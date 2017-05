Jul 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16IY3 PUNJAB AND SIND BK 14-Jul-15 99.9800 7.3015 2 150 99.9800 7.3015 INE095A16QJ7 INDUSIND BK 15-Jul-15 99.9600 7.3029 2 245 99.9600 7.3029 INE683A16FY2 THE SOUTH INDIAN BK 17-Jul-15 99.9192 7.3790 2 100 99.9192 7.3790 INE705A16LX3 VIJAYA BK 21-Jul-15 99.8386 7.3758 3 200 99.8386 7.3758 INE691A16KD9 UCO BK 24-Jul-15 99.7783 7.3741 2 190 99.7781 7.3794 INE238A16ZV9 AXIS BK 24-Jul-15 99.7782 7.3761 1 95 99.7782 7.3761 INE428A16QC5 ALLAHABAD BK 24-Jul-15 99.7766 7.4294 1 50 99.7766 7.4294 INE090A16Y06 ICICI BK 27-Jul-15 99.7185 7.3598 2 45 99.7185 7.3598 INE008A16C37 IDBI BK 28-Jul-15 99.6984 7.3611 1 195 99.6984 7.3611 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.6584 7.3595 4 179 99.6584 7.3595 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.6784 7.3602 1 5 99.6784 7.3602 INE692A16EL3 UNION BK OF INDIA 3-Aug-15 99.5918 7.4802 1 5 99.5918 7.4802 INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 99.5880 7.5501 1 5 99.5880 7.5501 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 99.5755 7.4097 1 50 99.5755 7.4097 INE008A16ZA0 IDBI BK 17-Aug-15 99.2557 8.0502 1 5 99.2557 8.0502 INE483A16KE9 CENTRAL BK OF INDIA 31-Aug-15 98.9887 7.6101 1 50 98.9887 7.6101 INE691A16KF4 UCO BK 31-Aug-15 99.0427 7.3498 1 5 99.0427 7.3498 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 98.9790 7.5302 1 25 98.9790 7.5302 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.9270 7.4697 1 50 98.9270 7.4697 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 98.9241 7.4901 1 25 98.9241 7.4901 INE483A16KD1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Sep-15 98.9033 7.6365 1 20.5 98.9033 7.6365 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.9568 7.3997 1 5 98.9568 7.3997 INE683A16GJ1 THE SOUTH INDIAN BK 7-Sep-15 98.8594 7.5200 1 100 98.8594 7.5200 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.7813 7.5050 1 50 98.7813 7.5050 INE077A16DC8 DENA BK 15-Sep-15 98.6986 7.5199 1 15 98.6986 7.5199 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 98.6837 7.4901 1 25 98.6837 7.4901 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.6411 7.5050 1 50 98.6411 7.5050 INE434A16LT8 ANDHRA BK 8-Oct-15 98.1989 7.6949 2 50 98.1989 7.6949 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 97.8183 7.6800 1 50 97.8183 7.6800 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 97.7982 7.6799 1 50 97.7982 7.6799 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 95.3676 7.9150 4 100 95.3760 7.8999 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.2245 7.8900 1 5 95.2245 7.8900 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 95.1899 7.9500 1 2.1 95.1899 7.9500 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 95.2072 7.9200 1 50 95.2072 7.9200 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 95.1534 7.9449 1 1 95.1534 7.9449 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 95.1890 7.8501 2 50 95.1890 7.8501 INE008A16ZO1 IDBI BK 4-Mar-16 95.1679 7.9199 1 50 95.1679 7.9199 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 95.2085 7.8501 1 25 95.2085 7.8501 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 95.0323 7.9500 1 6 95.0323 7.9500 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 95.0603 7.8700 1 75 95.0603 7.8700 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 95.0019 7.8700 1 75 95.0019 7.8700 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 94.7381 7.9501 2 25.6 94.7381 7.9501 INE528G16A91 YES BK 8-Jul-16 92.5808 8.1026 1 7.5 92.5808 8.1026 INE237A16G85 KOTAK MAH BK 12-Jul-16 92.5112 8.0950 2 77.5 92.5112 8.0950 INE237A16G77 KOTAK MAH BK 13-Jul-16 92.4922 8.0950 1 46 92.4922 8.0950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com