99.9097 8.2473 INE238A16ZL0 AXIS BK 3-Jul-15 99.9113 8.1011 1 75 99.9113 8.1011 INE095A16QI9 INDUSIND BK 3-Jul-15 99.9331 8.1449 1 40 99.9331 8.1449 INE434A16IJ5 ANDHRA BK 6-Jul-15 99.8687 7.9979 3 275 99.8687 7.9979 INE434A16IJ5 ANDHRA BK 6-Jul-15 99.8468 8.0005 3 77 99.8468 8.0005 INE608A16IU1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jul-15 99.8468 8.0005 1 50 99.8468 8.0005 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 99.8459 8.0476 1 25 99.8459 8.0476 INE141A16UE2 OBC 7-Jul-15 99.8468 8.0005 3 300 99.8468 8.0005 INE141A16UE2 OBC 7-Jul-15 99.8293 7.8015 1 45 99.8293 7.8015 INE095A16QJ7 INDUSIND BK 15-Jul-15 99.6617 7.7437 1 234.25 99.6617 7.7437 INE692A16EH1 UNION BK OF INDIA 20-Jul-15 99.5746 7.7973 2 80 99.5744 7.8004 INE238A16ZP1 AXIS BK 20-Jul-15 99.5706 7.8703 1 25 99.5706 7.8703 INE428A16PX3 ALLAHABAD BK 20-Jul-15 99.5717 7.8501 1 25 99.5717 7.8501 INE705A16LV7 VIJAYA BK 20-Jul-15 99.5771 7.7507 1 5 99.5771 7.7507 INE237A16F78 KOTAK MAH BK 20-Jul-15 99.5766 7.7599 1 5 99.5766 7.7599 INE238A16ZO4 AXIS BK 21-Jul-15 99.5291 7.8494 5 901.6 99.5291 7.8496 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.4550 8.0006 1 245 99.4550 8.0006 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.4871 7.8406 1 5 99.4871 7.8406 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.3419 7.7999 1 160 99.3419 7.7999 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.3549 7.8997 1 5 99.3549 7.8997 INE691A16KC1 UCO BK 31-Jul-15 99.3208 7.8001 2 200 99.3208 7.8001 INE434A16LM3 ANDHRA BK 3-Aug-15 99.2552 7.8250 2 10 99.2576 7.8001 INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 99.2205 7.7501 1 50 99.2205 7.7501 INE692A16EM1 UNION BK OF INDIA 7-Aug-15 99.1842 7.9004 1 5 99.1842 7.9004 INE237A16ZR9 KOTAK MAH BK 7-Aug-15 99.2129 7.6203 1 5 99.2129 7.6203 INE705A16MB7 VIJAYA BK 10-Aug-15 99.1119 7.7872 1 50 99.1119 7.7872 INE077A16CU2 DENA BK 10-Aug-15 99.1104 7.8004 1 25 99.1104 7.8004 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.0304 7.7689 1 105 99.0304 7.7689 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.0536 7.7497 1 75 99.0536 7.7497 INE008A16B38 IDBI BK 24-Aug-15 98.8182 7.7949 1 200 98.8182 7.7949 INE683A16FZ9 THE SOUTH INDIAN BK 24-Aug-15 98.7875 7.9999 1 5 98.7875 7.9999 INE112A16HY8 CORPORATION BK 24-Aug-15 98.8312 7.7082 1 5 98.8312 7.7082 INE036D16GT5 THE KARUR VYSYA BK 24-Aug-15 98.7875 7.9999 1 5 98.7875 7.9999 INE077A16DB0 DENA BK 25-Aug-15 98.8324 7.7002 1 50 98.8324 7.7002 INE705A16LZ8 VIJAYA BK 27-Aug-15 98.7312 7.9502 1 5 98.7312 7.9502 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 98.7320 7.8126 15 1250 98.7204 7.8851 INE667A16FI8 SYNDICATE BK 28-Aug-15 98.7200 7.8876 1 400 98.7200 7.8876 INE141A16UL7 OBC 28-Aug-15 98.7396 7.7653 1 200 98.7396 7.7653 INE077A16CZ1 DENA BK 28-Aug-15 98.7706 7.7003 2 50 98.7706 7.7003 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 98.6110 7.7898 1 25 98.6110 7.7898 INE683A16GI3 THE SOUTH INDIAN BK 4-Sep-15 98.5791 7.8523 1 100 98.5791 7.8523 INE683A16GJ1 THE SOUTH INDIAN BK 7-Sep-15 98.5246 7.8086 5 250 98.5266 7.7976 INE476A16QE0 CANARA BK 9-Sep-15 98.4866 7.7900 1 75 98.4866 7.7900 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 98.4923 7.7602 1 25 98.4923 7.7602 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 98.4717 7.7601 1 250 98.4717 7.7601 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.4472 7.7801 6 250 98.4442 7.7952 INE683A16FV8 THE SOUTH INDIAN BK 11-Sep-15 98.4334 7.8501 2 50 98.4334 7.8501 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 98.3893 7.7601 2 100 98.3893 7.7601 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 98.4119 7.7501 1 75 98.4119 7.7501 INE095A16QN9 INDUSIND BK 14-Sep-15 98.3934 7.7401 1 5 98.3934 7.7401 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.3687 7.7602 3 325 98.3687 7.7602 INE457A16GX1 BK OF MAHARASHTRA 15-Sep-15 98.3893 7.7601 1 75 98.3893 7.7601 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.3934 7.7401 1 50 98.3934 7.7401 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.3070 7.7604 10 600 98.3124 7.7352 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 98.3297 7.7502 3 75 98.3297 7.7502 INE112A16IE8 CORPORATION BK 22-Sep-15 98.2305 7.7351 4 300 98.2373 7.7051 INE095A16QP4 INDUSIND BK 24-Sep-15 98.1618 7.8566 9 900 98.1679 7.8298 INE112A16IC2 CORPORATION BK 24-Sep-15 98.1796 7.7788 3 300 98.1897 7.7350 INE434A16LS0 ANDHRA BK 28-Sep-15 98.0691 7.8973 3 500 98.0691 7.8973 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.8750 8.0149 2 50 94.8750 8.0149 INE457A16GN2 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-16 94.8355 8.0801 1 50 94.8355 8.0801 INE457A16GN2 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-16 94.8615 8.0700 1 50 94.8615 8.0700 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 94.8166 8.0459 4 125 94.8141 8.0499 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.8141 8.0499 2 50 94.8141 8.0499 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.8339 8.0500 1 50 94.8339 8.0500 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 94.7942 8.0501 2 25 94.7942 8.0501 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 94.7171 8.0150 1 50 94.7171 8.0150 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 94.6755 8.0500 1 3 94.6755 8.0500 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 94.6912 8.0249 1 1 94.6912 8.0249 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.6714 8.0250 8 13 94.6714 8.0250 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.6346 7.9900 2 25 94.6346 7.9900 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 94.5047 8.0700 1 75 94.5047 8.0700 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 94.5309 8.0600 1 75 94.5309 8.0600 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 94.4160 8.0249 1 0.75 94.4160 8.0249 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 