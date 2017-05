Jul 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16QJ7 INDUSIND BK 15-Jul-15 99.9797 7.4110 1 220 99.9797 7.4110 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 99.9597 7.3577 1 50 99.9597 7.3577 INE428A16PX3 ALLAHABAD BK 20-Jul-15 99.8788 7.3819 1 25 99.8788 7.3819 INE238A16ZO4 AXIS BK 21-Jul-15 99.8586 7.3852 2 150 99.8583 7.3991 INE428A16PW5 ALLAHABAD BK 28-Jul-15 99.7170 7.3992 1 100 99.7170 7.3992 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.6761 7.4136 4 490 99.6745 7.4497 INE428A16PV7 ALLAHABAD BK 30-Jul-15 99.6767 7.3992 1 25 99.6767 7.3992 INE692A16EK5 UNION BK OF INDIA 31-Jul-15 99.6575 7.3789 1 100 99.6575 7.3789 INE237A16F45 KOTAK MAH BK 3-Aug-15 99.5951 7.4195 1 100 99.5951 7.4195 INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 99.5923 7.4701 2 10 99.5907 7.5004 INE705A16LY1 VIJAYA BK 3-Aug-15 99.5940 7.4397 1 5 99.5940 7.4397 INE237A16F45 KOTAK MAH BK 3-Aug-15 99.6147 7.4304 1 5 99.6147 7.4304 INE608A16IZ0 PUNJAB AND SIND BK 7-Aug-15 99.5066 7.5410 1 5 99.5066 7.5410 INE112A16HV4 CORPORATION BK 7-Aug-15 99.5359 7.3994 1 5 99.5359 7.3994 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.3694 7.4719 1 25 99.3694 7.4719 INE008A16D28 IDBI BK 28-Aug-15 99.0838 7.5001 1 5 99.0838 7.5001 INE691A16KF4 UCO BK 31-Aug-15 99.0175 7.5452 2 25 99.0175 7.5452 INE112A16IA6 CORPORATION BK 2-Sep-15 98.9857 7.4803 1 200 98.9857 7.4803 INE141A16UI3 OBC 2-Sep-15 98.9837 7.4952 1 50 98.9837 7.4952 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.0032 7.4999 1 5 99.0032 7.4999 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 98.9629 7.5002 1 25 98.9629 7.5002 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 98.9456 7.4799 1 300 98.9456 7.4799 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.9470 7.4699 3 150 98.9470 7.4699 INE077A16DC8 DENA BK 15-Sep-15 98.7187 7.5198 1 86 98.7187 7.5198 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 98.7037 7.4901 1 20 98.7037 7.4901 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.6655 7.4800 2 50 98.6655 7.4800 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 98.2858 7.6698 1 10 98.2858 7.6698 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 98.0973 7.6952 3 150 98.0973 7.6952 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 97.5727 7.6950 1 50 97.5727 7.6950 INE976G16AR2 RBL BK 3-Mar-16 95.0662 8.1300 1 0.1 95.0662 8.1300 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 95.2280 7.8501 1 50 95.2280 7.8501 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 95.1795 7.9000 1 50 95.1795 7.9000 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 95.2085 7.8501 1 25 95.2085 7.8501 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 95.2085 7.8501 1 25 95.2085 7.8501 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 95.1247 7.8600 1 15 95.1247 7.8600 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 95.0815 7.9001 1 100 95.0815 7.9001 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 95.1100 7.8849 1 75 95.1100 7.8849 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 95.0650 7.8950 2 125 95.0620 7.9000 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 95.0679 7.8900 1 50 95.0679 7.8900 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 95.0993 7.8700 1 25 95.0993 7.8700 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 95.0639 7.8967 2 75 95.0679 7.8900 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 95.0424 7.9001 1 25 95.0424 7.9001 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.0154 7.8799 1 25 95.0154 7.8799 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 94.9643 7.9000 1 50 94.9643 7.9000 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 94.9643 7.9000 1 20 94.9643 7.9000 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 94.9070 7.9300 2 25 94.9070 7.9300 INE457A16GZ6 BK OF MAHARASHTRA 2-Jun-16 93.3732 8.0200 1 50 93.3732 8.0200 INE457A16GZ6 BK OF MAHARASHTRA 2-Jun-16 93.3540 8.0200 1 50 93.3540 8.0200 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 93.0435 8.0500 1 50 93.0435 8.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com